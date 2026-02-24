Βουλή - Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Τρία πορίσματα - ΝΔ: Δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες

Δεν προέκυψαν, κατά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Μ. Βορίδη και Ελ. Αυγενάκη, αναφέρουν οι βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή.

Τονίζουν, παράλληλα, ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον Οργανισμό δεν είναι συγκυριακά, αλλά διαχρονικά και διακομματικά, ότι η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με σοβαρές ευθύνες ως προς την ορθή εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης», και ότι αναδείχθηκαν φαινόμενα που παραπέμπουν σε πελατειακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που συνδέονται και με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, όπως «οι κουμπάροι του από την Κρήτη».

Σε σχετική ενημέρωση των βουλευτών της ΝΔ που μετέχουν στην Επιτροπή, παρατίθενται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία και συμπεράσματα της διαδικασίας:

Διάρκεια και εύρος εργασιών

« - Η Επιτροπή λειτούργησε επί πέντε μήνες.

- Πραγματοποιήθηκαν 50 συνεδριάσεις, συνολικής διάρκειας περίπου 350 ωρών.

- Κατέθεσαν 76 μάρτυρες, εκ των οποίων 55 αφορούσαν στην περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Η έκταση της διαδικασίας και ο αριθμός των μαρτύρων καταδεικνύουν τη βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης»

Κεντρικά συμπεράσματα

« - Η επιλογή της σύστασης Εξεταστικής -και όχι Προανακριτικής- Επιτροπής αποδείχθηκε θεσμικά ορθή. Από τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων, όπως του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Στ. Αραχωβίτη, καθώς και της κυρίας Π. Τυχεροπούλου, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

- Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον Οργανισμό δεν είναι συγκυριακά, αλλά διαχρονικά και διακομματικά.

- Η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με σοβαρές ευθύνες ως προς την ορθή εφαρμογή της λεγόμενης «τεχνικής λύσης».

- Αναδείχθηκαν φαινόμενα που παραπέμπουν σε πελατειακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που συνδέονται και με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, όπως οι κουμπάροι του από την Κρήτη».

Μη στοιχειοθέτηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων

« - Αποδείχθηκε ότι ο κ. Βορίδης ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή των ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ. Περαιτέρω, η εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» με δεδομένη την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μέχρι το 2019 αποτελούσε μονόδρομο, για την οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση. Και τούτο διότι δεν είχαν προχωρήσει τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης ή μια σειρά άλλων διοικητικών πράξεων που θα οδηγούσαν στην εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης λύσης.

- Ομοίως και στην περίπτωση του κ. Αυγενάκη, προκύπτει, από το συνδυασμό των αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η ειδική υπόσταση του αδικήματος της συνέργειας ή/και της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Οι αβασίμως αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, απορρέουν αποκλειστικά και μόνο από τηλεφωνικές επικοινωνίες τρίτων προσώπων και όχι κάποια δική του ενέργεια ή άλλο στοιχείο.

- Το γεγονός, δε, της παρότρυνσης εκ μέρους του Υπουργού προς τους αρμόδιους για ολοκλήρωση των ελέγχων, την αποδέσμευση και πληρωμή μόνο των ΑΦΜ που πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τη διατήρηση της δέσμευσης και ταυτόχρονα την αποστολή στη Δικαιοσύνη των ΑΦΜ που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν στοιχειοθετεί ποινικά ελέγξιμη πράξη, αλλά ενέργεια πλήρως προσανατολισμένη με το καθήκον άσκησης της διοικητικής εποπτείας».

Πολιτική δέσμευση

« - Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο οι ενισχύσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά στους έντιμους και πραγματικούς δικαιούχους -- γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους -- προστατεύοντας τόσο τους παραγωγούς όσο και το δημόσιο συμφέρον».

ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε την αποτροπή ελέγχου υπουργών μέσω της Εξεταστικής

Με ένα εκτενέστατο πόρισμα 151 σελίδων, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα το τελικό του πόρισμα από την πολύμηνη διαδικασία της Εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες, στη σκιά των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Το πόρισμα υπογράφεται από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετείχαν στην Εξεταστική, δηλαδή τις/τους: Αποστολάκη Μιλένα, Λιακούλη Ευαγγελία, Μουλκιώτης Γεώργιος και Πουλάς Ανδρέας. Το πόρισμα κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, καθώς λήγει η διορία των κομμάτων να καταθέσουν τα σχετικά πορίσματά τους, ενώ η σχετική συζήτηση και ψηφοφορία είναι προγραμματισμένο να γίνει την ερχόμενη Πέμπτη.



Όπως τονίζεται ευθύς εξαρχής σε ενημέρωση για το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ, «η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής κατέδειξε ότι δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην Υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ».



«Μέσω επιλεκτικών αποκλεισμών, περιορισμού της αποδεικτικής βάσης και συστηματικής μετατόπισης του αντικειμένου της συζήτησης, η Εξεταστική απογυμνώθηκε από τις θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας που επιβάλλουν το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής. Αντί να λειτουργήσει ως μέσο διαλεύκανσης, λειτούργησε ως μηχανισμός καθυστέρησης και αποδυνάμωσης της έρευνας.



Κατά συνέπεια, η παρούσα Εξεταστική Επιτροπή επιβεβαίωσε πλήρως ότι στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν η λογοδοσία, αλλά η συγκάλυψη», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με το πόρισμα.

Το ΠΑΣΟΚ συμπεραίνει ότι σκοπός του εγκληματικού μηχανισμού που είχε στηθεί στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η καταβολή πολύ μεγάλων χρηματικών ποσών, συνολικού ύψους που δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως αλλά, με βάση τη φύση και την κλίμακα των περιγραφόμενων πρακτικών, ανέρχεται οπωσδήποτε σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι μέσω τεχνητής και εν τέλει απατηλής «πλήρωσης» των νομίμων προϋποθέσεων. Η επίτευξη του σκοπού αυτού φέρεται να στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, σε: (α) κατανομή δικαιωμάτων πληρωμής από το Εθνικό Απόθεμα, (β) ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου ή εκτάσεων, (γ) παρεμπόδιση ουσιαστικών ελέγχων ανίχνευσης και διερεύνησης περιπτώσεων απάτης, (δ) ματαίωση ενεργειών ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, και (ε) διοικητικές παρεμβάσεις και οργανωτική εξάρτηση που καθιστούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανεπαρκώς θωρακισμένο έναντι των καταχρήσεων.

Τονίζουν δε, ότι τα όσα έχουν καταγραφεί μέσα από την εξεταστική δε συνιστούν απλή διοικητική δυσλειτουργία ούτε «διαχρονική παθογένεια». Συγκροτούν ένα συνεκτικό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενεργειών και παραλείψεων: κατανομές και πληρωμές χωρίς πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, αποδυνάμωση των ελέγχων, παρεμβάσεις για αποδεσμεύσεις και στοχοποίηση όσων επιχείρησαν να εφαρμόσουν τη νομιμότητα. Υπό το πρίσμα αυτό, τα ευρήματα της δικογραφίας και της αποδεικτικής διαδικασίας επιβάλλουν την αξιολόγηση του πλαισίου ευθυνών ιδίως ως προς πρόσωπα που είχαν θεσμική αρμοδιότητα εποπτείας και κατεύθυνσης του Οργανισμού.

Για την εμπλοκή Αυγενάκη - Βορίδη



Στο ενδεχόμενο ο Μάκης Βορίδης να έχει διαπράξει το αδίκημα της απιστίας, ενώ ο Λευτέρης Αυγενάκης τα αδικήματα της συνδρομής και της ηθικής αυτουργίας, καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.



Συγκεκριμένα, σχετικά με τον Λευτέρη Αυγενάκη, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι «από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από ένορκες καταθέσεις και υπηρεσιακές αναφορές του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ευάγγελου Σημανδράκου, καθώς και από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και λοιπά έγγραφα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην Υπουργού κ. Ελ. Αυγενάκη υπό μορφές συνδρομής και, κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας. Οι ενδείξεις αυτές επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν από την ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία.

Απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις

Το ΠΑΣΟΚ στο πόρισμά του τονίζει ότι σε θεσμικό επίπεδο, η υπόθεση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο σοβαρά και διαρθρωτικά ελλείμματα στο ισχύον συνταγματικό και κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, καθώς και στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών. Τα ελλείμματα αυτά δεν αποτελούν αφηρημένες θεσμικές αδυναμίες, αλλά λειτούργησαν στην πράξη ως εργαλεία αποφυγής του δικαστικού ελέγχου και υπονόμευσης της λογοδοσίας.



Παράλληλα, αναφέρει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα όρια και τις στρεβλώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς προϋποθέτει γενναίες και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση έναντι της ποινικής δικαιοσύνης, καμία κοινοβουλευτική διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ή εμπόδιο του δικαστικού ελέγχου και καμία σοβαρή υπόθεση διαχείρισης δημοσίου χρήματος δεν μπορεί να συγκαλύπτεται.

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ΝΕ.ΑΡ: Οι πολιτικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών είναι σαφείς - Να συσταθεί προανακριτική επιτροπή

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποτελεί μια απλή διοικητική αστοχία. Είναι μια βαθιά πολιτική υπόθεση, με σαφές αποτύπωμα εξουσίας και ευθύνη, που εκτείνεται πέρα από τα επιμέρους πρόσωπα και αφορά στο σύνολο της κυβερνητικής περιόδου της Νέας Δημοκρατίας». Αυτό τονίζουν, σε κοινό τους πόρισμα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που μετείχαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τους βουλευτές των δύο κομμάτων, «αποκαλύπτεται ένα σύστημα τεχνητής δημιουργίας «επιλεξιμότητας», παράκαμψης ελέγχων και διανομής κοινοτικών ενισχύσεων σε εικονικούς ή μη δικαιούχους αποδέκτες, με πιθανή ζημία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πραγματικών αγροτών.

Οι μαρτυρίες, οι νόμιμες συνακροάσεις και το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν περιγράφουν μια μεμονωμένη απόκλιση. Περιγράφουν μια συστηματική πρακτική με διοικητική συνέχεια και πολιτική ανοχή. Δημόσια γη εμφανίζεται να αξιοποιείται ως μηχανισμός κατανομής ενισχύσεων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποδυναμώνονται και οι προειδοποιήσεις δεν οδηγούν σε θεσμική θωράκιση.

Σύμφωνα με το κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ «οι πολιτικές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών είναι σαφείς. Ο Μάκης Βορίδης, κατά τη θητεία του, δεν διασφάλισε ουσιαστική εποπτεία, δεν επέβαλε αποτελεσματικούς ελέγχους και -σύμφωνα με τα στοιχεία- δεν ανέκοψε ένα σύστημα που δημιουργούσε τεχνητές προϋποθέσεις λήψης ενισχύσεων. Ο Λευτέρης Αυγενάκης, αντί να προχωρήσει σε εξυγίανση, φέρεται να διατήρησε ένα πλαίσιο διοικητικής αστάθειας, με πιέσεις για αποδεσμεύσεις μπλοκαρισμένων ΑΦΜ και πληρωμές, ενώ εκκρεμούσαν έλεγχοι. Ωστόσο, σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης που αυτοχαρακτηρίζεται "Επιτελικό Κράτος", η ευθύνη δεν σταματά στους υπουργούς. Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και ο κεντρικός έλεγχος από το πρωθυπουργικό γραφείο σημαίνουν και συγκεντρωμένη πολιτική ευθύνη. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επενδύσει πολιτικά στο αφήγημα της απόλυτης κεντρικής εποπτείας και του στενού συντονισμού».

Επομένως, συμπεραίνουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ, «τα ερωτήματα είναι αμείλικτα: Ή γνώριζε για τις σοβαρές αδυναμίες, τις καταγγελίες και τον κίνδυνο δημοσιονομικών διορθώσεων και δεν παρενέβη --άρα φέρει πολιτική ευθύνη ανοχής. Ή δεν γνώριζε-- άρα καταρρέει το ίδιο το αφήγημα του επιτελικού, αποτελεσματικού κράτους. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη δεν μπορεί να διαχέεται. Όταν η εξουσία συγκεντρώνεται, συγκεντρώνεται και η λογοδοσία».

Να συσταθεί προανακριτική επιτροπή

«Για τον λόγο αυτό, η σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (Προανακριτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το ισχύον πλαίσιο περί ευθύνης υπουργών, αποτελεί θεσμική αναγκαιότητα. Όχι για πολιτική εκμετάλλευση, αλλά για πλήρη και σε βάθος διερεύνηση των ενδείξεων» τονίζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ. «Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και η Νέα Αριστερά εμμένουν στην άποψή τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των:

i) Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 09/07/2019 έως 05/01/2021 και

ii) Αυγενάκη Ελευθέριου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 27/06/2023 έως 14/06/2024

για τα αδικήματα της:

(i) συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

(ii) ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία υπάγονται στο εθνικό δίκαιο τυποποιούνται και τιμωρούνται ως:

(α) Συνέργεια σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσα από κοινού και κατ' επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο. 390 παρ.1 και 2 σε συνδ. με άρθρο. 47 ΠΚ).

(β) Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσα από κοινού και κατ' επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. (άρθρο. 390 παρ.1 και 2 σε συνδ. με άρθρο. 46 παρ. 1 ΠΚ), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει, κατά την διενεργηθησόμενη Προκαταρκτική Εξέταση».

Στο πόρισμα προστίθεται επίσης ότι Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Αριστερά στάθηκαν με συνέπεια και τεκμηρίωση σε όλη τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Ανέδειξαν τα στοιχεία της δικογραφίας, επέμειναν στις συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες και κατέδειξαν ότι το ζήτημα δεν είναι μια «τεχνική δυσλειτουργία», αλλά ένα γαλάζιο σκάνδαλο με θεσμικό βάρος.

«Και αυτή η στάση δεν ολοκληρώνεται με ένα πόρισμα. Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλες του τις διαστάσεις -- πολιτικές, θεσμικές και ενδεχόμενα ποινικές.

Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην προστασία του δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πραγματικών αγροτών και την αξιοπιστία της χώρας.

Γιατί η Δημοκρατία δεν συμβιβάζεται με σκιές.

Και η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις -- όχι σιωπή» καταλήγουν στο κοινό πόρισμά τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που συμμετείχαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βουλή: Συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά το ΚΚΕ

Στη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένει το ΚΚΕ, κατηγορώντας παράλληλα την πλειοψηφία της ΝΔ για συνειδητή πολιτική απόφαση να αποφύγει τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών της.

«Η εξέλιξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε αυτό που από την πρώτη στιγμή ήταν προφανές. Ότι δηλαδή η πρόταση εκ μέρους της ΝΔ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τη συνειδητή πολιτική απόφασή της να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να συγκαλυφθεί ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος της ΚΑΠ της ΕΕ που υποστηρίζουν και τα άλλα κόμματα», αναφέρον σε γραπτή κοινή τους δήλωση οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου.

Παράλληλα επισημαίνουν ότι «το ΚΚΕ αντιτάχθηκε στο "κλείσιμο" των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής, με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΝΔ, χωρίς να έχουν κληθεί κρίσιμοι μάρτυρες, χωρίς να έχει προηγηθεί κατ' αντιπαράσταση εξέταση ορισμένων εξ αυτών με δεδομένο ότι υπήρξαν αντιφατικές καταθέσεις, αλλά και χωρίς να έχουν εξεταστεί άλλα κρίσιμα στοιχεία που ζητήθηκαν από το ΚΚΕ».

«Για όλους τους παραπάνω λόγους το ΚΚΕ, μη τρέφοντας φυσικά αυταπάτες για τα περιθώρια αυτών των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, δεδομένων και των πολιτικών συσχετισμών, θα επιμείνει μέχρι την ύστατη στιγμή για τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα καταθέσει το δικό του Πόρισμα», καταλήγουν οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Πόρισμα Αλ. Αυλωνίτη: Να συγκροτηθεί προανακριτική για διερεύνηση ευθυνών των Κυρ. Μητσοτάκη, Μ. Βορίδη

Την αναπομπή του φακέλου ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, άλλως να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τη διερεύνηση ευθυνών των Κυρ. Μητσοτάκη, Μ. Βορίδη, Ελ. Αυγενάκη και Κυρ. Πιερρακάκη, προτείνει ο ανεξάρτητος βουλευτής και μέλος της εξεταστικής επιτροπής, Αλ. Αυλωνίτης.

Συγκεκριμένα ο κ. Αυλωνίτης προτείνει στο πόρισμά του:

(α) να διαβιβαστεί/αναπεμφθεί ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως αρμόδια για την πλήρη διερεύνηση πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να κινηθούν οι νόμιμες ποινικές διαδικασίες και να ασκηθούν οι προσήκουσες ποινικές διώξεις, όπου συντρέχει περίπτωση και

(β) να μην εφαρμοστεί περαιτέρω το άρθρο 86 Σ και η ειδική διαδικασία του νόμου περί ευθύνης Υπουργών ως προς την ουσιαστική ποινική αξιολόγηση των ερευνώμενων πράξεων της παρούσας υπόθεσης, καθόσον αυτές δεν συνιστούν πράξεις τελεσθείσες «κατά την άσκηση των καθηκόντων» υπό τη στενή λειτουργική έννοια του Συντάγματος και του εφαρμοστικού νόμου.

'Αλλως, και μόνο επικουρικά, ο κ. Αυλωνίτης προτείνει να διαβιβαστεί/αναπεμφθεί ο φάκελος στην Βουλή για την συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής κατ'αρθρον 86 παρ.2 και 3 του Συντάγματος και κατ'άρθρο 154 του Κανονισμού της Βουλής, για τη διερεύνηση πιθανής τέλεσης των ως άνω εγκλημάτων ήτοι:

α) συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (187ΠΚ),

β) διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης (187 παρ.1 και 2 ΠΚ) ειδικά ως προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη,

γ) συνέργεια σε απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε, τελεσθείσα από κοινού και κατ΄επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000,00 ευρώ,

δ) ηθική αυτουργία σε απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε, τελεσθείσα από κοινού και κατ επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000,00 ευρώ, (αρθρ. 26α, 27, 46(1), 47, 94, 98, 390(1)(β-α), του ΠΚ και 24(4), 26(1)(3) του ν.4689/2010

ε) απλής συνέργειας σε απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε, τελεσθείσα από κοινού και κατ επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000,00 ευρώ. (και οποιουδήποτε άλλου τυχόν αδικήματος που συρρέει αληθώς με αυτό) από τους:

1) Τον πρωθυπουργό της Ελλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη

2) Τον Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη, βουλευτή, πρώην Υπουργό,

3) Τον Ελευθέριο Αυγενάκη, βουλευτή, πρώην Υπουργό,

4) Τον Πιερακάκη Κυριάκο, βουλευτή, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

και για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προκύψουν στοιχεία από την παρούσα δικογραφία ή μελλοντική.

'Αλλως, καταλήγει ο κ. Αυλωνίτης, προτείνει να αναβληθεί η έκδοση πορίσματος από την Επιτροπή και να παραταθούν οι εργασίες της, έως ότου διαβιβαστεί, εισαχθεί, μελετηθεί και συνεκτιμηθεί πλήρως η συναφής με την παρούσα δικογραφία και το σύνολο του αποδεικτικού υλικού (συμπεριλαμβανομένου του πλήρους αρχείου επισυνδέσεων), ώστε οποιαδήποτε τελική κρίση να εδράζεται σε πλήρες, ενιαίο και μη αποσπασματικό αποδεικτικό σώμα. Η συνέχιση της διαδικασίας με ελλιπές ή κατακερματισμένο υλικό αντιβαίνει στις αρχές της πληρότητας της έρευνας, της θεσμικής αξιοπιστίας και της αποτελεσματικής απονομής δικαιοσύνης, καταλήγει ο ανεξάρτητος βουλευτής.

