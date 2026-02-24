Καταδικάστηκε ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Ο Κώστας Δόξας καταδικά από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία.

Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τέσσερις μήνες χωρίς αναστολή και ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Η μήνυση κατατέθηκε το 2021 από την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ξυλοδαρμό κατά την εγκυμοσύνη της.

Η υπόθεση αφορούσε χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα και στα χέρια της καταγγέλλουσας. Snapshot powered by AI

Στα δικαστήρια συναντήθηκαν σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Δόξας και η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, στο πλαίσιο της εκδίκασης της μήνυσης που εκείνη είχε καταθέσει σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το Mega το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον τραγουδιστή ποινή φυλάκισης τριών ετών, εκ των οποίων οι τέσσερις μήνες χωρίς αναστολή, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, κρίνοντάς τον ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση που είχε καταθέσει το 2021 η πρώην σύζυγός του αφορούσε προσβλητική συμπεριφορά, ενδοοικογενειακή βία και ξυλοδαρμό όταν κυοφορούσε το παιδί τους.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 4 Μαρτίου 2021, όταν η Μαρία Δεληθανάση κατέθεσε μήνυση, καταγγέλλοντας ότι είχε δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο, στο σώμα και στα χέρια. Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και διακοπές της διαδικασίας, η απόφαση εκδόθηκε σήμερα.

