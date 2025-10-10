Φτάνει το τέλος των social media; Γιατί πήραν την κατιούσα - Η επανάσταση των νέων

Ο χρόνος που αφιερώνεται από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφτασε στο αποκορύφωμά του το 2022 και έκτοτε παρουσιάζει σταθερή μείωση.

Η εταιρεία GWI, που ειδικεύεται στην ανάλυση του ψηφιακού κοινού, πραγματοποίησε μια ανάλυση για τους Financial Times σχετικά με τις διαδικτυακές συνήθειες 250.000 ενηλίκων σε περισσότερες από 50 χώρες, η οποία κατέδειξε ότι οι άνθρωποι απομακρύνονται από τις πλατφόρμες.

Και αυτό δεν είναι απλώς η αντιστροφή της αύξησης του χρόνου που περνούσαν μπροστά στην οθόνη κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Η χρήση έχει ακολουθήσει μια ομαλή καμπύλη ανόδου και πτώσης κατά την τελευταία δεκαετία και πλέον. Σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, οι χρήστες ηλικίας 16 ετών και άνω περνούσαν κατά μέσο όρο δύο ώρες και 20 λεπτά την ημέρα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στο τέλος του 2024, σημειώνοντας μείωση σχεδόν 10% από το 2022.

Η επανάσταση των νέων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση είναι πιο έντονη μεταξύ των πρώην πιο έντονων χρηστών δηλαδή των εφήβων και των ατόμων ηλικίας 20-29 ετών.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, στα επόμενα χρόνια, ίσως αναπολούμε τον Σεπτέμβριο του 2025 ως το σημείο στο οποίο τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ξεπέρασαν τα όρια και άρχισαν να επιταχύνουν ραγδαία τη μετάβασή τους από το μέρος που πρέπει να δει κανείς (μέσω ενός κολακευτικού φίλτρου Instagram) σε ένα φανταχτερό παρακλάδι του διαδικτύου που καταλύζεται από όσους δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν.⁠

⁠

Έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητο το γεγονός ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έφτασε στο αποκορύφωμά του το 2022 και έκτοτε παρουσιάζει σταθερή μείωση, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανάλυση των διαδικτυακών συνηθειών.

https://www.instagram.com/p/DPY_1qpky37/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης