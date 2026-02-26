Μετρό: 16χρονος έκλεψε αλυσίδα από επιβάτη, διέφυγε στο τούνελ και την κατάπιε για να μην τη βρουν

Ένας 16χρονος έκλεψε αλυσίδα στο μετρό και έτρεχε στο τούνελ για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Μετρό: 16χρονος έκλεψε αλυσίδα από επιβάτη, διέφυγε στο τούνελ και την κατάπιε για να μην τη βρουν

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας 16χρονος συνελήφθη στον Σταθμό Λαρίσης, καθώς έκλεψε αλυσίδα λαιμού από επιβάτη και προσπάθησε να διαφύγει.

Ο ανήλικος αφού αφαίρεσε με βίαιο τρόπο την αλυσίδα από τον λαιμό του επιβάτη, προσπάθησε να διαφύγει μέσα από τα τούνελ που συνδέουν τους σταθμούς του μετρό. Από τον σταθμό Λαρίσης έφυγε με κατεύθυνση προς τον σταθμό Μεταξουργείο, ωστόσο, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διακόπηκαν άμεσα τα δρομολόγια των συρμών του Μετρό με αποτέλεσμα την παρακώλυση συγκοινωνιών για περίπου δέκα λεπτά. Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας «Αριάδνη» που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ακινητοποίησαν τον 16χρονο στον σταθμό «Μεταξουργείο».

Κατά την ακινητοποίησή του, ο 16χρονος κατάπιε τμήμα της αλυσίδας προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή του. Ο ανήλικος κατηγορείται για ληστεία, παρακώλυση συγκοινωνιών και διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Έκλεψαν πάνω από 100.000 λίρες Αγγλίας και 30.000 ευρώ από σπίτι 84χρονης

13:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δρόμος «κατάπιε» δύο οχήματα που ήταν σταματημένα σε φανάρι στη Νεμπράσκα - Βίντεο

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Προπύλαια: Μία σύλληψη και έξι προσαγωγές στο μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο εδώλιο αρχιμανδρίτης και πρώην ιερέας για απάτη άνω του 1,3 εκατ. ευρώ -Έστηναν κομπίνες με πλαστές κρατικές επιστολές

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας - Σε εξέλιξη συλλαλητήριο για τα Τέμπη

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από την Αγία Βαρβάρα: «Η αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας περνά από τα λόγια στα έργα - Κάθε γειτονιά μετατρέπεται σε πεδίο ουσιαστικής παρέμβασης»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα των Αρχών για τα κομμένα καλώδια στο σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ - Εικόνες από το σημείο στο Πλατύ Ημαθίας

13:14LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Γιάννη Νταλιάνη: Πέθανε ο αδελφός του, Κώστας

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Υποβάλλει αίτηση για την ίδρυση Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), από το Deree

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους της Αθήνας για τα τρία χρόνια από την τραγωδία

12:55ΕΛΛΑΔΑ

IFSAS Kick Off 2026: Οι άνθρωποι στο επίκεντρο - Η στρατηγική γίνεται πράξη

12:54ΥΓΕΙΑ

Πόσο συχνά πρέπει να λουζόμαστε; Οι ειδικοί απαντούν

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: 16χρονος έκλεψε αλυσίδα από επιβάτη, διέφυγε στο τούνελ και την κατάπιε για να μην τη βρουν

12:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Στεγαστική Προσιτότητα σε Καθεστώς Πίεσης: Οι Διαρθρωτικές Ανισορροπίες που Δοκιμάζουν Ελλάδα και Ευρώπη

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ποια είναι η κατάσταση των οπλικών προγραμμάτων του Ιράν - Τι ισχύει με τα πυρηνικά

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή από τις 4 τα ξημερώματα ο 46χρονος, που πυροβόλησε τους ανήλικους, για να αποφευχθεί συνάντηση με συγγενείς

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου από 1 έως 10 Μαρτίου

12:21ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Έναν χρόνο κλείνει το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα - «Μην το αμελείτε, μην το αναβάλλετε»

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:53ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: 16χρονος έκλεψε αλυσίδα από επιβάτη, διέφυγε στο τούνελ και την κατάπιε για να μην τη βρουν

13:14LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Γιάννη Νταλιάνη: Πέθανε ο αδελφός του, Κώστας

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός φίλων και συναδέλφων - «Θα σε θυμόμαστε πάντα να ‘ρχεσαι να μας τσιγκλάς στα σοβαρά και στα αστεία»

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε τα σπίτια μας πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr - Ζητά τη συνδρομή στρατού, αστυνομίας, πυροσβεστικής

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος έβαλε «ακουαφόρτε» στις τουαλέτες του πρώην σχολείου του

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα των Αρχών για τα κομμένα καλώδια στο σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ - Εικόνες από το σημείο στο Πλατύ Ημαθίας

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παροξυσμός για το Final 4 της Αθήνας: Νέο sold out σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Χιλιάδες μαθητές και φοιτητές στους δρόμους της Αθήνας για τα τρία χρόνια από την τραγωδία

12:54ΥΓΕΙΑ

Πόσο συχνά πρέπει να λουζόμαστε; Οι ειδικοί απαντούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ