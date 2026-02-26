Λαζαρίδης: «Το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό»

«Επιλέξαμε την Εξεταστική Επιτροπή ακριβώς για να υπάρξει βάθος, χρόνος και θεσμική πληρότητα» ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

«Η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε τον δρόμο της πλήρους διερεύνησης. Δεν φοβηθήκαμε τους μάρτυρες. Δεν περιορίσαμε το εύρος. Δεν επιδιώξαμε χρονικούς περιορισμούς» ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Εισηγητής του κόμματος στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατά τη συζήτηση των πορισμάτων των κομμάτων.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αντιθέτως, επιλέξαμε την Εξεταστική Επιτροπή ακριβώς για να υπάρξει βάθος, χρόνος και θεσμική πληρότητα… Kαι βεβαίως, εφόσον προέκυπταν αποχρώσες ενδείξεις ποινικής ευθύνης, θα μπορούσε να κινηθεί η διαδικασία Προκαταρκτικής Επιτροπής. Δεν προέκυψαν».

Το κείμενο του πορίσματος της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο Μακάριος Λαζαρίδης, «με συστηματική παράθεση αποσπασμάτων και αναφορών, αναδεικνύει ότι οι δυσλειτουργίες στον Οργανισμό δεν εντοπίζονται σε μία μόνο κυβερνητική περίοδο, αλλά εκτείνονται σε διαφορετικές χρονικές φάσεις και διοικήσεις. Το πρόβλημα αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό. Μάρτυρες που υπηρέτησαν σε καίριες θέσεις, υπηρεσιακά στελέχη, πρώην διοικήσεις και πολιτικά πρόσωπα περιγράφουν επαναλαμβανόμενες αδυναμίες: ελλείψεις ελέγχων, διοικητικές στρεβλώσεις, προβλήματα μηχανοργάνωσης, καθυστερήσεις, ασάφειες αρμοδιοτήτων».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «δεν προκύπτει η ύπαρξη οργανωμένης πολιτικής ή κομματικής ομάδας ή “συμμορίας”, με συμμετοχή, καθοδήγηση ή έστω ανοχή της Κυβέρνησης ή των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που διετέλεσαν από το 2019», ενώ αναφέρθηκε σύντομα και στο ρόλο των προηγούμενων κυβερνήσεων:

«Αποδείχθηκε ότι η συμπεριφορά τους δεν ήταν ανώδυνη για τον τόπο. Χαρακτηριστικό είναι ότι η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με σοβαρές ευθύνες ως προς την εφαρμογή της λεγόμενης “τεχνικής λύσης”. Διαδικασία που διατηρείται μέχρι και σήμερα γιατί δεν μπορούν να γίνουν πληρωμές χωρίς αυτήν, εάν δεν ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Ταυτόχρονα, προς απογοήτευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναδείχθηκαν με εμφατικό τρόπο φαινόμενα που παραπέμπουν σε πελατειακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που συνδέονται και με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και τον πρόεδρό του, κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Όπως οι κουμπάροι του από την Κρήτη».

Παρόλο που από τις μαρτυρίες δεν προκύπτει καμία ποινική ευθύνη, ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης, «τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιλέγετε να διατηρείτε τεχνητά την ένταση, να ανακυκλώνετε τον όρο της “προανακριτικής” ως πολιτικό σύνθημα και να επενδύετε στη λογική ‘κάτι θα μείνει’… Είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία ημέρα από τη στιγμή που συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή. Όσα μας λέγατε πριν από πέντε μήνες, πριν καν ακουστεί ο πρώτος μάρτυρας, πριν καν κατατεθεί το πρώτο έγγραφο, τα ίδια ακριβώς επαναλαμβάνετε και σήμερα. Καμία αναθεώρηση, καμία προσαρμογή στα δεδομένα που προέκυψαν, καμία διάθεση να συνεκτιμήσετε το αποδεικτικό υλικό. Σαν να μην υπήρξαν 350 ώρες συνεδριάσεων. Σαν να μην κατέθεσαν 76 κρίσιμοι και σημαντικοί μάρτυρες. Σαν να μην αποτυπώθηκαν χιλιάδες σελίδες πρακτικών. Αυτό δεν είναι πολιτική στάση ευθύνης, είναι προαποφασισμένο αφήγημα, που δεν επηρεάζεται από τα γεγονότα και τις εξελίξεις».

Η Εξεταστική Επιτροπή, τόνισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, «έκανε το καθήκον της. Η Δικαιοσύνη θα συνεχίσει το έργο της όπου απαιτείται. Και η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στις αναγκαίες τομές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να μετατραπεί σε σύγχρονο, αξιόπιστο και διαφανή μηχανισμό πληρωμών. Η εμπιστοσύνη των παραγωγών πρέπει να αποκατασταθεί. Η αξιοπιστία της χώρας πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στην ελληνική ύπαιθρο και στο δημόσιο συμφέρον».

