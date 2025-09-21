Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Πρώτη φορά που πρόεδρος και αντιπρόεδρος μιλούν σε τελετή μη εκλεγμένου

Το υπουργικό συμβούλιο του Ντόναλντ Τραμπ άφησε την Ουάσινγκτον και μετακόμισε στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα για να αποτίσει έναν άνευ προηγουμένου φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ.

Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει συμβεί ένας εν ενεργεία πρόεδρος και αντιπρόεδρος να μιλήσουν και οι δύο σε τελετή μνήμης για έναν μη εκλεγμένο πολίτη των ΗΠΑ

Η σειρά της τελετής είναι ένα who's who της αμερικανικής πολιτικής – ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερ Κένεντι τζούνιο έχουν προγραμματίσει να απευθύνουν χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους.

Η τελετή μνήμης για τον δολοφονημένο ακτιβιστή είναι ένας συνδυασμός ανάμνησης και κλήσης σε δράση για την τρέχουσα κυβέρνηση.

Η οργάνωση Turning Point του Τσάρλι Κερκ πιστώνεται με την εξασφάλιση του 46% των ψήφων των νέων για τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, μια αύξηση 7% από το 2020.

Η χήρα του, Έρικα, η οποία θα μιλήσει επίσης στην εκδήλωση, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την αποστολή του, και η κυβέρνηση θέλει να κινητοποιήσει τις ψήφους των νέων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

