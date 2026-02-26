Axios: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θέλει να πιέσει για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν την κλήση.

Η 30λεπτη τηλεφωνική συνομιλία ήταν η πρώτη μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι από τότε που συναντήθηκαν στο Νταβός στο τέλος Ιανουαρίου. Η επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μία ημέρα πριν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντηθούν με την διαπραγματευτική ομάδα του Ζελένσκι στη Γενεύη. Κούσνερ και Γουίτκοφ ήταν επίσης παρόντες στην τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης με τον Ζελένσκι.

Πηγές ανέφεραν ότι η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι ήταν πολύ φιλική και θετική. Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή δήλωσαν ότι ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για όλη τη βοήθειά του και είπε ότι μόνο ο Τραμπ μπορεί να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. «Ο Ζελένσκι είπε στη συνέχεια ότι ελπίζει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει φέτος και ο Τραμπ απάντησε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και είπε ότι θα ήθελε να τελειώσει σε ένα μήνα», ανέφερε μία από τις πηγές.

Ένα από τα θέματα που συζήτησαν ο Ζελένσκι και ο Τραμπ ήταν μια πιθανή τριμερής σύνοδος κορυφής ηγετών. Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Axios την περασμένη εβδομάδα ότι τα κενά στο εδαφικό ζήτημα μπορούν να γεφυρωθούν μέσω άμεσων συνομιλιών μεταξύ του ιδίου, του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Τραμπ είπε με τη σειρά του στον Ζελένσκι ότι θα εργαστεί για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου κορυφής εάν η επόμενη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου, σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο.

«Αναμένουμε ότι αυτή η συνάντηση θα δημιουργήσει μια ευκαιρία για να μετακινηθούν οι συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει αυτή τη σειρά βημάτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν όλα τα πολύπλοκα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ επανέλαβε την προθυμία του να δώσει στην Ουκρανία σημαντικές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα ήθελε μια ειρηνευτική συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά χάσματα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως στο ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική Ουκρανία.













