Ιράν: Η σπαρακτική στιγμή που νεαρή κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της

Τη σπαρακτική στιγμή που νεαρή γυναίκα στο Ιράν κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της, η οποία έπεσε νεκρή σε διαδήλωση από τα πυρά του θεοκρατικού καθεστώτος, κατέγραψε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης.

Η 21χρονη Μελίκα Ντάστιαμπ, φοιτήτρια οικονομικών, σκοτώθηκε από πυροβολισμό των κυβερνητικών δυνάμεων στην επαρχία του Κερμανσάχ. Η νεαρή γυναίκα είχε παρευρεθεί σε διαδηλώσεις, όπως και πολλοί χιλιάδες συμπατριώτες της, κατά του καθεστώτος, και το πλήρωσε με τη ζωή της.

Η σορός της τάφηκε στην πατρίδα της, έπειτα από κηδεία στην οποία παρευρέθηκε μεγάλο πλήθος, με την αδελφή της θανούσας να κόβει τα μαλλιά της σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

A woman cuts her hair at her sister’s funeral in #Iran, because the regime shot her sister in the head.

A woman cuts her hair at her sister's funeral in #Iran, because the regime shot her sister in the head.

Let me be clear with Western female politicians, especially those in leadership positions in Europe: Do not cut your hair in symbolic solidarity with Iranian women. Cut your…

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε αρχικά στο Telegram, φαίνεται το μέγεθος του πλήθους που παρευρέθηκε στην κηδεία της νεαρής φοιτήτριας.

Τουλάχιστον 5.937 οι νεκροί

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάντων HRANA, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 5.937 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία εμπόρων, αλλά γρήγορα κλιμακώθηκαν σε εκκλήσεις για αλλαγή του καθεστώτος. Πρόκειται για την πιο αιματηρή καταστολή από τις ιρανικές αρχές μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το κόψιμο των μαλλιών είναι μια αρχαία ιρανική παράδοση που χρησιμοποιείται από γυναίκες ως σύμβολο πένθους για την απώλεια του πιο αγαπημένου τους προσώπου. Η πράξη αυτή, γνωστή ως «Γκισουμποράν» στο Ιράν (ή «Τσαμάρ» μεταξύ των κουρδικών κοινοτήτων) έχει επανεμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και ως πράξη διαμαρτυρίας απέναντι στην καταπίεση του ιρανικού καθεστώτος.

Ειδικότερα, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις του 2022 που ακολούθησαν τον μαρτυρικό θάνατο της Μαχσά Αμινί από την Αστυνομία Ηθών, πολλές γυναίκες, όχι μόνο από το Ιράν αλλά και πολλές χώρες του κόσμου, έκοψαν τα μαλλιά τους, δηλώνοντας την συμπαράστασή τους στον αγώνα του ιρανικού λαού για ελευθερία και δικαιοσύνη.

