Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ αναβολή της επίθεσης στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου στο Μαρ-α-Λάγκο. Πηγή: Associated Press

Το αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν φαίνεται να αναβλήθηκε, τουλάχιστον προς το παρόν, μετά τις πληροφορίες που φέρεται να έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι το Ιράν είχε σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές και δεν προχωρούσε σε εκτελέσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, Ισραήλ και 4 αραβικά κράτη ζήτησαν από τον Αμερικανό πρόεδρο να αναβάλει την επίθεση, η οποία παραμένει στο τραπέζι σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, καθώς το αν θα διαταχθεί εξαρτάται από το τι θα κάνουν στη συνέχεια οι ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας σε σχέση με τις μαζικές διαδηλώσεις.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε με τον Τραμπ χθες Τετάρτη, ενώ το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και η Αίγυπτος, όλοι εταίροι της Ουάσινγκτον, επικοινωνούν τις τελευταίες δύο ημέρες με την κυβέρνηση Τραμπ ζητώντας μην επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος από αραβικό έθνος του Κόλπου.

Την ίδια στιγμή, αυτά τα αραβικά έθνη λένε στους Ιρανούς αξιωματούχους να μην επιτεθούν σε χώρες της περιοχής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να χτυπήσουν το Ιράν, είπε ο αξιωματούχος.

Τα τέσσερα έθνη συντονίζουν τα μηνύματά τους τόσο προς την Ουάσιγκτον όσο και προς την Τεχεράνη, είπε ο αξιωματούχος.

Το Ιράν διέταξε το κλείσιμο του εναέριου χώρου του για εμπορικές πτήσεις αργά την Τετάρτη, αλλά τον άνοιξε ξανά.

Το Ιράν εκτόξευσε πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ των δύο εθνών τον Ιούνιο, στον οποίο συμμετείχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπώντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Μερικοί από τους ιρανικούς πυραύλους πέρασαν την ισραηλινή αεράμυνα και σκότωσαν αμάχους.

Σε αντίποινα για τα χτυπήματα των ΗΠΑ τον Ιούνιο, το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους στην αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή. Περίπου 10.000 στρατιώτες σταθμεύουν εκεί. Το ιρανικό μπαράζ δεν προκάλεσε θανάτους ή τραυματισμούς. Τις τελευταίες ημέρες, το Πεντάγωνο είχε αρχίσει να μετακινεί ορισμένα στρατεύματα από τη βάση, καθώς ο Τραμπ ζύγιζε τις επιλογές για ένα χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε την Πέμπτη ότι το Υπουργείο Άμυνας μείωσε το επίπεδο συναγερμού στην αεροπορική βάση και ότι τα στρατεύματα επιστρέφουν.

