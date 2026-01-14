ΗΠΑ - Ιράν: Τα τέσσερα «σημάδια» που δείχνουν άμεσο χτύπημα - Από το Κατάρ ως το Γκουάμ

Το παράθυρο για στρατιωτική δράση ανοίγει άμεσα, δίχως βέβαια να αποκλείει κανείς κάποια ανατροπή.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες δείχνει ότι η περιοχή της μέσης Ανατολής βρίσκεται σε φάση ανάφλεξης με τις ΗΠΑ να ετοιμάζονται να χτυπήσουν το Ιράν. Οι κινήσεις στο στρατιωτικό, πολιτικό και εσωτερικό μέτωπο συγκλίνουν σε ένα σαφές συμπέρασμα: Το παράθυρο για στρατιωτική δράση ανοίγει άμεσα, δίχως βέβαια να αποκλείει κανείς κάποια ανατροπή. Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης ανοιχτών πηγών (Osint) Intelsky πέντε είναι τα σημάδια που δηλώνουν ότι επίκειται χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν.

1. Η εκκένωση της βάσης Αλ-Ουντέιντ - το «καμπανάκι» της CENTCOM

Η αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ δεν είναι απλώς μια βάση υποστήριξης. Αποτελεί τον κεντρικό κόμβο της Διοίκησης Κεντρικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ.
Η απόφαση για εκκένωση προσωπικού, μάλιστα με σαφές χρονικό όριο (το βράδυ της Τετάρτης), εμφανίζεται μόνο όταν είτε αναμένεται άμεσο προληπτικό πλήγμα είτε προετοιμάζεται μεγάλης κλίμακας επίθεση και πρέπει να προστατευθούν κρίσιμα ανθρώπινα και διοικητικά στελέχη από βέβαια αντίποινα. Στην πράξη, το συγκεκριμένο χρονικό όριο της εκκένωσης λειτουργεί ως η άτυπη «Ώρα Μηδέν» για την εκκίνηση των επιχειρήσεων.

2. Η μετατόπιση προς το Γκουάμ και το δόγμα του πλήγματος εξ αποστάσεως

Η μετακίνηση αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού προς το Γκουάμ επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ επιλέγουν επιχειρήσεις από στρατηγικό βάθος. Το Γκουάμ λειτουργεί ως ασφαλής βάση εκκίνησης για βομβαρδιστικά B-52 και B-2, εκτός της εμβέλειας των ιρανικών πυραυλικών συστημάτων.

Το σενάριο είναι σαφές: Aποφυγή ανάπτυξης κρίσιμων μέσων στον Κόλπο, απογείωση από μακριά, εναέριος ανεφοδιασμός, χειρουργικά πλήγματα με βόμβες bunker-buster και επιστροφή σε βάσεις που δεν απειλούνται άμεσα.

3. Η Ντιμόνα σε επιφυλακή και το μήνυμα στο εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ

Η ανακοίνωση του Δήμου Ντιμόνα του Ισραήλ για το άνοιγμα δημόσιων καταφυγίων δεν είναι τυπικό προληπτικό μέτρο. Η περιοχή βρίσκεται κοντά σε κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ, γεγονός που καθιστά την απόφαση ιδιαίτερα βαρύνουσα.

Το μήνυμα είναι ότι οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν πως μια ανταλλαγή πυρών είναι πιθανή και ότι το χτύπημα μπορεί να αγγίξει τη στρατηγική ενδοχώρα της χώρας. Όταν το εσωτερικό μέτωπο περνά σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας, συνήθως ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Ταυτόχρονα η «εκκένωση» ακόμη και ξένων υπηκόων από την χώρα - όπως στην περίπτωση της Λουφτχάνσα - δείχνει ότι η ανησυχία είναι ευρύτερη.

4. Η «ηρεμία» του Ιράν στον εναέριο χώρο που μόνο τυχαία δεν είναι

Η άρση των NOTAM από το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν συνιστούν αποκλιμάκωση. Αντιθέτως, διαβάζονται ως εκκαθάριση του θεάτρου επιχειρήσεων.
Η Τεχεράνη φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι ένα πλήγμα πλησιάζει και φροντίζει να αποσύρει εκτεθειμένα μέσα, να μειώσει την πολιτική εναέρια κίνηση και να διασφαλίσει καθαρό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Πλέον στους ουρανούς του Ιράν δεν υπάρχουν ούτε εκπαιδευτικές, αλλά ούτε και στρατιωτικές δραστηριότητες, κάτι που σημαίνει ότι τα συστήματα αεράμυνας και οι βαλλιστικές δυνάμεις μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα, χωρίς τον κίνδυνο εμπλοκής πολιτικών ή φίλιων στόχων.

Ενώ κανείς βέβαια δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τον τρόπο που θα επιλέξουν οι Αμερικανοί για να χτυπήσουν το Ιράν. Για το εάν δηλαδή θα επιχειρήσουν με βομβαρδιστικά ή πυραύλους. Όλα τα ενδεχόμενο στο επιχειρησιακό πεδίο είναι ακόμη ανοιχτά.

