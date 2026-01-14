Ιράν: Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

Η οικογένεια του Ιρανού διαδηλωτή δηλώνει ότι η εκτέλεσή του έχει αναβληθεί προς το παρόν

Η οικογένεια του Ιρανού διαδηλωτή δηλώνει ότι η εκτέλεσή του έχει αναβληθεί προς το παρόν
Ο Ερφάν Σολτάνι δεν εκτελέστηκε σήμερα, όπως δήλωσε μέλος της οικογένειάς του στο Sky News. Οι συγγενείς του 26χρονου καταστηματάρχη Ερφάν Σολτάνι, ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα, ανέφεραν ότι, παρά την αναβολή, η εκτέλεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

Ο 26χρονος φέρεται να συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη. Η νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw ανέφερε ότι κρατείται στις φυλακές Κεζέλ Χεσάρ και ότι «η πιθανότητα εκτέλεσής του μέσα στις επόμενες ώρες είναι πολύ υψηλή».

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο θάνατος του Σολτάνι θα ήταν η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από τις κινητοποιήσεις, αλλά «όχι η τελευταία».

Αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε «πολύ ισχυρή δράση» εάν το καθεστώς στην Τεχεράνη προχωρήσει στην εκτέλεση διαδηλωτών, την ώρα που ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν βρίσκεται προ των πυλών.

«Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο CBS News την Τρίτη το βράδυ. Πρόσθεσε: «Αν θέλουν να κάνουν διαδηλώσεις, αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους, και τώρα μου μιλάτε για κρεμάλες, θα δούμε πώς θα τους βγει. Δεν θα τους βγει καλά».

Ο Ερφάν γινόταν το πρώτο άτομο που θα εκτελείτο λόγω συμμετοχής στις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν συγκλονίσει το Ιράν και έχουν αφήσει εκατοντάδες αθώους πολίτες νεκρούς.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν υποδείξει ότι ταχεία δίκη και εκτελέσεις αναμένονται για τους συλληφθέντες στις εθνικές διαδηλώσεις, ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία υποσχέθηκε «αποφασιστική απάντηση» εάν οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ παρέμβουν στην εσωτερική αναταραχή.

Ο Μοχάμαντ Πακπούρ, διοικητής της παραστρατιωτικής Φρουράς της Επανάστασης, επανέλαβε τις ιρανικές αξιώσεις χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, σύμφωνα με το ημι-επίσημο πρακτορείο Tasnim.

Ένας γιατρός ενημέρωσε την RFE λέγοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν σε νοσοκομεία και άρχισαν να πυροβολούν τραυματίες διαδηλωτές εξ επαφής για να τους «τελειώσουν». «Σκότωσαν πολλούς [διαδηλωτές], συνέλαβαν πολλούς και πολλοί προσπαθούν να διαφύγουν», είπε ο γιατρός, προσθέτοντας: «Η κατάσταση είναι πολύ κακή».

Οι εκτελέσεις στην Τεχεράνη πραγματοποιούνται συνήθως γύρω από την αυγή, κατά την ώρα της προσευχής, η οποία ήταν προγραμματισμένη για περίπου τις 5:45 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη (2:15 π.μ. ώρα ΗΒ). Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για την κατάσταση του διαδηλωτή από τότε.

Eχει επιτραπεί στην οικογένεια του μόνο μία δεκάλεπτη συνάντηση μαζί του, την οποία οι αρχές χαρακτήρισαν «τελευταίο αντίο», σύμφωνα με το IranWire.

Οι συγγενείς ανέφεραν ότι επιβλήθηκε στον Σολτάνι θανατική ποινή εντός δύο ημερών μετά τη σύλληψή του την προηγούμενη Πέμπτη.

Η κουρδική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw δήλωσε στο BBC ότι φοβούνται πως «υπάρχουν πολλές ακόμη περιπτώσεις όπως του Ερφάν». Η Awyer Shekhi πρόσθεσε ότι η οργάνωση δεν έχει πληροφορίες για άλλους καταδικασθέντες σε θάνατο λόγω του μπλακάουτ στο διαδίκτυο.

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν δεκάδες πτώματα σε σακούλες στο Tehran Province Forensic Diagnostic and Laboratory Centre στο Κάρχιζακ, ενώ συγγενείς ψάχνουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν έχει αφήσει τουλάχιστον 2.403 νεκρούς διαδηλωτές, σύμφωνα με την HRANA, ενώ έχουν σκοτωθεί επιπλέον 147 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανήλικοι κάτω των 18 και 9 πολίτες μη διαδηλωτές.

Από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, έχουν συλληφθεί πάνω από 10.000 άτομα, σύμφωνα με την HRANA.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ο Τραμπ κάλεσε «Ιρανούς πατριώτες» να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, να «αναλάβουν τα θεσμικά όργανα» και να θυμούνται τα ονόματα των «δολοφόνων και καταχραστών», λέγοντας ότι θα «πληρώσουν πολύ ακριβά».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης παραλάβει κατάλογο στρατιωτικών στόχων υψηλής αξίας στο Ιράν, με συντεταγμένες για τα κεντρικά γραφεία της Φρουράς της Επανάστασης.

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη

Ο Ερφάν Σολτάνι, ένας 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής, αντιμετωπίζει εκτέλεση με απαγχονισμό, στην πρώτη αναφερόμενη εκτέλεση που συνδέεται με τις διαμαρτυρίες κατά του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη αγιοτολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η επικείμενη εκτέλεσή του σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση στην αντίδραση του καθεστώτος σε μήνες αναταραχής.

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι ;

Ο Eρφάν Σολτάνι είναι ένας 26χρονος κάτοικος του Φαρντίς, ενός προαστίου του Καράτζ κοντά στην Τεχεράνη. Συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου 2026, για συμμετοχή στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος Χαμενεΐ. Η υπόθεσή του έχει προσελκύσει τη διεθνή προσοχή καθώς ενδεχομένως είναι ο πρώτος απαγχονισμός που σχετίζεται με το τρέχον κύμα διαδηλώσεων που ξεκίνησε στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025.

Σύμφωνα με αναφορές από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέσα ενημέρωσης, η οικογένειά του ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Η εκτέλεση δι' απαγχονισμού έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. Οι αρχές φέρονται να ενημέρωσαν την οικογένεια ότι η ποινή είναι οριστική, επιτρέποντας μόνο μια σύντομη, 10λεπτη τελευταία επίσκεψη μετά την έκδοση της ετυμηγορίας.

Παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει σοβαρές παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Σολτάνι στερήθηκε θεμελιωδών νομικών δικαιωμάτων αμέσως μετά τη σύλληψή του. Μεταξύ άλλων δεν είχε νομικό σύμβουλο, του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, ενώ η οικογένειά του δεν ενημερώθηκε ποια αρχή τον συνέλαβε.

Στην αδερφή του μάλιστα που είναι δικηγόρος, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσής του, ενώ της απαγορεύτηκε να τον εκπροσωπήσει ή να αμφισβητήσει την ποινή.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η εκτέλεση;

Αυτή η υπόθεση αντιπροσωπεύει μια τακτική κλιμάκωση. Ενώ το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν θανατηφόρα βία -κυρίως πυροβολισμούς- για να καταστείλει τη διαφωνία, ο απαγχονισμός του 26χρονου διαδηλωτή θα είναι ο πρώτος που συνδέεται με τις τρέχουσες διαμαρτυρίες κατά του Χαμενεΐ.

Ακτιβιστές και αναλυτές, όπως ο Αυστραλο-λιβανέζος επιχειρηματίας Μάριο Ναουφάλ, προειδοποιούν ότι αυτή θα μπορούσε να είναι η «πρώτη από πολλές» ταχείες εκτελέσεις που έχουν σχεδιαστεί για να ενσταλάξουν φόβο και να αποτρέψουν περαιτέρω διαδηλώσεις.

Τι πυροδότησε τις διαδηλώσεις στο Ιράν;

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025 ξεκίνησε το πιο πρόσφατο κύμα διαμαρτυριών, το οποίο προκλήθηκε από ακραίες οικονομικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του ιρανικού ριάλ, του εκτεταμένου πληθωρισμού και της εκτόξευσης των τιμών στα είδη ειδών πρώτης ανάγκης.

Με εκτεταμένες εκκλήσεις για πολιτική αλλαγή και τερματισμό της εξουσίας της κληρικής ηγεσίας, αυτό που ξεκίνησε ως οικονομικές διαμαρτυρίες στα παζάρια της Τεχεράνης εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά κινήματα διαμαρτυρίας στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

