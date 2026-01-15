Η «αγωνία» για τις τιμές του πετρελαίου εμπόδισε το χτύπημα στο Ιράν - Ο ρόλος των κρατών του κόλπου

Hταν η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Κατάρ που προειδοποίησαν τον Λευκό Οίκο ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα κλόνιζε τις αγορές πετρελαίου

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 19ης Ιουνίου 2019, ένα περιπολικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που μεταφέρει δημοσιογράφους για να δουν τα κατεστραμμένα πετρελαιοφόρα φεύγει από τη βάση του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, κοντά στη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ισχυρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ, ότι τυχόν επίθεση στο Ιράν, θα αποτελούσε κίνδυνο αποσταθεροποίηση τόσο για την ευρύτερη περιοχή όσο και για τις αγορές πετρελαίου, απήυθηναν η Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη του κόλπου.

Συγκεκριμένα ήταν η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και το Κατάρ που προειδοποίησαν τον Λευκό Οίκο ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα κλόνιζε τις αγορές πετρελαίου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επιβεβαιώνει προηγούμενη πληροφορία που δημοσιεύθηκε από την Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι «οι σκοτωμοί» έχουν «σταματήσει» στο Ιράν μετά την καταστολή των διαδηλώσεων και διατήρησε την ασάφεια ως προς τις προθέσεις του για στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης.

Τα αραβικά κράτη σύμμαχοι της Ουάσινγκτον φοβούνται μήπως αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν διαταράξουν την διακίνηση του πετρελαίου μέσω του Στενού του Ομάν, του διαύλου στην είσοδο του Περσικού Κόλπου που χωρίζει το Ιράν από τους άραβες γείτονές του και μέσω του οποίου διακινείται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων παραδόσεων πετρελαίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το Ριάντ διαβεβαίωσε την Τεχεράνη ότι δεν θα εμπλακεί σε τυχόν σύγκρουση ούτε θα επιτρέψει στις ΗΠΑ την χρησιμοποίηση του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας για πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι μοναρχίες του Κόλπου φοβούνται ότι οι συνέπειες μίας κλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα είναι εις βάρος και της δικής τους ασφάλειας, σύμφωνα με τους New York Times.

Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς η αγορά αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν.

