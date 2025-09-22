Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ - Λυπάμαι, Έρικα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Έρικα Κερκ, σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, αγκαλιάζονται επί σκηνής κατά τη διάρκεια της δημόσιας τελετής μνήμης του πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ΗΠΑ

Σε ένα κατάμεστο στάδιο στην Αριζόνα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Μιλώντας σε περισσότερους από 60.000 συγκεντρωμένους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «έναν γίγαντα της γενιάς του», έναν άνθρωπο που, όπως είπε, «η χώρα μας έχασε πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, αλλά και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη».

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους, Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Ο πρόεδρος δεν δίστασε να περιγράψει τον Κερκ ως «μάρτυρα» που δολοφονήθηκε από ένα «ριζοσπαστικοποιημένο, αδίστακτο τέρας» επειδή υπερασπιζόταν «την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τον Θεό και τη χώρα του».

Αποκάλυψε ότι τα τελευταία λόγια που του είπε ο Κερκ ήταν: «παρακαλώ κύριε, σώστε το Σικάγο», σημειώνοντας πως η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε αποφασιστικές κινήσεις για την ασφάλεια της πόλης. «Ο Τσάρλι σκοτώθηκε για έναν και μόνο λόγο: επειδή κέρδιζε. Κέρδιζε στα πανεπιστήμια, εκεί όπου οι αντίπαλοί του δεν άντεχαν να τον βλέπουν να μιλάει την αλήθεια και να φέρνει τον διάλογο στα campus τους», δήλωσε.

Σε πιο προσωπικό τόνο, μοιράστηκε ιστορίες που έδειχναν την ιδιαίτερη σχέση τους. «Πολλές φορές με έπαιρνε τηλέφωνο και μου ζητούσε να εμφανιστώ σε μια εκδήλωση με λιγότερο από μια μέρα προειδοποίηση. Και μερικές φορές το έκανα!», είπε με χαμόγελο, προκαλώντας χειροκροτήματα.

Συγκλονιστική ήταν η αναφορά στη στιγμή που έμαθε για τη δολοφονία: «Ήμουν στη μέση μιας πολύ σημαντικής συζήτησης με τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της χώρας. Και μόλις το έμαθα, τους είπα: “Πρέπει να φύγετε τώρα. Αμέσως.” Ήταν μια σουρεαλιστική, τρομερή εμπειρία. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ».

Ο Τραμπ, παράλληλα, επιτέθηκε ευθέως σε όσους, όπως είπε, πανηγύρισαν για τον θάνατο του Κερκ. «Ξέρετε τα ονόματα. Είναι μεγάλοι χαμένοι. Οι ίδιοι που φωνάζουν “φασισμός” επειδή ανεστάλη μια εκπομπή χωρίς ταλέντο και χωρίς τηλεθέαση, ήταν εκείνοι που υπαινίσσονταν πως ο Τσάρλι άξιζε αυτό που του συνέβη». Το πλήθος αντέδρασε με έντονα χειροκροτήματα και αποδοκιμασίες για τους «αντιπάλους».

Κλείνοντας την ομιλία του, ανέβασε ξανά τον τόνο: «Ο Τσάρλι Κερκ αγάπησε την Αμερική με όλη του την ψυχή. Και η Αμερική τον αγάπησε το ίδιο. Είναι ένας αληθινός Αμερικανός ήρωας. Κανείς δεν θα τον ξεχάσει, και η ιστορία θα τον γράψει δίπλα στους σπουδαιότερους που πέρασαν ποτέ». Το πλήθος σηκώθηκε όρθιο όταν πρόσθεσε: «God bless the United States of America».

Όταν ο πρόεδρος Τραμπ την κάλεσε στη σκηνή τη σύζυγο του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν θερμά, σε μια στιγμή που σφράγισε το τέλος της τελετής και έδωσε έναν ανθρώπινο τόνο σε μια βραδιά που συνδύασε πολιτική, πίστη και εθνικό θρήνο.

BREAKING: President Trump hugs Erika Kirk. pic.twitter.com/KpgEomdMht — Leading Report (@LeadingReport) September 21, 2025

Ο Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ως εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), είχε κερδίσει επιρροή στους νέους μέσω κοινωνικών δικτύων και πανεπιστημιακών εκδηλώσεων, όπου προωθούσε τις πολιτικές θέσεις του Τραμπ, τον οποίο δεν δίσταζε να αποκαλεί έμπνευση.

Κατά την ομιλία της, η σύζυγός του, Έρικα, συγκλόνισε το κοινό δηλώνοντας δημόσια πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της. «Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε, εξηγώντας ότι στο μίσος η απάντηση πρέπει να είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Η ίδια μίλησε και για το κοινό τους όνειρο: «Ο Τσάρλι πίστευε πως μπορούμε να αλλάξουμε την Αμερική, να φέρουμε πίσω τις αξίες και την ελευθερία. Τώρα είναι στο χέρι μας να συνεχίσουμε αυτό το όραμα».

