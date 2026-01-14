Lufthansa: Κάλεσε τους υπαλλήλους της να φύγουν από το Ισραήλ - Ακύρωση πτήσεων
Οξύνεται το κλίμα στην Μέση Ανατολή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ζήτησε από τους υπαλλήλους της να προετοιμαστούν αμέσως για την αναχώρησή τους από το Ισραήλ καθώς θα ακυρώσει όλες τις πτήσεις από και προς τη χώρα από την Πέμπτη, λόγω των αυξημένων εντάσεων στην περιοχή λόγω του Ιράν.
Κινήσεις σαν και αυτή θυμίζουν ολοένα και περισσότερο το διεθνές περιβάλλον πριν την έναρξη εχθροπραξιών μετάξύ Ισραήλ και Ιράν, που οδήγησαν στον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα, η Austrian Airlines ακύρωσε τις πτήσεις της προς και από το Τελ Αβίβ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – ΟΦΗ: Τα highlights του προημιτελικού στο Κύπελλο Ελλάδας
19:09 ∙ LIFESTYLE