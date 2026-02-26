Μετρό: 16χρονος έκλεψε αλυσίδα από επιβάτη, διέφυγε στο τούνελ και την κατάπιε για να μην τη βρουν

Ένας 16χρονος συνελήφθη στον Σταθμό Λαρίσης, καθώς έκλεψε αλυσίδα λαιμού από επιβάτη και προσπάθησε να διαφύγει.

Ο ανήλικος αφού αφαίρεσε με βίαιο τρόπο την αλυσίδα από τον λαιμό του επιβάτη, προσπάθησε να διαφύγει μέσα από τα τούνελ που συνδέουν τους σταθμούς του μετρό. Από τον σταθμό Λαρίσης έφυγε με κατεύθυνση προς τον σταθμό Μεταξουργείο, ωστόσο, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν και να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διακόπηκαν άμεσα τα δρομολόγια των συρμών του Μετρό με αποτέλεσμα την παρακώλυση συγκοινωνιών για περίπου δέκα λεπτά. Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας «Αριάδνη» που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ενημερώθηκαν για το περιστατικό και ακινητοποίησαν τον 16χρονο στον σταθμό «Μεταξουργείο».

Κατά την ακινητοποίησή του, ο 16χρονος κατάπιε τμήμα της αλυσίδας προκειμένου να μην εντοπιστεί στην κατοχή του. Ο ανήλικος κατηγορείται για ληστεία, παρακώλυση συγκοινωνιών και διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.