Σε εξέλιξη η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα συμπεράσματα των κομμάτων

Χωρίς εντάσεις οι πρώτες ώρες της τελευταίας συνεδρίασης της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Σε εξέλιξη η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα συμπεράσματα των κομμάτων

Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

  • Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνει τις εργασίες της χωρίς εντάσεις, ενώ απορρίφθηκε η πρόταση της αντιπολίτευσης για συνέχισή της.
  • Η ΝΔ καταλήγει ότι δεν προέκυψε ποινική ευθύνη για τους πρώην υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για προαποφασισμένη πολιτική θέση.
  • Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει την ομηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ από εταιρείες συμβούλων και κριτικάρει την κυβέρνηση για την απόφαση να μην συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει στην παράνομη αύξηση του εθνικού αποθέματος ζωικού κεφαλαίου και ζητά έρευνα για πιθανές ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων.
  • Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η Εξεταστική λειτουργεί αποπροσανατολιστικά, επιμένοντας στην ανάγκη προανακριτικής επιτροπής για διερεύνηση ευθυνών και άλλων υπουργών, αλλά και του πρωθυπουργού.
Μετά την απόρριψη της πρότασης του συνόλου της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαδικασία συνεχίστηκε σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, με τη συζήτηση επί των πορισμάτων των κομμάτων.

Λαζαρίδης: «Είχατε έτοιμο συμπέρασμα και αποχωρείτε με το ίδιο συμπέρασμα»

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, μίλησε αναλυτικά για το πόρισμα στο οποίο έχει καταλήξει το κόμμα του, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους εκτιμά πως από τη διαδικασία δεν προέκυψε καμία ποινική ευθύνη για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

«Όσα μας λέγατε πριν 5 μήνες τα ίδια λέτε και τώρα, σαν να μην υπήρξαν 350 ώρες συνεδριάσεων, σαν να μην κατέθεσαν 76 μάρτυρες, σαν να μην υπάρχουν χιλιάδες σελίδες πρακτικών», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Όπως είπε, η αντιπολίτευση δεν τήρησε πολίτική στάση ευθύνης, αλλά προαποφασισμένη πολιτική θέση.

Τόνισε δε ότι αν υπήρχε η διάθεση η αντιπολίτευση θα είχε σταθμίσει τα όσα ειπώθηκαν στην επιτροπή. «Είχατε έτοιμο συμπέρασμα και αποχωρείτε με το ίδιο συμπέρασμα. Η Βουλή δεν είναι στούντιο τηλεοπτικής εκπομπής. Η θεσμική διερεύνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως σενάριο που έχει γραφτεί εκ των προτέρων», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης και είπε ότι είναι ανεπίτρεπτο να «χρησιμοποιούμε τους θεσμούς για πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη».

«Η δημοκρατία οφείλει να λειτουργεί με βάση την απόδειξη και όχι την υποψία. Να αποδείξουμε ότι το κοινοβούλιο μπορεί να στέκεται στο ύψος του ρόλου του. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή. Η παραποίηση της πραγματικότητας δεν είναι. Η χώρα δεν αντέχει άλλη θεσμική απαξίωση. Η εξεταστική έκανε το καθήκον της. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις αναγκαίες τομές. Η εμπιστοσύνη των παραγωγών πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στο δημόσιο συμφέρον», κατέληξε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Αποστολάκη: Αποδείχτηκε η ομηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, εισηγήτρια Μιλένα Αποστολάκη, προχώρησε σε μια αναλυτική καταγραφή των σημαντικότερων πολιτικών συμπερασμάτων που βγήκαν από τις καταθέσεις των πιο κρίσιμων μαρτύρων, τονίζοντας ότι από την εξέτασή τους προέκυψαν στοιχεία για την «ομηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρη εξάρτησή του από εταιρείες συμβούλων», ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί «διαχρονική παθογένεια».

Τόνισε δε ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε ελλείματα στις συνταγματικές επιταγές για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών μελών της κυβέρνησης, καθώς και ότι το άρθρο 86 του Συντάγματος εργαλειοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η κ. Αποστολάκη επέκρινε σφοδρά και την επιλογή της κυβέρνησης να μην προχωρήσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, αλλά να κρυφτεί πίσω από την εξεταστική, την οποία όμως κλείνουν άρον-άρον.

Κόκκαλης: Κρίσιμο θέμα η αύξηση του εθνικού αποθέματος

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εκτόξευσης του εθνικού αποθέματος ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη από το 2019 έως το 2021 και επεσήμανε ότι σε αυτό το σημείο χρειάζεται η αναζήτηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, ως προς τη γνώση του θέματος.

Ανέδειξε στο συγκεκριμένο σημείο και τη διάσταση που υπήρξε στις καταθέσεις των κ.κ. Βορίδη και Βάρα, επισημαίνοντας ότι και μόνο για αυτό το θέμα θα έπρεπε να γίνει κατ' αντιπαράσταση εξέταση, καθώς ή ο ένας, ή ο άλλος λένε ψέματα.

Επέμεινε επίσης στο ζήτημα της απόφασης Λιβανού ο οποίος το 2021 επιχείρησε να διακόψει την παράνομη πρακτική της τεχνητής αύξησης ζωϊκού αποθέματος μέσω ιδιωτικών βοσκότοπων, εξηγώντας ότι παρά το ότι θα μπορούσε το σκάνδαλο να σταματήσει εκεί, τελικά συνεχίστηκε με άλλους τρόπους όπως η αγοραπωλησία δικαιωμάτων.

Κατέθεσε το πόρισμά του το ΚΚΕ

Από την πλευρά του ο Νίκος Καραθανασόπουλος ανακοίνωσε ότι το ΚΚΕ, μετά την απόρριψη του αιτήματος της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής, κατέθεσε το σχετικό πόρισμά του, το οποίο και ανέγνωσε.

Στο πόρισμα τονίζεται ότι «η πρόταση εκ μέρους της ΝΔ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τη συνειδητή πολιτική απόφαση της ΝΔ, να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των Υπουργών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «μεθοδεύσεις που τελικά οδήγησαν και στην πλήρη ακυρότητα της διαδικασίας της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, γεγονός που, όπως από την πρώτη στιγμή επεσήμανε το ΚΚΕ, επιτρέπει την επαναφορά στη συζήτηση του αιτήματος για τη συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης».

Παράλληλα, το ΚΚΕ επιμένει στην αναγκαιότητα της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης Υπουργών και επισημαίνει ότι «η όλη εξέλιξη των εργασιών της επιτροπής, επιβεβαίωσε "πανηγυρικά" την εκτίμηση που εξ’ αρχής είχαμε, ότι αποκλειστικός σκοπός της συγκρότησής της ήταν να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά και προς συσκότιση και όχι διερεύνηση των πραγματικών αιτιών και υπευθύνων», συμπληρώνοντας ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα «σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ».

Αναφορικά με την ουσία όσων ακούστηκαν στην Εξεταστική, «κοινή συνισταμένη όλων των μαρτυρικών καταθέσεων είναι η αγωνιώδης προσπάθεια ωραιοποίησης και απενοχοποίησης της περιόδου που τους αφορούσε, εγείροντας με αυτό τον τρόπο αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία των καταθέσεών τους. Σε κάθε περίπτωση, έγινε φανερό ότι όλοι τους αποτελούσαν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης του, όπως επιδίωξαν να εμφανιστούν.

»Η αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και πολύ περισσότερο της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, προκύπτει από την ανάγκη διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης ποινικών ευθυνών και για άλλους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλους υπουργούς που εμπλέκονται (πχ οι παρά τω Πρωθυπουργώ), αλλά και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον Κ. Μητσοτάκη, υπό τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού».

