Baby Rider: Η ριψοκίνδυνη influencer από το Ιράν που δολοφονήθηκε από το καθεστώς
Η είδηση της δολοφονίας της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε κοινωνικά δίκτυα και σε ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Diana Bahadori, influencer ηλικίας μόλις 19 ετών, που έγινε γνωστή στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Baby Rider», φέρεται να σκοτώθηκε από πυρά των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη συμμετοχή της στις διαδηλώσεις στην πόλη Gorgan, στο βόρειο Ιράν, το βράδυ της 9ης Ιανουαρίου 2026.
Η είδηση της δολοφονίας της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε κοινωνικά δίκτυα και σε ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Diana μεγάλωνε στην περιοχή Gonbad-e Kavus και είχε δημιουργήσει μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα με περισσότερους από 140.000 ακόλουθους, κυρίως μέσα από βίντεο όπου οδηγούσε μοτοσικλέτα, μια πράξη που για πολλές γυναίκες στο Ιράν συμβολίζει την κατάκτηση προσωπικής ελευθερίας. Οι διαδηλώσεις εκείνες των αρχών Ιανουαρίου αντιμετωπίστηκαν με σφοδρή καταστολή, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Οι συνθήκες του θανάτου και οι αντιδράσεις
Μάρτυρες που επικαλούνται πηγές όπως το IranWire αναφέρουν ότι στις διαδηλώσεις χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και αυτόματα όπλα εναντίον των συγκεντρωμένων. Η Diana φέρεται να δέχθηκε δύο πυροβολισμούς με πραγματικά πυρά γύρω στη μεσάνυχτα της 9ης Ιανουαρίου, ενώ η οικογένειά της την αναζήτησε για δύο ημέρες μέχρι να της παραδοθεί η σορός στις 11 Ιανουαρίου.
Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα μια ανάρτηση από τον προσωπικό λογαριασμό της, που υποστήριζε πως η Diana σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, φίλοι και συγγενείς υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν πιέσεις από τις υπηρεσίες πληροφοριών να υιοθετήσουν την αφήγηση αυτή και να απορρίψουν κάθε σχέση με τις δυνάμεις καταστολής.
Το σύμβολο μιας γενιάς
Η περίπτωση της Diana Bahadori έχει λάβει χαρακτηριστικά σύμβολου για πολλούς νέους στο Ιράν, ειδικά για νεαρές γυναίκες που βλέπουν στη συμμετοχή στις διαμαρτυρίες έναν τρόπο να διεκδικήσουν ελευθερίες που περιορίζονται από το καθεστώς. Ορισμένοι ακτιβιστές αναφέρουν ότι η ανεξαρτησία και η ορατότητα που εκπροσωπούσε η Diana ήταν στοιχεία που το σημερινό σύστημα προσπάθησε να καταστείλει με κάθε κόστος.