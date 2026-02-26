Axios: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό, αναφέρει το Αxios

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Axios: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θέλει να πιέσει για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν την κλήση.

Η 30λεπτη τηλεφωνική συνομιλία ήταν η πρώτη μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι από τότε που συναντήθηκαν στο Νταβός στο τέλος Ιανουαρίου. Η επικοινωνία τους πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και μία ημέρα πριν οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συναντηθούν με την διαπραγματευτική ομάδα του Ζελένσκι στη Γενεύη. Κούσνερ και Γουίτκοφ ήταν επίσης παρόντες στην τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης με τον Ζελένσκι.

Πηγές ανέφεραν ότι η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι ήταν πολύ φιλική και θετική. Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή δήλωσαν ότι ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για όλη τη βοήθειά του και είπε ότι μόνο ο Τραμπ μπορεί να πείσει τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο. «Ο Ζελένσκι είπε στη συνέχεια ότι ελπίζει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει φέτος και ο Τραμπ απάντησε ότι ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και είπε ότι θα ήθελε να τελειώσει σε ένα μήνα», ανέφερε μία από τις πηγές.

Ένα από τα θέματα που συζήτησαν ο Ζελένσκι και ο Τραμπ ήταν μια πιθανή τριμερής σύνοδος κορυφής ηγετών. Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Axios την περασμένη εβδομάδα ότι τα κενά στο εδαφικό ζήτημα μπορούν να γεφυρωθούν μέσω άμεσων συνομιλιών μεταξύ του ιδίου, του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Τραμπ είπε με τη σειρά του στον Ζελένσκι ότι θα εργαστεί για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας τριμερούς συνόδου κορυφής εάν η επόμενη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου, σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο.

«Αναμένουμε ότι αυτή η συνάντηση θα δημιουργήσει μια ευκαιρία για να μετακινηθούν οι συνομιλίες σε επίπεδο ηγετών. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει αυτή τη σειρά βημάτων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν όλα τα πολύπλοκα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματιστεί επιτέλους ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ επανέλαβε την προθυμία του να δώσει στην Ουκρανία σημαντικές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα ήθελε μια ειρηνευτική συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά χάσματα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως στο ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική Ουκρανία.




Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή από τις 4 τα ξημερώματα ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους για να αποφευχθεί συνάντηση με συγγενείς

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου από 1 έως 10 Μαρτίου

12:21ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Έναν χρόνο κλείνει το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα - «Μην το αμελείτε, μην το αναβάλλετε»

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα συμπεράσματα των κομμάτων

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε τα σπίτια μας πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr - Ζητά τη συνδρομή στρατού, αστυνομίας, πυροσβεστικής

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παροξυσμός για το Final 4 της Αθήνας: Νέο sold out σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια

12:08LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: «Ο κόσμος να προσέχει τους συντρόφους που επιλέγει –Να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Εκστρατεία για τη στρατολόγηση Ιρανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι οδηγίες προς τους μελλοντικούς πράκτορες

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:35LIFESTYLE

Η Γουινόνα Ράιντερ στο σύμπαν του «Wednesday» και του Τιμ Μπάρτον

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:32LIFESTYLE

Αρναούτη: «Δεν κατηγορήσαμε ποτέ τον Παντελίδη, θέλουμε απλά να αποδειχθεί η αλήθεια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στα τρένα - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών, δεν είναι Ρομά»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ