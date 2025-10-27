Κώστας Δόξας: Κατήγγειλε την πρώην σύζυγό του επειδή δεν φορούσε κράνος στην κόρη τος

Μήνυση σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, κατέθεσε ο Κώστας Δόξας επειδή δεν φόρεσε κράνος στην 9χρονη κόρη τους, όταν την πήρε από το σχολείο με τη μηχανή.

Ο τραγουδιστής βλέποντας την πρώην σύζυγό του να φοράει εκείνη κράνος και το παιδί όχι, πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα του Μοσχάτου και κατέθεσε μήνυση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η Μαρία Δεληθανάση συνελήφθη, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα του Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερη. Να σημειωθεί ότι η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή μένει με το παιδί τους στη Θεσσαλονίκη.

Το πρωί της Δευτέρας (27/10) στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε μια φωτογραφία που δείχνει τη Μαρία Δεληθανάση πάνω στο μηχανάκι με την κόρη τους, η οποία δεν φοράει κράνος.

Στιγμιότυπο με την Μαρία Δεληθανάση και την 9χρονη κόρη της πάνω σε μηχανή

Δόξας για Δεληθανάση: «Ανέβαινε παλαιότερα σε μηχανάκι χωρίς να έχει δίπλωμα»

«Το παιδί ανεβαίνει συνέχεια στο μηχανάκι, χωρίς κράνος, δηλαδή κάποιος πρέπει να πει κάτι. Δηλαδή, παλαιότερα, ανέβαινε σε ένα μηχανάκι και η μητέρα του ας πούμε, δεν είχε καν δίπλωμα. Έχω προσκομίσει στην αστυνομία και τη φωτογραφία. Την έχει τη φωτογραφία και ο δικηγόρος μου και είναι αστείο. Δηλαδή το βλέπεις και λες τώρα τι φάση; Οι αστυνομικοί με διαβεβαίωσαν ότι αυτό το πράγμα που κάνω, προφανώς δεν μπορεί να σου κάνει ο άλλος (μήνυση για) ψευδή καταμήνυση γιατί έχεις φωτογραφία. Εφόσον αφορά αποδεικτικά στοιχεία για κάτι που είναι αξιόποινο και αφορά σε παιδί δεν μπορεί ο άλλος να σου πει ότι είναι προσωπικά δεδομένα», τόνισε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Υπέβαλα έγκληση για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στο τμήμα της περιοχής της δική μου, γιατί είναι κάτι που γίνεται κατ’ εξακολούθηση», πρόσθεσε ο Κώστας Δόξας.

Η Μαρία Δεληθανάση ανέφερε: «Η απάντηση θα δοθεί εκεί που πρέπει, στα δικαστήρια. Υπάρχει ένα παιδί που πρέπει να προφυλαχθεί. Αυτό που παρουσιάζεται δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

