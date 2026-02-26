Κώστας Δόξας: «Ο κόσμος να προσέχει τους συντρόφους που επιλέγει –Να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ»

Ένοχος χωρίς να του έχει αναγνωριστεί κανένα απολύτως ελαφρυντικό έχει κριθεί ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση.

Η δικαστική διαμάχη του πρώην ζευγαριού φαίνεται πως θα έχει και συνέχεια σε δεύτερο βαθμό, με τον δικηγόρο του γνωστού τραγουδιστή να λέει στο Newsbomb.gr πως «δεν δεχόμαστε την απόφαση και πως θα ασκήσουμε έφεση».

Ο Κώστας Δόξας έκανε δήλωση μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα» δηλώνοντας σίγουρος και πεπεισμένος για την αθωότητά του, ενώ σχολίασε και την απομάκρυνσή του από το τηλεπαιχνίδι J2US.

«Ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ τους συντρόφους που επιλέγει. Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ» αναφέρει ο Κώστας Δόξας.

«Η κάθε πλευρά θα υπερασπιστεί τον εαυτό της και έχει τους λόγους της. Σέβομαι πολύ και αυτά που έχει πει η Μαρία Δεληθανάση. Σέβομαι πάρα πολύ και αυτά που λέει ο Κώστας Δόξας. Από κει και πέρα εγώ να πω ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και από τους δύο αλλά και από τους δημοσιογράφους το πώς χειρίζονται αυτή την υπόθεση, γιατί υπάρχει ένα παιδάκι, πολύ μικρό σε ηλικία… Το πιο σημαντικό είναι η ψυχική υγεία και να είναι καλά αυτό το παιδάκι» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.