Ιράν: Ο 26χρονος διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο

Ο Ερφάν Σολτάνι, ο 26χρονος Ιρανός που συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν, δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται δήλωση των δικαστικών αρχών της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σολτανί κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή Καράζ με την κατηγορία ότι "συνωμότησε κατά της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και διεξήγαγε προπαγανδιστικές ενέργειες εναντίον του καθεστώτος”. Όπως εξήγησαν, οι κατηγορίες αυτές δεν επισύρουν τη θανατική ποινή.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η εκτέλεση του 26χρονου Ιρανού αναβλήθηκε, αλλά η ζωή του παραμένει σε κίνδυνο. Μιλώντας την Τετάρτη στο Fox News, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε ότι δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα ή αύριο» στο Ιράν, εν μέσω σκληρής καταστολής των διαδηλώσεων από τις αρχές.

Στην ερώτηση "θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;" ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)». «Μπορώ να σας πω ότι είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς», επέμεινε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες να διατάξει αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση για να τερματιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεων, που είναι οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 1979. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε νωρίτερα χθες πως πληροφορήθηκε από "αξιόπιστη πηγή" πως δεν υπάρχει "σχέδιο για εκτελέσεις" στο Ιράν, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Διαβάστε επίσης