ΗΠΑ - Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Αμερικανοί – Πιστεύουν ότι το καθεστώς είναι αδύναμο

Πολεμικές προετοιμασίες των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή προκειμένου να δώσουν στον Ντόναλντ Τραμπ επιλογές αναφορικά με ένα χτύπημα στο Ιράν 

Επιμέλεια - Ευαγγελία Απολλωνάτου 

ΗΠΑ - Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Αμερικανοί – Πιστεύουν ότι το καθεστώς είναι αδύναμο
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλές εκθέσεις από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες που υποδεικνύουν ότι η θέση της κυβέρνησης του Ιράν αποδυναμώνεται έχει λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Οι εκθέσεις δείχνουν ότι η εξουσία της ιρανικής κυβέρνησης βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο της από την ανατροπή του Σάχη κατά την ισλαμική επανάσταση του 1979.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις, οι διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου έτους συγκλόνισαν στοιχεία της ιρανικής κυβέρνησης, ειδικά καθώς επεκτάθηκαν σε περιοχές της χώρας που οι αξιωματούχοι θεωρούσαν προπύργια υποστήριξης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Αν και οι διαμαρτυρίες έχουν κοπάσει η κυβέρνηση παραμένει σε δύσκολη θέση. Οι αναφορές των μυστικών υπηρεσιών έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι, εκτός από τις διαμαρτυρίες, η οικονομία του Ιράν είναι εξαιρετικά αδύναμη.

Τα οικονομικά προβλήματα πυροδότησαν σποραδικές διαμαρτυρίες στα τέλη Δεκεμβρίου. Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν τον Ιανουάριο και η ιρανική κυβέρνηση διαπίστωσε ότι είχε λίγες επιλογές για να ανακουφίσει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ιρανικές οικογένειες. Οι αξιωματούχοι κατέφυγαν σε σκληρά μέτρα καταστολής, τα οποία αποξένωσαν ακόμη περισσότερο μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.

Αλί Χαμενεΐ

Ενημερώνεται ο Τραμπ

Οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν τις δυνάμεις του στην περιοχή, αλλά δεν είναι σαφές ποια μέτρα ενδέχεται να εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημερώνεται συνεχώς για θέματα πληροφοριών σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Και συνέχισε: «Θα ήταν παράλειψη καθήκοντος ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αν δεν ενημερωνόταν τακτικά για αυτά τα θέματα. Όσον αφορά το Ιράν, ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει με χτύπημα στο Ιράν. Ωστόσο οι σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου είναι μοιρασμένοι ως προς τα οφέλη μίας επίθεσης, ειδικά αν πρόκειται για συμβολικά χτυπήματά κατά τμημάτων της ιρανικής κυβέρνησης τα οποία ενεπλάκησαν στην καταστολή των διαδηλώσεων.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε ανώνυμα στους New York Times.

Παρόλα αυτά μία μεγαλύτερη επίθεση ενδέχεται να θεωρείται καλή επιλογή για ορισμένους συμβούλους και συμμάχους του Τραμπ, οι οποίοι βλέπουν μία «χρυσή ευκαιρία» να ανατρέψουν την ηγεσία των μουλάδων στο Ιράν. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε ότι μίλησε με τον Τραμπ τις τελευταίες ημέρες για το Ιράν και περιμένει από τον Αμερικανό πρόεδρο να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να βοηθήσει τους Ιρανούς που διαμαρτύρονταν κατά της κυβέρνησής τους.

«Ο στόχος είναι να τερματιστεί το καθεστώς. Μπορεί να σταματήσουν να τους σκοτώνουν σήμερα, αλλά αν είναι στην εξουσία τον επόμενο μήνα, θα τους σκοτώσουν τότε», τόνισε ο γερουσιαστής.

αεροπλανοφόρο Λίνκον

Ενισχύονται οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Από τη Δευτέρα, το αεροπλανοφόρο Αβράαμ Λίνκολν, συνοδευόμενο από τρία πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους Τόμαχοκ, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Εάν ο Λευκός Οίκος διατάξει επίθεση κατά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο θα μπορούσε να αναλάβει δράση μέσα σε μία ή δύο ημέρες, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη στείλει 12 επιπλέον αεροσκάφη F-15E στην περιοχή για να ενισχύσουν τον αριθμό των επιθετικών αεροσκαφών, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ. Επίσης, το Πεντάγωνο έχει αποστείλει περισσότερα αμυντικά συστήματα Patriot και THAAD στην περιοχή, προκειμένου να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται εκεί από τυχόν ιρανικά αντίποινα με πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορούν να χτυπήσουν στόχους στο Ιράν παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Το Πεντάγωνο αύξησε το επίπεδο ετοιμότητας πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να εξετάσει τις επιλογές του για την απάντηση στο ιρανικό καθεστώς.

μαχητικά αεροσκάφη F-15E

Μαχητικά αεροσκάφη F-15E

ΑΡ

Αμερικανική προειδοποιηση στο Ιράν - Συζητήσεις με Σαουδική Αραβία και Κατάρ

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επίσης εντείνει τις διαβουλεύσεις με τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, επισκέφθηκε τη Συρία, το Ιράκ και το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο για να συνομιλήσει με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και ομολόγους τους.

Ο κύριος σκοπός του ταξιδιού του ναυάρχου ήταν να επισκεφθεί τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τα κέντρα κράτησης στη βορειοανατολική Συρία, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό του αμερικανικού στρατού. Ο αμερικανικός στρατός άρχισε να μεταφέρει κρατούμενους του Ισλαμικού Κράτους από τη βορειοανατολική Συρία στο Ιράκ την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι χιλιάδες πρώην μαχητές και μέλη των οικογενειών τους θα μπορούσαν να δραπετεύσουν από τα κέντρα κράτησης, καθώς η συριακή κυβέρνηση αναλαμβάνει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της περιοχής από τις κουρδικές δυνάμεις.

Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι έστειλαν επίσης ένα μήνυμα στους Ιρακινούς αξιωματούχους: Σε περίπτωση κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν, εάν οι σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις ή στρατεύματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν αντίποινα εναντίον τους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με το Ιράν. Εκτός από τις συνομιλίες με Ισραηλινούς αξιωματούχους και τις συναντήσεις στη Βαγδάτη, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ - Η Καρυστιανού και το rebranding Τσίπρα

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνομιλίες για νέα συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ – Επενδύει στα κοινά αμυντικά προγράμματα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αττική: Κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης στην Παλλήνη - Υπεγράφη η πράξη ένταξης

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε πότε θα βρέξει εκλογές

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βούλτεψη για Καρυστιανού: «Είναι πολιτικό νήπιο - Οι τύραννοι στην αρχαία Ελλάδα προήλθαν από δημαγωγούς»

11:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Εξεταστικές Επιτροπές και Κράτος Δικαίου

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός «τρελάθηκε» : Στους - 40 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στις ΗΠΑ, στους 50 στην Αυστραλία που «λιώνει» από τον ακραίο καύσωνα και τις πυρκαγιές

11:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Πάνω από ένα μήνα εκτός ο Τσιριβέγια (pic)

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας - Δεύτερη δοκιμή σε λιγότερο από ένα μήνα

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για το δυστύχημα – «Φτάνει πια με αυτά τα δυστυχήματα – εγκλήματα», λέει ο πρόεδρος στο Newsbomb

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την πτώση δέντρου σε αμαξοστοιχία στο Κατάκολο

11:39ME TO N & ME TO Σ

Ένας εργάτης νεκρός κάθε δυο μέρες…

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραδίδεται σε λίγες μέρες στη κυκλοφορία η οδός Βασιλίσσης Όλγας – Τι αλλάζει για αυτοκίνητα και τρόλεϊ

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, στόχος να γυρίσω στα γήπεδα έναν μήνα μετά το χειρουργείο»

11:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και ξερό ψωμί - Survivor και σειρές σε σύγκρουση

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τον αγωγό νερού που «έσκασε» τραυματίζοντας τέσσερα άτομα

11:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία BAFTA 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες - Οι εκτιμήσεις και τα σταθερά φαβορί

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: «Τρόλαρε» άγρια τον Μακρόν με μαύρα γυαλιά Aviator – Η ατάκα από το «Top Gun»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τζουμέρκα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δύο από τις νεκρές βρέθηκαν αγκαλιασμένες κάτω από τα συντρίμμια του εργοστασίου

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τζουμέρκα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

10:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τα 700.000 εισιτήρια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

08:53ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται για έκτη μέρα - Εκτός ΜΕΘ για δεύτερο 24ωρο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Τα 3 σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

09:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο με εννέα τόνους κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας - Στα 600 εκατομμύρια η αξία των ναρκωτικών

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σπαρακτική στιγμή που νεαρή κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της - Σκοτώθηκε σε διαδήλωση κατά του καθεστώτος

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια χάρισε αγροτεμάχιο σε ολόκληρο χωριό: «Να μοιραστεί σε όλους»

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Οι 48 ώρες που έπεισαν τον Τραμπ να αλλάξει πορεία στη Μινεσότα - Το κρίσιμο τηλεφώνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ