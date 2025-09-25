Τσάρλι Κερκ: Οι αδελφές που κατέστρεψαν το μνημείο, απολύθηκαν και τώρα ζητιανεύουν

Η 23χρονη Κέρι και η 22χρονη Κέιλι Ρόλο, δύο αδερφές από το Αρκάνσας, συνελήφθησαν επειδή βανδάλισαν ένα αυτοσχέδιο μνημείο με κεριά και πλακάτ για τον Τσάρλι Κερκ στα σκαλιά του Δικαστηρίου της κομητείας Μπέντον.

Ως συνέπεια, η μία απολύθηκε από τη δουλειά της, και στη συνέχεια οι δύο στράφηκαν στο GoFundMe, για οικονομική ενίσχυση, υποστηρτίζοντας πως τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία παραβιάζονται.

Οι βανδαλισμοί τους ωστόσο καταγράφηκαν σε βίντεο και έγινε viral, τραβώντας και την προσοχή των αρχών, οι οποίες συνέλαβαν τις δυο αδερφές.

NEW: Sisters accused of vandalizing Charlie Kirk memorial say they’re jobless and are begging for money online



Kerri Rollo, 23, and Kaylee Rollo, 22, were arrested in Bentonville and charged with vandalizing a makeshift Charlie Kirk memorial outside the Benton County Courthouse… pic.twitter.com/ZB9vMEpEZt — Unlimited L's (@unlimited_ls) September 24, 2025

Η Κέρι Ρόλο φέρεται να απολύθηκε από την εργασία της σε εστιατόριο του Αρκάνσας, μετά τη σύλληψή της, ενώ Κέρι εγκαταλείφθηκε από τον φίλο της.

«Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν την ελευθερία της έκφρασής τους. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν ποδοπατάς το μνημείο κάποιου, πρόκειται για μια ανθρώπινη πράξη πένθους», δήλωσε ο Ειρηνοδίκης της κομητείας Μπέντον, Τζόζεφ Μπόλινγκερ.

Οι αδελφές κατηγορήθηκαν για κακούργημα πρώτου βαθμού και και οι δύο αφέθηκαν ελεύθερες με εγγύηση συνολικής αξίας 22.500 δολαρίων.

Ο Κερκ, πατέρας δύο μικρών παιδιών, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου , όταν ένας μόνο πυροβολισμός, που φέρεται να έριξε ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, τον χτύπησε καθώς μιλούσε στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ.

