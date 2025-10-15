ΗΠΑ: Ακυρώσεις σε βίζες εξαιτίας σχολίων στα social media για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε τις βίζες τουλάχιστον έξι ατόμων για δημόσια σχόλια που έκαναν σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Σε μια ανάρτηση στο X, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία υποχρέωση να φιλοξενούν αλλοδαπούς που εύχονται τον θάνατο Αμερικανών».

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans.



The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μοιράστηκε εικόνες από αναρτήσεις στα social media στα οποία αποτυπώνονταν παραδείγματα αλλοδαπών κατόχων βίζας που «πανηγύρισαν» για τη δολοφονία του Κερκ, ενώ υπονόησε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες ακυρώσεις για τέτοια περιστατικά.

An Argentine national said that Kirk “devoted his entire life spreading racist, xenophobic, misogynistic rhetoric” and deserves to burn in hell.



Visa revoked. pic.twitter.com/4bQoXisHsz — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

Ο Τσάρλι Κερκ, σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε από πυροβολισμό ενώ μιλούσε σε μια εκδήλωση πανεπιστημίου στη Γιούτα τον Σεπτέμβριο.

Η κληρονομιά του 31χρονου έχει τιμηθεί από τους συντηρητικούς, οι οποίοι τον θεωρούν υπέρμαχο της ελευθερίας του λόγου και παράγοντα για την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των νέων Ρεπουμπλικάνων, αναφέρει το BBC.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν πολλές φορές την οργισμένη αντίδραση των φιλελεύθερων, και κατηγορήθηκε για ρητορική μίσους και ρατσισμό για δηλώσεις του σχετικά με θέματα όπως η φυλή και το έγκλημα.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει να εντοπίζει τους κατόχους βίζας που γιόρτασαν την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ», ανέφερε η δήλωση της Τρίτης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι έξι άνθρωποι των οποίων οι βίζες ανακλήθηκαν προέρχονταν από την Αργεντινή, τη Νότια Αφρική, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Γερμανία και την Παραγουάη.

Δεν είναι σαφές πότε το υπουργείο ανακάλεσε τις βίζες και τι είδους βίζα κατείχε κάθε άτομο.

Η ανακοίνωση έγινε την ίδια μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ απένειμε μετά θάνατον στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Η Έρικα Κερκ, σύζυγος του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ακούει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τελετής απονομής του Προεδρικού Μετάλλιου της Ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ, στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 14 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «μάρτυρα» και κατηγόρησε για τη δολοφονία του αυτό που αποκάλεσε «ακραίους αριστερούς ριζοσπάστες».

Ο Κερκ δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, ενώ μιλούσε μπροστά σε χιλιάδες άτομα στο πλαίσιο της περιοδείας The American Comeback που διοργάνωσε η οργάνωσή του, Turning Point USA.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη ως ύποπτος δύο ημέρες αργότερα και κατηγορήθηκε για φόνο εκ προμελέτης από τους εισαγγελείς της πολιτείας.

Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον.

Η ακύρωση στις βίζες από την κυβέρνηση Τραμπ αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να στοχοποιήσουν τους επικριτές του Κερκ μετά το θάνατό του, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να προτρέπει τους πολίτες να «καλέσουν τον εργοδότη τους» για να καταγγείλουν όσους πανηγύρισαν τη δολοφονία.

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ αποσύρθηκε από την τηλεόραση επ' αόριστον μετά από σχόλια που έκανε για τη δολοφονία του Charlie Kirk, αλλά η απόφαση ανατράπηκε αργότερα.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επεκτείνει τον έλεγχο των κοινωνικών μέσων κατά τη διαδικασία αίτησης βίζας και έχει ανακαλέσει χιλιάδες φοιτητικές βίζες στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης.

Πάνω από 6.000 φοιτητικές βίζες αλλοδαπών ακυρώθηκαν φέτος, και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η «μεγάλη πλειοψηφία» των παραβάσεων αφορούσε βιαιοπραγίες, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (DUI), διαρρήξεις και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

*Με πληροφορίες από BBC

