Ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα στο Newsbomb : «Δε δεχόμαστε την απόφαση - Έχουμε ασκήσει έφεση»

Ένοχος δίχως να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε ο γνωστός τραγουδιστής, Κώστας Δόξας για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει η σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση.

Το δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα της υπεράσπισης της πλευράς του τραγουδιστή, επιβάλλοντας του ποινή τριών ετών φυλάκιση εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες χωρίς αναστολή κρίνοντάς τον ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση που είχε καταθέσει το 2021 η πρώην σύζυγός του αφορούσε προσβλητική συμπεριφορά, ενδοοικογενειακή βία και ξυλοδαρμό όταν κυοφορούσε το παιδί τους.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 4 Μαρτίου 2021, όταν η Μαρία Δεληθανάση κατέθεσε μήνυση, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα και στα χέρια. Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και διακοπές της διαδικασίας, η απόφαση εκδόθηκε σήμερα.

Σε επικοινωνία του με το Newsbomb.gr, ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα, Σπύρος Δημητρίου, ξεκαθάρισε ότι «δε δεχόμαστε την απόφαση» και πως έχει ήδη «ασκήσει έφεση».

