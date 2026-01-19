Διαφωνία Νετανιάχου με Τραμπ: «Όχι» σε στρατιώτες από Τουρκία και Κατάρ στη Γάζα

«Δεν θα υπάρχουν ούτε Τούρκοι, ούτε Καταριανοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο κοινοβούλιο

Διαφωνία Νετανιάχου με Τραμπ: «Όχι» σε στρατιώτες από Τουρκία και Κατάρ στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Alex Kolomoisky/Pool Photo μέσω AP
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα ότι διαφωνεί με την ανάπτυξη Τούρκων ή Καταριανών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας και τη διαφωνία του με τις ΗΠΑ για τη μελλοντική διακυβέρνηση του θύλακα.

«Δεν θα υπάρχουν ούτε Τούρκοι, ούτε Καταριανοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο Νετανιάχου στο κοινοβούλιο. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ διαφωνεί με την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που θα αναλάβουν την υλοποίηση του σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας τη συγκρότηση μιας εκτελεστικής επιτροπής που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του «Συμβουλίου Ειρήνης», στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ. Αυτή η επιτροπή, που παρουσιάστηκε ως «συμβουλευτική» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και τον Καταριανό διπλωμάτη Άλι αλ Θαουάντι.

Από το Σάββατο, το γραφείο του Νετανιάχου εξέφρασε την αντίθεσή του στη σύνθεση αυτού του νέου οργάνου. Η ανακοίνωση της σύνθεσης της επιτροπής «δεν έγινε σε συντονισμό με το Ισραήλ και αντίκειται στην πολιτική του», είπε ο Νετανιάχου σημειώνοντας ότι «ανέθεσε στον υπουργό Εξωτερικών να επικοινωνήσει για το θέμα αυτό με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ».

Στην ανακοίνωση του Σαββάτου δεν διευκρινίζονταν οι λόγοι των αντιρρήσεων του Ισραήλ, το οποίο ωστόσο έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι διαφωνεί με την εμπλοκή της Τουρκίας στη μεταπολεμική Γάζα. Οι σχέσεις των δύο χωρών επιδεινώθηκαν ραγδαία μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε με αφορμή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ανακοινώσει ότι η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση της. Αυτό το δεύτερο στάδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων που ελέγχουν σχεδόν τον μισό θύλακα και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Προς το παρόν δεν έχει καθοριστεί ποιες χώρες θα μετέχουν σε αυτή τη δύναμη, η οποία θα έχει ως αποστολή να βοηθήσει στην ασφάλεια της Γάζας και να εκπαιδεύσει τις παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις.

