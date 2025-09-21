Κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Αυτός είναι ο ένοπλος άνδρας που συνελήφθη στον χώρο της τελετής

Δύο παιδιά μπροστά σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο για τον Τσάρλι Κερκ έξω από τα κεντρικά γραφεία της Turning Point USA στο Φοίνιξ, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Με τα πλέον δυσοίωνα μηνύματα ξεκινάει η σημερινή ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του ABC News, συνελήφθη ένοπλος άνδρας, ο οποίος υποδυόταν αστυνομικό, αφού μπήκε στο στάδιο στο οποίο θα τελεστεί η λειτουργία στην μνήμη του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Ο 42χρονος Τζόσουα Ρανκλς συνελήφθη με τις κατηγορίες της μεταφοράς όπλου σε απαγορευμένο χώρο και της αντιποίησης αρχής, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα. Ο Ρανκλς συνελήφθη στο State Farm Stadium στο Γκλένντεϊλ της Αριζόνα, αφού παρουσίασε «ύποπτη συμπεριφορά», σύμφωνα με το DPS της Αριζόνα.

Ο 42χρονος Τζόσουα Ράνκλς Αστυνομικό Τμήμα Κομητείας Maricopa μέσω ABC News

Ο Ρανκλς δεν είναι αστυνομικός, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα. «Είναι σε εξέλιξη έρευνα για να προσδιοριστεί η πρόθεσή και ο σκοπός της παρουσίας του Ρανκλς στο στάδιο. Ο 42χρονος έχει αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση», είπε σε ανακοίνωση της η υπηρεσία.

Αργότερα, σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, ο εκπρόσωπος της «Turning Point USA», Άντριου Κόλβετ, είπε ότι ο Ρανκλς «εξασφάλιζε την ασφάλεια ενός γνωστού προσώπου που σχεδίαζε να παρευρεθεί στην τελετή. Δεν πιστεύουμε ότι αυτό το άτομο είχε κακόβουλη πρόθεση, ωστόσο η ενέργεια αυτή δεν έγινε σε συντονισμό με την ομάδα ασφαλείας του Turning Point USA ή την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ».

Ο Κόλβετ είπε ότι ο άνδρας συνελήφθη πριν ο χώρος κλειστεί και ασφαλιστεί πλήρως.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές για ένα «άτομο που παρατηρήθηκε να επιδεικνύει ύποπτη συμπεριφορά» στο State Farm Stadium.

Το άτομο προσεγγίστηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια της συνάντησης είπε ότι ήταν αστυνομικός και ότι ήταν οπλισμένος, δήλωσε εκπρόσωπος της Μυστικής Υπηρεσίας στο ABC News.

Αναμένεται κοσμοσυρροή στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ - Υπολογίζουν πλήθος άνω των 100.000

Στο Γκλεντέιλ της Αριζόνα, όπου και μεταφέρθηκε με το προεδρικό αεροπλάνο, θα γίνει σήμερα η κηδεία του συντηρητικού ακτιβιστή και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Η τελετή έρχεται σε μια πολιτικής κινητοποίησης καθώς οι συντηρητικοί κύκλοι των ΗΠΑ δεσμεύονται να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι σε ομάδες που θεωρούν υπεύθυνες για «ρητορική μίσους».

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο State Farm Stadium, με χωρητικότητα τουλάχιστον 63.000 ατόμων, που μπορεί να φτάσει τις 73.000 για μεγαλύτερες διοργανώσεις. Η προσέλευση αναμένεται να αγγίξει τις 100.000.

Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 8 το πρωί (τοπική ώρα) και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 11. Η είσοδος είναι δωρεάν, με σειρά προτεραιότητας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας της Turning Point USA, που διοργανώνει το μνημόσυνο.

Ποιοι θα μιλήσουν

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα απευθύνει ομιλία, μαζί με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, γεγονός που υπογραμμίζει την επιρροή που ασκούσε ο Κερκ στον συντηρητικό χώρο.

Μεταξύ αυτών:

Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος, προσωπικός φίλος του Κερκ.

Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών.

Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας.

Τούλσι Γκάμπαρντ, διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών.

Σούζι Γουάιλς, προσωπάρχης του Λευκού Οίκου.

Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης και βασικός αρχιτέκτονας της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας του Τραμπ.

Στους παριστάμενους θα απευθυνθεί επίσης η χήρα του, Έρικα Κερκ, η οποία ανέλαβε τα ηνία της Turning Point USA μετά τη δολοφονία του συζύγου της. Παρόντες θα είναι ακόμη ο δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μαζί με δεκάδες εκλεγμένους αξιωματούχους και γνωστά πρόσωπα του συντηρητικού κινήματος.

Το πρόγραμμα θα πλαισιώσουν μουσικοί της χριστιανικής σκηνής, ανάμεσά τους οι Κρις Τόμλιν και Μπράντον Λέικ.

