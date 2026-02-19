ΟΠΕΚΕΠΕ: Απόκρυψη €8 εκατ. από τον προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή Χιλετζάκη - Νέο πόρισμα

Ο αγροτοσυνδικαλιστής βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος - Τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι απέκρυψε ποσά που φτάνουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ

Άγγελος Βουράκης

newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
3'
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με το συμπληρωματικό πόρισμα που εξέδωσε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, να ρίχνει φως στην υπόθεση. Κεντρικό πρόσωπο στο νέο πόρισμα είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη, Μύρων Χειλετζάκης ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί.

Από τον έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης για την περίοδο 2019–2023 προέκυψε ότι είτε δεν υπέβαλε δηλώσεις πόθεν έσχες είτε υπέβαλε ανακριβείς, αποκρύπτοντας συνολικά ποσό που εκτιμάται ότι φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του, η οποία ελέγχθηκε για δύο έτη και φέρεται να απέκρυψε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα νέα ευρήματα ενσωματώθηκαν στο πόρισμα και διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου για το ποινικό σκέλος, ενώ παράλληλα ο φάκελος στάλθηκε και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να εξεταστεί ο καταλογισμός προστίμων για τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.

Η υπόθεση είχε ήδη λάβει σοβαρές διαστάσεις στα τέλη Ιανουαρίου, όταν η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δύο βασικών κατηγορουμένων. Ο έλεγχος ανέδειξε ύποπτες κινήσεις, όπως αγορές αγροτεμαχίων, δαπάνες δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε στοιχηματικές εταιρείες, ανέγερση κατοικιών που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση και χρήση τραπεζικής θυρίδας με συχνές επισκέψεις. Τα ευρήματα, που χρονικά συνέπιπταν με την περίοδο τέλεσης των αποδιδόμενων αξιόποινων πράξεων, αξιολογήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας. Με διάταξη του προέδρου της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία τόσο των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών όσο και συγγενικών προσώπων που εμφανίζονται ως συνεργοί.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να συνεκτιμηθεί με το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό της σχηματισθείσας δικογραφίας, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στην προφυλάκιση του αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή που θεωρούνται βασικοί πρωταγωνιστές.

Η έρευνα κατέδειξε ότι μέρος του παράνομου οφέλους διοχετεύθηκε στην απόκτηση ακίνητης περιουσίας με σκοπό τη νομιμοφανή εμφάνιση των εσόδων. Σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων, κατά το διάστημα από 4 Ιανουαρίου 2019 έως 9 Δεκεμβρίου 2025, πιστώθηκαν 328.917 ευρώ με αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ ως αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Τα ποσά αναλήφθηκαν σχεδόν αμέσως και μέρος τους διοχετεύθηκε σε πληρωμές και μεταφορές προς τρίτους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, ο προσωρινά κρατούμενος λογιστής φέρεται να διατηρούσε, μαζί με συγγενικά πρόσωπα, εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για τα ακίνητα της εταιρείας προέκυψαν ενδείξεις ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφάλαια που αποτελούσαν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Παρότι το δηλωθέν έτος κατασκευής εμφανίζεται το 2023, στις φορολογικές δηλώσεις από το 2019 έως το 2024 δεν καταγράφεται καμία δαπάνη κατασκευής κατοικιών ή εγκατάστασης πισίνας.

Η διερεύνηση αποκάλυψε επίσης ότι ποσό 764.419 ευρώ διοχετεύθηκε σε διαδικτυακό λογαριασμό τυχερών παιγνίων, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 19 Δεκεμβρίου 2025, χρονικά κοντά στις αποκαλύψεις για την υπόθεση. Παράλληλα, εντοπίστηκε τραπεζική θυρίδα μισθωμένη από συγγενικό πρόσωπο κατηγορουμένου, με δώδεκα καταγεγραμμένες επισκέψεις μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Νοεμβρίου 2025, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες φύλαξης μέρους του παράνομου χρήματος.

Τέλος, βρέθηκε τραπεζικός λογαριασμός συγγενικού προσώπου του λογιστή στον οποίο πραγματοποιήθηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, ποσό που κρίνεται ύποπτο καθώς δεν δικαιολογείται από δηλωθέντα εισοδήματα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα νέα στοιχεία ενισχύουν σημαντικά τη δικογραφία για την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος και παράνομων επιδοτήσεων.

