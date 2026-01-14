Ραγδαίες εξελίξεις: Αποσύρουν δυνάμεις από το Κατάρ και οι Βρετανοί μετά την προειδοποίηση του Ιράν

Η Βρετανία αποσύρει μέρος του στρατιωτικού της προσωπικού από αεροπορική βάση στο Κατάρ, ενόψει πιθανών αμερικανικών πληγμάτων στη Μέση Ανατολή και αντιποίνων του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον ένα αεροσκάφος Airbus KC3 Voyager της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο έφτασε στη Μέση Ανατολή την Τρίτη, απογειώθηκε το πρωί από τη βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο και κατευθύνθηκε προς την αεροπορική βάση Al Udeid στο Κατάρ.

An Airbus KC3 Voyager with the British Royal Air Force that arrived in the Middle East on Tuesday, flew this morning from RAF Akrotiri in Cyprus to Al Udeid Air Base in Qatar, and is now returning to RAF Akrotiri, likely evacuating personnel prior to upcoming strikes against… pic.twitter.com/miYj6LcwiD — OSINTdefender (@sentdefender) January 14, 2026

Μετά από κάποια ώρα, σύμφωνα με ανοικτές πηγές, το αεροσκάφος βρίσκεται πλέον σε πορεία επιστροφής προς την βάση του Ακρωτηρίου. Σύμφωνα δε με το ρεπορτάζ, είναι πιθανό να μετέφερε προσωπικό που απομακρύνεται προληπτικά από τη βάση στο Κατάρ, ενόψει επικείμενων πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν.

Κίνηση προληπτικού χαρακτήρα

Το δημοσίευμα συνδέει την αποχώρηση προσωπικού με τις αυξημένες στρατιωτικές προετοιμασίες στην περιοχή, χωρίς να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το Λονδίνο για το εύρος ή τη διάρκεια της αποχώρησης. Η βάση Al Udeid αποτελεί κομβικό στρατιωτικό σημείο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή.

