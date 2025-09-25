TikTok: Μετρά 200 εκατ. χρήστες σε όλη την Ευρώπη, 3 στους 4 ανακαλύπτουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

Το TikTok επιβεβαιώνει τον ρόλο του, ως νέου μοχλού πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης

Newsbomb

TikTok: Μετρά 200 εκατ. χρήστες σε όλη την Ευρώπη, 3 στους 4 ανακαλύπτουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
AP, φωτογραφία αρχείου.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότεροι από 4,5 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα και πάνω από 200 εκατ. άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη* χρησιμοποιούν το TikTok κάθε μήνα.

Οι χρήστες επιλέγουν την πλατφόρμα όχι μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και για να μοιράζονται τις ιστορίες τους, να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα, να αποκτούν δεξιότητες και να συνδέονται με brands, προϊόντα και υπηρεσίες.

Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν την πλατφόρμα με στόχο να ενισχύουν την οργανική τους παρουσία και να προωθήσουν τις καμπάνιες τους.

Η κοινότητα του TikTok συνεχίζει να ξεχωρίζει για τη δημιουργικότητα και την ικανότητα να δημιουργεί περιεχόμενο που εμπνέει και εμπλέκει το κοινό, πειραματιζόμενη συνεχώς με νέες μορφές ψυχαγωγίας σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης.

Μεταξύ των δημιουργών που παράγουν μοναδικό περιεχόμενο για την πλατφόρμα είναι η Χαρά Κοντοχρήστου (@chara_kontochristou), η οποία μέσα από τα καθημερινά POV videos της μοιράζεται την καθημερινότητά της, με τις εύκολες και δύσκολες καταστάσεις στη δουλειά.

Έχει λανσάρει με επιτυχία τη σειρά «Αρχιτεκτονική για το παγωτό σου», στην οποία απολαμβάνει το παγωτό της μπροστά από εμβληματικά κτήρια, εξηγώντας μαζί με τον σύντροφό της, τον Θάνο, τον σχεδιασμό και την ιστορία τους.

Η Αριάνα Παπαλεξόπουλος (@ariannapapalexopoulos), είναι ηθοποιός ελληνοαμερικανικής καταγωγής, συγγραφέας, παραγωγός και δημιουργός περιεχομένου, που ξεχωρίζει στο TikTok για τον αστείο και ταυτόχρονα ρεαλιστικό τρόπο με τον οποίο αναδεικνύει την ελληνική κουλτούρα στην Αμερική.

Το μυστικό της επιτυχίας του Kamil, γνωστού στην πλατφόρμα ως Marketing Parakalo (@marketingparakalo), είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει μικρές και απλές συμβουλές για το πώς ένας επαγγελματίας ή marketer μπορεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία του marketing.

Ο εξωστρεφής χαρακτήρας του, το χιούμορ και η αυθεντικότητά του έχουν κερδίσει το κοινό, καθιστώντας τον ιδιαίτερα αγαπητό δημιουργό στην πλατφόρμα.

Ακόμη ένα προφίλ που ξεχωρίζει και έχει δημιουργήσει τη δική του κοινότητα στο TikTok είναι αυτό των Μάρω και Γιώργος, γνωστών ως travelwithme (@marw.mrg), που επικεντρώνονται στα ταξίδια, τη γαστρονομία και πρακτικές συμβουλές. Δημιουργούν ταξιδιωτικά βίντεο, παρουσιάζοντας λιγότερο γνωστούς προορισμούς,, δοκιμάζοντας τοπικές γεύσεις και μοιράζοντας χρήσιμες συμβουλές μετά από κάθε τους εμπειρία.

TikTok: Η πλατφόρμα που «γεννάει» τις τάσεις

Τα τελευταία χρόνια, το TikTok έχει ασκήσει σημαντική επιρροή στους χρήστες και δημιουργεί τάσεις που «ξεφεύγουν» από την πλατφόρμα. Εδώ «γεννιούνται» οι τάσεις: το 76% των χρηστών δηλώνει ότι το TikTok τους βοηθά να παρακολουθούν τι είναι δημοφιλές**, ενώ το 33% παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 για πρώτη φορά μέσω του TikTok, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο της τηλεόρασης και του streaming (28%)***.

Πρωτοβουλίες όπως το #BookTok, αναζωπύρωσαν το πάθος για το διάβασμα και έδωσαν σε πολλούς δημιουργούς την ευκαιρία να αναδειχθούν μέσα από διαφορετικά στυλ αφήγησης και θεματολογίας.

Η Δανάη (@danaiibrahim) σε πολλά βίντεό της αναπαριστά σκηνές εμπνευσμένες από βιβλία που έχει διαβάσει, ενώ άλλες φορές προτείνει τίτλους ή μιλά για νέες κυκλοφορίες.

Στη Σοφία (@sophiapaliii) αρέσει να προτείνει στους χρήστες, βιβλία που έχει διαβάσει αλλά και τα αγαπημένα της. Επιπλέον, φτιάχνει βίντεο με αστείες σκηνές από διάφορα βιβλία και πλέον συνεργάζεται με ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, προτείνοντας ορισμένους από τους τίτλους τους.

Οι χρήστες στο προσκήνιο: Από διαφημιστικοί στόχοι, στρατηγικοί συνεργάτες

Η επιτυχία του TikTok βασίζεται στην κοινότητά του. Το περιεχόμενο «γεννά» νέο περιεχόμενο, ενισχύοντας τον διάλογο και δημιουργώντας τάσεις που εξελίσσονται σε πολιτιστικά και εμπορικά φαινόμενα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι χρήστες αναλαμβάνουν έναν νέο ρόλο: Από παθητικοί αποδέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων, μετατρέπονται σε ενεργούς συνεργάτες των brands. Δεν περιορίζονται στην κατανάλωση διαφήμισης, αλλά γίνονται οι ίδιοι οι πρεσβευτές ενός προϊόντος, συχνά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τις ίδιες τις εταιρείες.

Αυτό οφείλεται στη δημιουργική και συμμετοχική φύση της πλατφόρμας, την οποία ολοένα και περισσότερα brands αξιοποιούν τις καμπάνιες τους. Για παράδειγμα, η Avène εφάρμοσε μία στρατηγική με υψηλό αντίκτυπο στο TikTok, βασισμένη στις βέλτιστες πρακτικές της πλατφόρμας και με προσέγγιση που εστιάζει στους δημιουργούς.

Η εταιρεία συνεργάστηκε με δημιουργούς που ασχολούνται με τη φαρμακευτική και την κοσμετολογία, παράλληλα με θεσμικό περιεχόμενο, για να δημιουργήσει αυθεντικές και ελκυστικές αφηγήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες της.

Ο συνδυασμός αυθεντικής αφήγησης και συμμετοχής δημιουργών οδήγησε σε εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενθαρρύνοντας τόσο την αναγνωρισιμότητα όσο και τη σύνδεση του κοινού με το brand. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο του TikTok ως ισχυρού παράγοντα επιρροής στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τη διαφήμιση.

Το 64% των χρηστών ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω TikTok

Σήμερα, εκατομμύρια επιχειρήσεις, από μικρούς επιχειρηματίες έως παγκόσμια brands, αξιοποιούν το TikTok για να προσεγγίσουν νέο κοινό, επενδύοντας στη δυναμική τού “For You” η οποία προβάλλει περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη, και στη δύναμη της κοινότητας να κινητοποιεί το κοινό.

Η πλατφόρμα έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας ολοκληρωμένος επιχειρηματικός μηχανισμός, με το 64% των χρηστών να δηλώνει ότι ανακαλύπτει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω του TikTok –ποσοστό υψηλότερο από εκείνο άλλων πλατφορμών (56%)– ενώ το 65% δηλώνει πιθανό να αγοράσει κάτι που είδε στην εφαρμογή στο μέλλον****.

Αλλά το TikTok δεν σταματά εκεί: Τα δεδομένα δείχνουν ότι ενισχύει τις μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των brands και των καταναλωτών. Το 88% των πιστών χρηστών δοκιμάζει νέα προϊόντα από την ίδια εταιρεία, το 84% πραγματοποιεί αγορές με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ το ίδιο ποσοστό μετατρέπεται σε ενεργούς υποστηρικτές του brand στο προσωπικό του δίκτυο*****.

Το TikTok επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας χώρος όπου οι χρήστες δεν περιορίζονται στην κατανάλωση περιεχομένου, αλλά το δημιουργούν, το επαναπροσδιορίζουν και το μετατρέπουν σε τάσεις, διαλόγους και ευκαιρίες ανάπτυξης. Για τους χρήστες, τους δημιουργούς και τις επιχειρήσεις, το TikTok δεν αποτελεί πλέον μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας - είναι ένα ζωντανό πολιτιστικό και οικονομικό οικοσύστημα, που εξελίσσεται συνεχώς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

TikTok: Μετρά 200 εκατ. χρήστες σε όλη την Ευρώπη, 3 στους 4 ανακαλύπτουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Υπογράφηκε συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για αέριο και πυρηνικούς σταθμούς

22:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συζήτησε με τον πρόεδρο Lockheed: Ομαλή πρόοδος για αναβάθμιση F16 και αγορά F35

22:23ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: «Το φθινόπωρο θα διεξαχθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό»

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-3

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail - Τραμπ προς Ερντογάν: Αυτός ξέρει από νοθεία στις εκλογές

22:14ΥΓΕΙΑ

Αυτές οι συνηθισμένες τροφές προστατεύουν τη μνήμη - Τι πρέπει να τρώνε οι άνω των 60

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (25/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.700.000 ευρώ

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο άτομα για ναρκωτικά σε Ρέθυμνο και Χανιά

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα - Απέφυγε τη δημόσια κριτική στον Ερντογάν

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ερντογάν: Να σταματήσει η Τουρκία να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαίες ροζ μέδουσες τρομοκρατούν λουόμενους στις ακτές σε Μεσόγειο και ΗΠΑ - Πλοκάμια 20 μέτρων

21:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εντολή στους αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού από όλο τον κόσμο να πάνε στη Βιρτζίνια

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε το τετράχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο

21:12ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος εποχής για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2030 - Η NASA καλωσορίζει τους εμπορικούς

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Στο λιμάνι του Κατακόλου έφτασαν 57 μετανάστες από την Κεφαλονιά

21:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν - Διήρκεσε 2 ώρες και 18 λεπτά

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή ώρας: Πόσο επιβαρυντική είναι για τον οργανισμό μας - Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

20:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Εκτεταμένο rotation, οκτώ αλλαγές στην «πράσινη» ενδεκάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: «Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35,και Patriot», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στη Μεσαρά: Δύο αδέλφια μαχαιρωμένα σε χωράφι

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Στη φυλακή στις 13 Οκτωβρίου για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι

22:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-3

20:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4% της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - 4η η Πλεύση Ελευθερίας

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail - Τραμπ προς Ερντογάν: Αυτός ξέρει από νοθεία στις εκλογές

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (25/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.700.000 ευρώ

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

16:53LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Μοιράζονται τα πάντα - ακόμα και τα γενέθλιά τους - Η ερωτική διαδρομή τους από το 1998

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Πέθανε το τετράχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από όχημα στην Κίσσαμο

21:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν - Διήρκεσε 2 ώρες και 18 λεπτά

20:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναρτήθηκε ο πίνακας με τις 10.000 προσλήψεις αναπληρωτών – Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα

22:14ΥΓΕΙΑ

Αυτές οι συνηθισμένες τροφές προστατεύουν τη μνήμη - Τι πρέπει να τρώνε οι άνω των 60

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Καρασταμάτη: «Σεβαστείτε το πένθος μας» - Το τελευταίο μήνυμα της κόρης της καθαρίστριας που γύρισε το βίντεο στο TikTok

18:07LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Δεν άφησε τίποτα στη φαντασία του κοινού με το διάφανο catsuit της

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας παραμένει ασύλληπτος και μιλά στην τηλεόραση – «Με στενοχωρεί όλο αυτό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ