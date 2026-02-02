Παχυσαρκία ενηλίκων: 36.360 δικαιούχοι του «Προλαμβάνω» - Το 10% με αναπηρία λόγω της νόσου

Τα πρώτα στοιχεία από την επέκταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» στους τομείς της παχυσαρκίας ενηλίκων και της νεφρική δυσλειτουργίας, παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Συνολικά, σε όλες τις κατηγορίες προληπτικών εξετάσεων του «Προλαμβάνω» έχουν συμμετάσχει 5,2 εκατ. πολίτες και έχουν ανιχνευθεί εγκαίρως 178.000 περιστατικά, δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, λίγο νωρίτερα, είχε χαρακτηρίσει το πρόγραμμα πρόληψης ως το πιο επιτυχημένο από σύστασης ελληνικού κράτους.

Και οι δύο τομείς αποτελούν διεύρυνση του προγράμματος για τα καρδιαγγειακά, καθώς μέσω αυτών των εξετάσεων εντοπίζονται οι δικαιούχοι. Για παράδειγμα, στον τομέα της νεφρικής δυσλειτουργίας ήδη έχουν διαγνωσθεί 1.590.000 άτομα με κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα που έχουν αυξημένες πιθανότητες για νεφρική ανεπάρκεια. Αυτά τα άτομα έχουν παραπεμφθεί για περαιτέρω έλεγχο.

Στον τομέα της παχυσαρκίας ενηλίκων, η κυρία Αγαπηδάκη ανέφερε ότι μέχρι στιγμής, ανέρχονται σε 36.360 οι δικαιούχοι του προγράμματος. Η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική. Πρόκειται για άτομα 35-70 ετών που έκαναν τις εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά και παραπέμφθηκαν για ιατρική εκτίμηση από ενδοκρινολόγο λόγω υψηλού δείκτη μάζας σώματος και ύπαρξης συννοσηροτήτων.

«Αν ανοίγαμε το πρόγραμμα στον ιδιωτικό τομέα, θα γινόταν πάρτι με τα φάρμακα»

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό, το 10% των δικαιούχων είναι άτομα με δείκτη μάζα σώματος άνω του 50, πράγμα που σημαίνει ότι υφίστανται κάποια μορφή αναπηρίας λόγω της παχυσαρκίας. Πολλοί εξ αυτών δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σπίτι τους, γι' αυτό υπάρχει υποστήριξη από τις κινητές ομάδες υγείας για κατ' οίκον επισκέψεις.

Συγκεκριμένα, πηγαίνει στο σπίτι του ασθενούς ενδοκρινολόγος για την ιατρική εκτίμηση, γίνεται αιμοληψία και δρομολογούνται οι εξετάσεις, ώστε να ξεκινήσει η αγωγή. Όπως πρόσθεσε η αναπληρώτρια Υπουργός, εντάσσεται στο πρόγραμμα και η θεραπευτική άσκηση. Κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ θα επισκέπτονται άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω παχυσαρκίας, ώστε να τα βοηθήσουν να επανακτήσουν την κινητικότητά τους.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι ξεκίνησε και η χορήγηση φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, όπως και η διατροφική συμβουλευτική η οποία αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχιστεί η φαρμακευτική αγωγή.

Δεν δίνουμε τα φάρμακα για να πάμε στην παραλία το καλοκαίρι, μιλάμε για νοσογόνο παχυσαρκία» ανέφερε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια Υπουργός, διευκρινίζοντας γιατί στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας ενηλίκων δεν έχουν συμπεριληφθεί ιδιώτες γιατροί ή διαγνωστικά κέντρα.