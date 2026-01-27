ΗΠΑ - Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Αμερικανοί – Πιστεύουν ότι το καθεστώς είναι αδύναμο

Πολλές εκθέσεις από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που υποδεικνύουν ότι η θέση της κυβέρνησης του Ιράν αποδυναμώνεται έχει λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Οι εκθέσεις δείχνουν ότι η εξουσία της ιρανικής κυβέρνησης βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο της από την ανατροπή του Σάχη κατά την ισλαμική επανάσταση του 1979.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις, οι διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου έτους συγκλόνισαν στοιχεία της ιρανικής κυβέρνησης, ειδικά καθώς επεκτάθηκαν σε περιοχές της χώρας που οι αξιωματούχοι θεωρούσαν προπύργια υποστήριξης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Αν και οι διαμαρτυρίες έχουν κοπάσει η κυβέρνηση παραμένει σε δύσκολη θέση. Οι αναφορές των μυστικών υπηρεσιών έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι, εκτός από τις διαμαρτυρίες, η οικονομία του Ιράν είναι εξαιρετικά αδύναμη.

Τα οικονομικά προβλήματα πυροδότησαν σποραδικές διαμαρτυρίες στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν τον Ιανουάριο και η ιρανική κυβέρνηση διαπίστωσε ότι είχε λίγες επιλογές για να ανακουφίσει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ιρανικές οικογένειες. Οι αξιωματούχοι κατέφυγαν σε σκληρά μέτρα καταστολής, τα οποία αποξένωσαν ακόμη περισσότερο μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.

Ενημερώνεται ο Τραμπ

Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν τις δυνάμεις του στην περιοχή, αλλά δεν είναι σαφές ποια μέτρα ενδέχεται να εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημερώνεται συνεχώς για θέματα πληροφοριών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Και συνέχισε: «Θα ήταν παράλειψη καθήκοντος ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αν δεν ενημερωνόταν τακτικά για αυτά τα θέματα. Όσον αφορά το Ιράν, ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει με χτύπημα στο Ιράν. Ωστόσο οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου είναι μοιρασμένοι ως προς τα οφέλη μίας επίθεσης, ειδικά αν πρόκειται για συμβολικά χτυπήματά κατά τμημάτων της ιρανικής κυβέρνησης τα οποία ενεπλάκησαν στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε ανώνυμα στους New York Times.

Παρόλα αυτά μία μεγαλύτερη επίθεση ενδέχεται να θεωρείται καλή επιλογή για ορισμένους συμβούλους και συμμάχους του Τραμπ, οι οποίοι βλέπουν μία «χρυσή ευκαιρία» να ανατρέψουν την ηγεσία των μουλάδων στο Ιράν. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι μίλησε με τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες για το Ιράν και περιμένει από τον Αμερικανό πρόεδρο να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να βοηθήσει τους Ιρανούς που διαμαρτύρονταν κατά της κυβέρνησής τους.

«Ο στόχος είναι να τερματιστεί το καθεστώς. Μπορεί να σταματήσουν να τους σκοτώνουν σήμερα, αλλά αν είναι στην εξουσία τον επόμενο μήνα, θα τους σκοτώσουν τότε», τόνισε ο γερουσιαστής.

Ενισχύονται οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Από τη Δευτέρα, το αεροπλανοφόρο Αβράαμ Λίνκολν, συνοδευόμενο από τρία πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους Τόμαχοκ, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Εάν ο Λευκός Οίκος διατάξει επίθεση κατά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο θα μπορούσε να αναλάβει δράση μέσα σε μία ή δύο ημέρες, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη στείλει 12 επιπλέον αεροσκάφη F-15E στην περιοχή για να ενισχύσουν τον αριθμό των επιθετικών αεροσκαφών, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ. Επίσης, το Πεντάγωνο έχει αποστείλει περισσότερα αμυντικά συστήματα Patriot και THAAD στην περιοχή, προκειμένου να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί από τυχόν ιρανικά αντίποινα με πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορούν να χτυπήσουν στόχους στο Ιράν παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Το Πεντάγωνο αύξησε το επίπεδο ετοιμότητας πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να εξετάσει τις επιλογές του για την απάντηση στο ιρανικό καθεστώς.

Μαχητικά αεροσκάφη F-15E ΑΡ

Αμερικανική προειδοποιηση στο Ιράν - Συζητήσεις με Σαουδική Αραβία και Κατάρ

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επίσης εντείνει τις διαβουλεύσεις με τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, επισκέφθηκε τη Συρία, το Ιράκ και το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο για να συνομιλήσει με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και ομολόγους τους.

Ο κύριος σκοπός του ταξιδιού του ναυάρχου ήταν να επισκεφθεί τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τα κέντρα κράτησης στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό του αμερικανικού στρατού. Ο αμερικανικός στρατός άρχισε να μεταφέρει κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους από τη βορειοανατολική Συρία στο Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι χιλιάδες πρώην μαχητές και μέλη των οικογενειών τους θα μπορούσαν να δραπετεύσουν από τα κέντρα κράτησης, καθώς η συριακή κυβέρνηση αναλαμβάνει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της περιοχής από τις κουρδικές δυνάμεις.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έστειλαν επίσης ένα μήνυμα στους Ιρακινούς αξιωματούχους: Σε περίπτωση κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν, εάν οι σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις ή στρατεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν αντίποινα εναντίον τους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με το Ιράν. Εκτός από τις συνομιλίες με Ισραηλινούς αξιωματούχους και τις συναντήσεις στη Βαγδάτη, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Διαβάστε επίσης