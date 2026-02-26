Ειρήνη Αγαπηδάκη: Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη του προγράμματος πρόληψης

Έναν χρόνο από την έναρξη του προγράμματος πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα συμπληρώνεται σήμερα, με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, να κάνει σχετική αναφορά μέσω ανάρτησής της. Όπως επισημαίνει, το πρόγραμμα ξεκίνησε σαν σήμερα πριν από έναν χρόνο, με την αποστολή των πρώτων ενημερωτικών SMS προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, μέσα σε αυτό το διάστημα σχεδόν 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν προχωρήσει δωρεάν στις προβλεπόμενες εξετάσεις, ενώ περίπου 80.000 περιπτώσεις εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα που έχρηζαν περαιτέρω ελέγχου.

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρει ότι βρίσκεται στις Βρυξέλλες, έπειτα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, προκειμένου να παρουσιαστεί το ελληνικό πρόγραμμα ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως τονίζει, η προσπάθεια για ενίσχυση της πρόληψης συνεχίζεται, με στόχο την καθολική πρόσβαση των πολιτών στις δωρεάν εξετάσεις. Κλείνοντας, απευθύνει κάλεσμα να μην παραμελείται ο προληπτικός έλεγχος, υπενθυμίζοντας ότι τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν σε χιλιάδες συμβεβλημένες δομές σε όλη τη χώρα.

Η ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη:

Σαν σήμερα, έναν μόλις χρόνο πριν, ξεκινούσε το πρόγραμμα πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, με τα πρώτα SMS να φτάνουν στους πολίτες. Έναν χρόνο μετά, σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κάνει δωρεάν τις εξετάσεις τους και περίπου 80.000 έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με συμπτώματα. Σήμερα βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, για να παρουσιάσουμε ακριβώς αυτό: μια εθνική ιστορία επιτυχίας που χτίσαμε μαζί.Γιατί η Ελλάδα μπορεί. Συνεχίζουμε, ώστε κάθε πολίτης να καταφέρει να χαρεί το δώρο της πρόληψης.Μην το αμελείτε, μην το αναβάλλετε: κλείστε σήμερα κιόλας το ραντεβού σας σε μία από τις 15.000 συμβεβλημένες δομές με το πρόγραμμα και πραγματοποιήστε δωρεάν τις εξετάσεις σας. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και σε εκείνους που αγαπάτε.

Διαβάστε επίσης