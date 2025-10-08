Δανία: Έρχεται αποκλεισμός εφήβων από τα social media - «Έχουμε απελευθερώσει ένα τέρας»

Σε ομιλία που πραγματοποίησε χθες Τρίτη (7/10), η Δανή πρωθυπουργός, Mette Frederiksen, ανακοίνωσε πως επιθυμεί να βάλει σε λειτουργία το σχέδιο που αποκλείει τους ανήλικους χρήστες (κάτω των 15 ετών) από τα social media, μέσα στο επόμενo έτος.

«Έχουμε απελευθερώσει ένα τέρας. Ποτέ ξανά δεν έχουν υπάρξει τόσα παιδιά, τόσοι νέοι άνθρωποι να υποφέρουν από το άγχος και την κατάθλιψη», σημείωσε η Δανή πρωθυπουργός.

https://www.instagram.com/p/DPhNu2zCS6K/

Στους λόγους για τους οποίους οδηγούν την κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση, η Frederiksen, αναφέρθηκε στην αδυναμία ανάγνωσης, στη δυσκολία συγκέντρωσης και στη διάσπαση προσοχής των παιδιών.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απόφαση της Δανίας τον Φεβρουάριο, να απαγορεύσει τη χρήση κινητών τηλεφώνων σε όλα τα σχολεία. Η απόφαση πάρθηκε κατόπιν σύστασης μιας κυβερνητικής επιτροπής για την ευημερία, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να διερευνήσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των παιδιών και των νέων. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να έχουν δικό τους smartphone ή tablet.

Όσον αφορά στο ποια από τα κοινωνικά δίκτυα που θα επηρεαστούν από τα νέα μέτρα, η πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς θα είναι αυτά, αλλά σημείωσε ότι θα καλύπτουν «αρκετές» πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων και πως οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν άδεια χρήσης των social media στα παιδιά τους από την ηλικία των 13 ετών.

Τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά και τους νέους αναγκάζουν τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να επανεξετάσουν την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα τον Ιούνιο, μεταξύ άλλων χωρών και η Ελλάδα, πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει μια «ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης» που θα εμποδίζει τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους.