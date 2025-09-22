Κερκ: «Συγχωρώ τον δολοφόνο του Τσάρλι» - Τα δάκρυα της Έρικα και η αγκαλιά παρηγοριάς του Τραμπ

Η Έρικα Κερκ δακρύζει όταν μιλά για τον άντρα της, Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε

Η επιμνημόσυνη τελετή για τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ συγκέντρωσε τουλάχιστον 200.000 υποστηρικτές του στην Αριζόνα, οι οποίοι τίμησαν τη ζωή και την κληρονομιά του.

Το «παρών» στην επιμνημόσυνη δέηση για τον συντηρητικό Τσάρλι Κερκ έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Έλον Μασκ καθώς και προσωπικότητες από το στρατόπεδο του MAGA, που περιέγραψαν τον Κερκ ως έναν αγωνιστή της πίστης και της πατρίδας.

Η στιγμή όμως που συγκίνησε αρκετούς και έκανε τον γύρο του πλανήτη ήταν όταν η Έρικα Κερκ συγχώρεσε τον δολοφόνο του άντρα της. Η Έρικα Κερκ υποσχέθηκε να συνεχίσει το έργο του, μιλώντας με θρησκευτική πίστη και αποφασιστικότητα.

01 03 Η Έρικα Κερκ δακρύζει, μιλώντας για τον δολοφονημένο σύζυγό της, Τσάρλι Κερκ Πηγή: AP 02 03 Η Έρικα Κερκ κάνει μια παύση και κοιτά προς τον ουρανό, όταν θυμάται τον Τσάρλι Κερκ Πηγή: AP 03 03 Ο Ντόναλντ Τραμπ αγκαλιάζει την Έρικα Κερκ Πηγή: AP

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Η Έρικα Κερκ δάκρυσε όταν μίλησε για τον δολοφονημένο σύζυγό της, κοίταξε τον ουρανό όταν μίλησε για εκείνον και βρήκε παρηγοριά στην αγκαλιά του Ντόναλντ Τραμπ.

