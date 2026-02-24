ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε την αποτροπή ελέγχου υπουργών μέσω της Εξεταστικής

Ενδεχόμενο «συνδρομής και ηθικής αυτουργίας» για Αυγενάκη «βλέπει» το ΠΑΣΟΚ στο πόρισμά του

Με ένα εκτενέστατο πόρισμα 151 σελίδων, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα το τελικό του πόρισμα από την πολύμηνη διαδικασία της Εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εξετάστηκαν δεκάδες μάρτυρες, στη σκιά των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Το πόρισμα υπογράφεται από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που μετείχαν στην Εξεταστική, δηλαδή τις/τους: Αποστολάκη Μιλένα, Λιακούλη Ευαγγελία, Μουλκιώτης Γεώργιος και Πουλάς Ανδρέας. Το πόρισμα κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, καθώς λήγει η διορία των κομμάτων να καταθέσουν τα σχετικά πορίσματά τους, ενώ η σχετική συζήτηση και ψηφοφορία είναι προγραμματισμένο να γίνει την ερχόμενη Πέμπτη.

Όπως τονίζεται ευθύς εξαρχής σε ενημέρωση για το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ, «η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής κατέδειξε ότι δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην Υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Μέσω επιλεκτικών αποκλεισμών, περιορισμού της αποδεικτικής βάσης και συστηματικής μετατόπισης του αντικειμένου της συζήτησης, η Εξεταστική απογυμνώθηκε από τις θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας που επιβάλλουν το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής. Αντί να λειτουργήσει ως μέσο διαλεύκανσης, λειτούργησε ως μηχανισμός καθυστέρησης και αποδυνάμωσης της έρευνας.

Κατά συνέπεια, η παρούσα Εξεταστική Επιτροπή επιβεβαίωσε πλήρως ότι στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν η λογοδοσία, αλλά η συγκάλυψη», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με το πόρισμα.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση

Το ΠΑΣΟΚ συμπεραίνει ότι σκοπός του εγκληματικού μηχανισμού που είχε στηθεί στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η καταβολή πολύ μεγάλων χρηματικών ποσών, συνολικού ύψους που δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως αλλά, με βάση τη φύση και την κλίμακα των περιγραφόμενων πρακτικών, ανέρχεται οπωσδήποτε σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, σε πρόσωπα που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι μέσω τεχνητής και εν τέλει απατηλής «πλήρωσης» των νομίμων προϋποθέσεων. Η επίτευξη του σκοπού αυτού φέρεται να στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, σε: (α) κατανομή δικαιωμάτων πληρωμής από το Εθνικό Απόθεμα, (β) ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου ή εκτάσεων, (γ) παρεμπόδιση ουσιαστικών ελέγχων ανίχνευσης και διερεύνησης περιπτώσεων απάτης, (δ) ματαίωση ενεργειών ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, και (ε) διοικητικές παρεμβάσεις και οργανωτική εξάρτηση που καθιστούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανεπαρκώς θωρακισμένο έναντι των καταχρήσεων.

Τονίζουν δε, ότι τα όσα έχουν καταγραφεί μέσα από την εξεταστική δε συνιστούν απλή διοικητική δυσλειτουργία ούτε «διαχρονική παθογένεια». Συγκροτούν ένα συνεκτικό και επαναλαμβανόμενο μοτίβο ενεργειών και παραλείψεων: κατανομές και πληρωμές χωρίς πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, αποδυνάμωση των ελέγχων, παρεμβάσεις για αποδεσμεύσεις και στοχοποίηση όσων επιχείρησαν να εφαρμόσουν τη νομιμότητα. Υπό το πρίσμα αυτό, τα ευρήματα της δικογραφίας και της αποδεικτικής διαδικασίας επιβάλλουν την αξιολόγηση του πλαισίου ευθυνών ιδίως ως προς πρόσωπα που είχαν θεσμική αρμοδιότητα εποπτείας και κατεύθυνσης του Οργανισμού.

Για την εμπλοκή Αυγενάκη - Βορίδη

Στο ενδεχόμενο ο Μάκης Βορίδης να έχει διαπράξει το αδίκημα της απιστίας, ενώ ο Λευτέρης Αυγενάκης τα αδικήματα της συνδρομής και της ηθικής αυτουργίας, καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, σχετικά με τον Λευτέρη Αυγενάκη, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι «από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως από ένορκες καταθέσεις και υπηρεσιακές αναφορές του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ευάγγελου Σημανδράκου, καθώς και από απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και λοιπά έγγραφα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις που καθιστούν ερευνητέα την ενδεχόμενη συμμετοχή του πρώην Υπουργού κ. Ελ. Αυγενάκη υπό μορφές συνδρομής και, κατά περίπτωση, ηθικής αυτουργίας. Οι ενδείξεις αυτές επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν από την ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής αποδεικτική διαδικασία.

Απαιτούνται γενναίες παρεμβάσεις

Το ΠΑΣΟΚ στο πόρισμά του τονίζει ότι σε θεσμικό επίπεδο, η υπόθεση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο σοβαρά και διαρθρωτικά ελλείμματα στο ισχύον συνταγματικό και κανονιστικό πλαίσιο ελέγχου ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, καθώς και στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών εξεταστικών επιτροπών. Τα ελλείμματα αυτά δεν αποτελούν αφηρημένες θεσμικές αδυναμίες, αλλά λειτούργησαν στην πράξη ως εργαλεία αποφυγής του δικαστικού ελέγχου και υπονόμευσης της λογοδοσίας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα όρια και τις στρεβλώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς προϋποθέτει γενναίες και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση έναντι της ποινικής δικαιοσύνης, καμία κοινοβουλευτική διαδικασία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ή εμπόδιο του δικαστικού ελέγχου και καμία σοβαρή υπόθεση διαχείρισης δημοσίου χρήματος δεν μπορεί να συγκαλύπτεται.

