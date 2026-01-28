Baby Rider: Η ριψοκίνδυνη influencer από το Ιράν που δολοφονήθηκε από το καθεστώς

Η Ιρανή influencer Baby Rider σύμφωνα με πληροφορίες δολοφονήθηκε κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος στην χώρα της

Η Diana Bahadori, influencer ηλικίας μόλις 19 ετών, που έγινε γνωστή στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο «Baby Rider», φέρεται να σκοτώθηκε από πυρά των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας κατά τη συμμετοχή της στις διαδηλώσεις στην πόλη Gorgan, στο βόρειο Ιράν, το βράδυ της 9ης Ιανουαρίου 2026.

Η είδηση της δολοφονίας της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε κοινωνικά δίκτυα και σε ομάδες υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Diana μεγάλωνε στην περιοχή Gonbad-e Kavus και είχε δημιουργήσει μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα με περισσότερους από 140.000 ακόλουθους, κυρίως μέσα από βίντεο όπου οδηγούσε μοτοσικλέτα, μια πράξη που για πολλές γυναίκες στο Ιράν συμβολίζει την κατάκτηση προσωπικής ελευθερίας. Οι διαδηλώσεις εκείνες των αρχών Ιανουαρίου αντιμετωπίστηκαν με σφοδρή καταστολή, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

19-year-old Diana Bahadoran, known as Baby Rider, a student from the city of Gonbad-e Kavus, is among over 40,000 #Iranian protesters massacred by the security forces of #Iran’s Islamic regime. She was shot and killed in #Gorgan on January 8, 2026.



Bike riding is forbidden for… pic.twitter.com/BpPhjVuOo5 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 25, 2026

Οι συνθήκες του θανάτου και οι αντιδράσεις

Μάρτυρες που επικαλούνται πηγές όπως το IranWire αναφέρουν ότι στις διαδηλώσεις χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και αυτόματα όπλα εναντίον των συγκεντρωμένων. Η Diana φέρεται να δέχθηκε δύο πυροβολισμούς με πραγματικά πυρά γύρω στη μεσάνυχτα της 9ης Ιανουαρίου, ενώ η οικογένειά της την αναζήτησε για δύο ημέρες μέχρι να της παραδοθεί η σορός στις 11 Ιανουαρίου.

Fake news by an Israeli influencer again.



Baby rider died in a car accident on Jan. 23rd in Golestan province.

The post on her Instagram page asks people not to spread lies about her death, not to sadden her family any more.

https://t.co/hm8xNVNWhj https://t.co/yDpxJz4cQE pic.twitter.com/nXWA4ts8Ae — Zahra Hamidia?? (@ZahraHamidia) January 27, 2026

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα μια ανάρτηση από τον προσωπικό λογαριασμό της, που υποστήριζε πως η Diana σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, φίλοι και συγγενείς υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν πιέσεις από τις υπηρεσίες πληροφοριών να υιοθετήσουν την αφήγηση αυτή και να απορρίψουν κάθε σχέση με τις δυνάμεις καταστολής.

19-year-old Diana Bahador had 100 000 followers on Instagram as “Baby Rider.”



Despite the Islamic regime’s ban on women riding motorcycles, she would regularly film herself out riding.



She was shot and killed by regime forces while out on the streets protesting for a free Iran pic.twitter.com/YVqk8QzK8a — Visegrád 24 (@visegrad24) January 27, 2026

Το σύμβολο μιας γενιάς

Η περίπτωση της Diana Bahadori έχει λάβει χαρακτηριστικά σύμβολου για πολλούς νέους στο Ιράν, ειδικά για νεαρές γυναίκες που βλέπουν στη συμμετοχή στις διαμαρτυρίες έναν τρόπο να διεκδικήσουν ελευθερίες που περιορίζονται από το καθεστώς. Ορισμένοι ακτιβιστές αναφέρουν ότι η ανεξαρτησία και η ορατότητα που εκπροσωπούσε η Diana ήταν στοιχεία που το σημερινό σύστημα προσπάθησε να καταστείλει με κάθε κόστος.

