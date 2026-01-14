Lufthansa: Κάλεσε τους υπαλλήλους της να φύγουν από το Ισραήλ - Ακύρωση πτήσεων

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ζήτησε από τους υπαλλήλους της να προετοιμαστούν αμέσως για την αναχώρησή τους από το Ισραήλ καθώς θα ακυρώσει όλες τις πτήσεις από και προς τη χώρα από την Πέμπτη, λόγω των αυξημένων εντάσεων στην περιοχή λόγω του Ιράν.

The Lufthansa Group has notified its employees to prepare for leaving Israel and for the cancellation of flights starting tomorrow, according to Israel's Channel 12 pic.twitter.com/Xocra32M0k — Faytuks News (@Faytuks) January 14, 2026

Κινήσεις σαν και αυτή θυμίζουν ολοένα και περισσότερο το διεθνές περιβάλλον πριν την έναρξη εχθροπραξιών μετάξύ Ισραήλ και Ιράν, που οδήγησαν στον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, η Austrian Airlines ακύρωσε τις πτήσεις της προς και από το Τελ Αβίβ.

