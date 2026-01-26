Προειδοποίηση Νετανιάχου σε Ιράν: Μία επίθεση εναντίον του Ισραήλ θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος

Αυστηρά μηνύματα σε Τεχεράνη και Χαμάς έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός του Ισράηλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οποιαδήποτε απόπειρα του Ιράν να βλάψει το Ισραήλ «θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική αντίδραση», προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Θα είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος, ένα λάθος παραπάνω», τόνισε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ειδική συνεδρίαση της Κνέσετ προς τιμήν του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σημείωσε ότι θα υπάρξουν περισσότερες συμφωνίες για εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά και μουσουλμανικά κράτη.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου Έντι Ράμα

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Έντι Ράμα στη Κνεσέτ.

Flash90

«Η επόμενη φάση της εκεχειρίας είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς»

Ο Νετανιάχου μίλησε για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς σήμερα ο ισραηλινός στρατός εντόπισε και παρέλαβε την σορό του και του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, του 24χρονου Ραν Γκβιλί.

«Η επόμενη φάση δεν είναι η ανοικοδόμηση. Η επόμενη φάση είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς και η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Επιπλέον δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ «να προχωρήσει αυτή η φάση και να μην καθυστερήσει». «Θα γίνει με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Αλλά θα γίνει», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Να σημειωθεί ότι η επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και μεταφέρθηκαν στη Γάζα, ήταν το βασικό προαπαιτούμενο για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο.

