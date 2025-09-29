Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο

Από τον Οκτώβριο, η Ελλάδα εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media, με στόχο την προστασία τους.

Η νέα νομοθεσία απαγορεύει την είσοδο σε παιδιά κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ για τους νέους έως 18 ετών απαγορεύεται η πρόσβαση σε πλατφόρμες πώλησης καπνικών προϊόντων, στοιχηματικές ιστοσελίδες και πορνογραφικό περιεχόμενο.

Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλει τέτοιου είδους περιορισμούς στη χρήση κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους, με την εφαρμογή να ξεκινά στα τέλη Οκτωβρίου. Στόχος είναι η προστασία των νέων από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο, όπως η ψυχολογική επιβάρυνση και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

Παγκοσμίως, η Αυστραλία έχει ήδη προχωρήσει σε παρόμοια μέτρα, απαγορεύοντας την πρόσβαση παιδιών κάτω των16 ετών στα social media από τις 10 Οκτωβρίου. Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση πλατφορμών γνωριμιών, με σκοπό την προστασία των νέων από τη χειραγώγηση μέσω αλγορίθμων και την πρόληψη σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το σχέδιο ηλικιακής επιβεβαίωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ακολουθήσει παρόμοια πολιτική για την προστασία των ανηλίκων σε όλη την Ευρώπη. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρει ότι χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Δανία και η Ιταλία εφαρμόζουν πιλοτικά το σύστημα ηλικιακής επιβεβαίωσης (age verification) σε εθνικές εφαρμογές. Η συμμετοχή της Ελλάδας επιβεβαιώνεται από επίσημες πηγές.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google και η Meta, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί στην ανάπτυξη εργαλείων επιβεβαίωσης ηλικίας για τους χρήστες. Την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία της Κομισιόν θα επισκεφθεί την Ελλάδα για να αξιολογήσει την πρόοδο και να υποστηρίξει την ομαλή εφαρμογή των νέων μέτρων.

Η χώρα μας θα χρησιμοποιήσει το ψηφιακό σύστημα Kids Wallet, που ανέπτυξε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσω αυτής της εφαρμογής, τα δεδομένα των ανηλίκων θα ελέγχονται από το κράτος, το οποίο θα αναλαμβάνει τον φιλτράρισμα και τον αποκλεισμό πρόσβασης σε απαγορευμένες υπηρεσίες.

Η πιστοποίηση θα γίνεται μέσω της συσκευής του χρήστη, με την ευθύνη των γονέων να διασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Η εφαρμογή διασφαλίζει ότι αν κάποιος χρήστης είναι κάτω των 15 ετών, η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και σε άλλες πλατφόρμες για ενήλικες θα κλειδώνεται αυτόματα.