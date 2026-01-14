Το Ιράν εκδίδει απειλή δολοφονίας κατά του Τραμπ: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

Το Ιράν εξέδωσε απειλή κατά της ζωής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ από την απόπειρα δολοφονίας του σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια το 2024, η οποία συνοδεύεται το μήνυμα: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει».

Η προειδοποίηση μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση, σύμφωνα με το Agence France Presse (AFP).

Πρόκειται για την πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης προς τον Τραμπ μέχρι στιγμής, μετά τις επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν αν συνεχίσει την βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

«Η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μόλις ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Μετέδιδε μια εικόνα του Προέδρου Τραμπ μετά από μια απόπειρα δολοφονίας (από το καθεστώς) μαζί με ένα μήνυμα που έγραφε στα περσικά: «αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει» γράφει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Αμερικανίδα δημοσιογράφος σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης Emily Schrader.

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Η Έμιλι Σρέιντερ είναι αμερικανο-ισραηλινή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το Ισραήλ, με έμφαση στις ισραηλινές και ιρανικές υποθέσεις. Η Έμιλι είναι μέλος του συμβουλευτικού συμβουλίου του Institute for Voices of Liberty, ενός think tank που ασχολείται με την ευρωπαϊκή και αμερικανική πολιτική για το Ιράν, και έχει συμβουλεύσει νομοθέτες σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη σχετικά με την πολιτική για το Ιράν, ειδικά σε σχέση με τους τρομοκράτες της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης