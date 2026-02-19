Παρέμβαση Κακλαμάνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά το ΠΑΣΟΚ - Νέα πολιτικά πρόσωπα στο μικροσκόπιο;

Η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να βάλει «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ζητούν την παρέμβασή του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, υπό το φως νέων στοιχείων που έχουν προκύψει, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα σε νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμπλέκονται και άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η πλειοψηφία της ΝΔ μεθοδικά και συστηματικά αρνείται την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων, αλλά και την παράταση των εργασιών της. Καλεί δε τον κ. Κακλαμάνη, σε αυτό το πλαίσιο και καθώς εκπροσωπεί το σύνολο των βουλευτών του κοινοβουλίου, να αναλάβει πρωτοβουλία συνομιλώντας με τα υπόλοιπα κόμματα, ώστε να υπάρξει πλήρης και άμεση ενημέρωση της Βουλής για τα νέα στοιχεία που αφορούν τη διαβιβασθείσα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να διαβιβαστεί το σύνολο των σχετικών στοιχείων και ψηφιακών αρχείων στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής έως ότου εξεταστούν πλήρως τα νέα αποδεικτικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, μετά από επανεξέταση 140 ψηφιακών δίσκων με καταγεγραμμένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, που προέρχονται από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προκύπτουν ενδείξεις πιθανής εμπλοκής επιπλέον πολιτικών προσώπων και αναδεικνύεται ένας νέος κύκλος υπόπτων. Μάλιστα, είκοσι από τους δίσκους φέρεται να περιέχουν συνομιλίες που κρίνονται ύποπτες.

Μείζον πολιτικό θέμα

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων αυτών στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα. Όπως προβλέπει το άρθρο 148 του Κανονισμού της Βουλής, η σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος προϋποθέτει την αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, και αυτό δεν είναι στην διάθεση ούτε των μελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας ούτε των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο τη διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων. Αφορά την αξιοπιστία των θεσμών, τη λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Με δεδομένη τη στάση της πλειοψηφίας κατά την διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου της Βουλής καθιστά την παρέμβασή του επιβεβλημένη.

