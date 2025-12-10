Έρχονται αλλαγές στα ταξίδια προς ΗΠΑ: Έλεγχος 5ετίας στα σόσιαλ μίντια όσων ταξιδεύουν με ESTA

Το ιστορικό τους στα σόσιαλ μίντια για τα τελευταία πέντε χρόνια θα αναγκάζονται να προσκομίσουν τουρίστες από δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, για να ταξιδεύσουν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόταση που κατατέθηκε στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), όπως μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με το BBC, η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA).

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πρόταση δημοσιεύθηκε στο Federal Register, το επίσημο περιοδικό της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η πρόταση αναφέρει ότι «το στοιχείο δεδομένων θα απαιτεί από τους αιτούντες ESTA να παρέχουν τα στοιχεία των κοινωνικών μέσων δικτύωσης των τελευταίων 5 ετών», χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα απαιτούνται. Το υπάρχον ESTA απαιτεί σχετικά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών από τους ταξιδιώτες, καθώς και εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων (30 λιρών). Είναι προσβάσιμο σε πολίτες περίπου 40 χωρών – συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας – και τους επιτρέπει να επισκέπτονται τις ΗΠΑ πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας διετούς περιόδου.

Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νέο έγγραφο προτείνει τη συλλογή των τηλεφωνικών αριθμών και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησε ο αιτών τα τελευταία πέντε και δέκα χρόνια αντίστοιχα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς του. Το κείμενο παραθέτει μια εκτελεστική εντολή του Τραμπ από τον Ιανουάριο, με τίτλο «Προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια ασφάλεια».

Ο νέος όρος θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA).

Το μέτρο αυτό έρχεται σε συνέχεια της πολιτικής Τραμπ για ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι το νέο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τους πιθανούς επισκέπτες ή να βλάψει τα ψηφιακά τους δικαιώματα.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή ξένων τουριστών το επόμενο έτος, καθώς αναμένεται να φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να ενισχύσει τα σύνορα, αξιωματούχοι δήλωσαν πρόσφατα ότι η υφιστάμενη απαγόρευση ταξιδιού – που αφορά 19 χώρες στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Καραϊβική – θα μπορούσε σύντομα να επεκταθεί.

Η Σοφία Κόουπ, της οργάνωσης για τα ψηφιακά δικαιώματα Electronic Frontier Foundation, επέκρινε το σχέδιο, δηλώνοντας στη New York Times ότι θα μπορούσε να «επιδεινώσει τις παραβιάσεις των πολιτικών ελευθεριών».

Εν τω μεταξύ, το δικηγορικό γραφείο Fragomen, που ειδικεύεται σε θέματα μεταναστευτικού δικαίου, υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να υπάρξουν πρακτικές επιπτώσεις, καθώς οι αιτούντες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην έγκριση των αιτήσεων ESTA.

Εμπειρογνώμονες έχουν ήδη επισημάνει ότι οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές πολιτικές που εισήγαγε ο Τραμπ έχουν επηρεάσει την αμερικανική τουριστική βιομηχανία.

Νωρίτερα φέτος, το World Travel & Tourism Council δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν η μόνη από τις 184 οικονομίες που ανέλυσε που αναμένεται να σημειώσει μείωση στις δαπάνες των διεθνών επισκεπτών το 2025.

Τι θα ισχύσει για τις φοιτητικές βίζες

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε σχετικά με την πολιτική για τις φοιτητικές βίζες: «Οι Αμερικανοί πολίτες αναμένουν από την κυβέρνησή τους να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει τη χώρα μας ασφαλέστερη, και αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση Τραμπ κάθε μέρα».

Οι αξιωματούχοι έλαβαν οδηγίες να ελέγχουν όσους «υποστηρίζουν, βοηθούν ή υποστηρίζουν καθορισμένους ξένους τρομοκράτες και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια, ή όσους διαπράττουν παράνομη αντισημιτική παρενόχληση ή βία».

Πηγή BBC

