Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο προτού μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Υψηλάντου στη Λάρισα.
Όπως αναφέρει το Onlarissa.gr ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε έναν ηλικιωμένο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από την μηχανή του ΕΚΑΒ με τον διασώστη που έσπευσε στο σημείο.
Εν συνεχεία χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
