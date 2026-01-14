ΗΠΑ: Παγώνει την έκδοση βίζας για 75 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και του Ιράν

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναστέλλει την έκδοση μεταναστευτικής βίζας για 75 χώρες, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τους αιτούντες που είναι πιθανόν να καταστούν «δημόσιο βάρος» για τον αμερικανικό λαό.

Έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών, που επικαλείται το Fox News Digital, δίνει οδηγίες στους προξενικούς υπαλλήλους να αρνούνται βίζες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ το υπουργείο επανεκτιμά τις διαδικασίες ελέγχου.

Οι χώρες περιλαμβάνουν τη Σομαλία, τη Ρωσία, το Αφγανιστάν, τη Βραζιλία, το Ιράν, το Ιράκ, την Αίγυπτο, τη Νιγηρία, την Ταϊλάνδη, την Υεμένη και άλλες.

NEW: US freezes all visa processing for 75 countries, including Somalia, Russia, Iran https://t.co/d3WctwWxmQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 14, 2026

Η αναστολή θα ξεκινήσει στις 21 Ιανουαρίου και θα συνεχιστεί επ’ αόριστον μέχρι το υπουργείο να ολοκληρώσει την επανεκτίμηση της επεξεργασίας τους.

Η Σομαλία έχει τεθεί υπό αυξημένη παρακολούθηση από ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, μετά από ένα εκτεταμένο σκάνδαλο απάτης στη Μινεσότα, όπου οι εισαγγελείς εντόπισαν μαζική κατάχρηση δημοσίων προγραμμάτων επιδοτήσεων. Πολλοί από τους εμπλεκόμενους είναι Σομαλοί υπήκοοι ή Σομαλο-Αμερικανοί.

Τον Νοέμβριο του 2025, ένα τηλεγράφημα του Υπουργείου Εξωτερικών που στάλθηκε σε πρεσβείες και προξενεία ανά τον κόσμο έδωσε οδηγίες στους προξενικούς υπαλλήλους να εφαρμόσουν νέους, αυστηρούς κανόνες ελέγχου βάσει της λεγόμενης διάταξης «δημόσιου βάρους» του μεταναστευτικού νόμου.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών θα κρίνει ποιοι μετανάστες μπορεί να καταστούν δημόσιο βάρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εκμεταλλευτούν τη γενναιοδωρία του αμερικανικού λαού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Tommy Piggott. «Η μετανάστευση από αυτές τις 75 χώρες θα ανασταλεί ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών επανεκτιμά τις διαδικασίες επεξεργασίας αιτήσεων μετανάστευσης, για να αποτρέψει την είσοδο αλλοδαπών που θα εξαρτηθούν από κρατικά επιδόματα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

The Trump administration is suspending all visa processing for applicants from 75 countries, a State Department spokesperson said https://t.co/JGWCTxMbRb — Reuters (@Reuters) January 14, 2026

Η διάταξη για το «δημόσιο βάρος» υπάρχει εδώ και δεκαετίες, αλλά η εφαρμογή της διαφέρει ανά διακυβέρνηση, με τους προξενικούς υπαλλήλους να έχουν παραδοσιακά ευρεία διακριτική ευχέρεια στην εφαρμογή της.

Οι εξαιρέσεις από τη νέα αναστολή θα είναι «πολύ περιορισμένες» και θα επιτρέπονται μόνο αφού ο αιτών έχει περάσει από τον ενδεδειγμένο έλεγχο.

Η πλήρης λίστα των χωρών περιλαμβάνει: Αφγανιστάν, Αλβανία, Αλγερία, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχάμες, Μπαγκλαντές, Μπαρμπάντος, Λευκορωσία, Μπελίζ, Μπουτάν, Βοσνία, Βραζιλία, Μιανμάρ, Καμπότζη, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήριο, Κολομβία, Ακτή Ελεφαντοστού, Κούβα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Δομινίκα, Αίγυπτος, Ερυθραία, Αιθιοπία, Φίτζι, Γκάμπια, Γεωργία, Γκάνα, Γρενάδα, Γουατεμάλα, Γουινέα, Αϊτή, Ιράν, Ιράκ, Τζαμάικα, Ιορδανία, Καζακστάν, Κόσοβο, Κουβέιτ, Κιργιστάν, Λάος, Λίβανος, Λιβερία, Λιβύη, Μακεδονία, Μολδαβία, Μογγολία, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νιγηρία, Πακιστάν, Δημοκρατία του Κονγκό, Ρωσία, Ρουάντα, Άγιοι Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σενεγάλη, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σουδάν, Συρία, Τανζανία, Ταϊλάνδη, Τόγκο, Τυνησία, Ουγκάντα, Ουρουγουάη, Ουζμπεκιστάν και Υεμένη.

