Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής»

O Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον δολοφονημένο Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα» και «έναν από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής», ενώ δεν παρέλειψε να εξαπολύσει αιχμές κατά επικριτών και αντιπάλων.

Newsbomb

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με έντονη συγκίνηση αλλά και αιχμηρές πολιτικές αναφορές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τίμησε τη μνήμη του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ στη μνημόσυνη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο State Farm Stadium.

«Σήμερα η Αμερική είναι ένα έθνος σε θλίψη, ένα έθνος σε σοκ, ένα έθνος σε πένθος», είπε από το βήμα της τελετής ο πρόεδρος των ΗΠΑ , χαρακτηρίζοντας τον Κερκ «μάρτυρα» και «μεγαλύτερο υπερασπιστή της ελευθερίας». «Θα ζει για πάντα στα χρονικά των σπουδαιότερων πατριωτών της χώρας μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αποκάλυψε τα τελευταία λόγια που του απηύθυνε ο Κερκ: «Σας παρακαλώ, κύριε, σώστε το Σικάγο». Όπως τόνισε, η κυβέρνησή του σκοπεύει να αποστείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις στην πόλη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Μοιράστηκε επίσης μια πιο προσωπική ιστορία: «Πολλές φορές με έπαιρνε τηλέφωνο και μου ζητούσε να πάω σε μια εκδήλωση, ακόμα και με λιγότερο από μια μέρα προειδοποίηση. Και μερικές φορές το έκανα!» σχολίασε, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη επιρροή που είχε ο Κερκ πάνω του.

Η στιγμή που έμαθε τη δολοφονία

Ο Τραμπ περιέγραψε και τη στιγμή που έμαθε για τη δολοφονία: «Ήμουν στη μέση μιας πολύ σημαντικής συζήτησης με μερικούς από τους σημαντικότερους ανθρώπους της χώρας. Και τους είπα: “Πρέπει να φύγετε τώρα. Αμέσως. Πρέπει να φύγετε.” Ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία. Τρομερή, πραγματικά τρομερή.»

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο γιατί πιστεύει ότι ο Κερκ στοχοποιήθηκε: «Ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε για έναν και μόνο λόγο: επειδή κέρδιζε. Κέρδιζε στα πανεπιστήμια, όταν έστηνε τα “Prove Me Wrong” τραπεζάκια του σε φιλελεύθερα — ή όπως τους αρέσει να λέγονται, προοδευτικά — campus, ανοίγοντας τον δρόμο για ανοιχτό διάλογο».

«Πυρά» από Τραμπ σε όσους δεν σεβάστηκαν τη μνήμη του Κερκ

Ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να εξαπολύσει σφοδρή κριτική σε όσους πανηγύρισαν για τον θάνατο του Κερκ. «Ξέρετε τα ονόματα,» είπε με νόημα. «Είναι μεγάλοι χαμένοι. Οι ίδιοι σχολιαστές που αυτή την εβδομάδα ουρλιάζουν “φασισμός” για την αναστολή ενός βραδινού παρουσιαστή που δεν είχε ούτε ταλέντο ούτε τηλεθέαση, ήταν οι ίδιοι που υπαινίσσονταν πως ο Τσάρλι Κερκ άξιζε αυτό που του συνέβη.» Με τη φράση αυτή, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή Jimmy Kimmel Live, προκαλώντας αποδοκιμασίες από το κοινό.

Κλείνοντας, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τη δύναμη που είχε ο Κερκ να συγκεντρώνει κόσμο γύρω του. «Πάντα μάζευε πλήθη, και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Κοιτάξτε γύρω σας, είναι σαν μια μεγάλη αναβίωση. Δείτε πόσος κόσμος ήρθε να τον τιμήσει», σημείωσε, αναφερόμενος και στις πολιτικές προσωπικότητες που έδωσαν το παρών.

Στη συγκέντρωση που ξεπέρασε σε διάρκεια τις πέντε ώρες, ο πρόεδρος Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια φράση που αποτύπωσε το κλίμα της ημέρας: «Ο Τσάρλι Κερκ αγάπησε την Αμερική με όλη του την ψυχή. Και όπως βλέπουμε σήμερα, η Αμερική τον αγάπησε το ίδιο. Είναι ένας αληθινός Αμερικανός ήρωας».

Καθώς το πλήθος χειροκροτούσε, ο πρόεδρος την ΗΠΑ πρόσθεσε: «God bless the United States of America» («Ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής»).

Λίγο μετά, κάλεσε στη σκηνή τη σύζυγο του Κερκ: «Θα μπορούσα να παρακαλέσω την Έρικα να βγει έξω;» Η χήρα του εκλιπόντος ανέβηκε συγκινημένη και οι δυο τους αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, σε μια στιγμή που σφράγισε το τέλος της τελετής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΕΠΕΚΕ - Μέτρο 23: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων – Από σήμερα υποβολή των ενστάσεων

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής»

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Επιδρομή ουκρανικών drones στη χερσόνησο της Κριμαίας – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 15 τραυματίες

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Πειραιά: Νεκρός ένας 40χρονος - Σοβαρά τραυματισμένη μια 33χρονη

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ στην ίδια γραμμή - Ξανά μαζί στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Super League

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Παλαιστινιακές και ισραηλινές σημαίες προβάλλονται στον Πύργο του Άιφελ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Όχημα προσέκρουσε σε νησίδα - Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα

23:46LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: Κυριακάτικη βόλτα στο Ζάππειο με τους γιους της και τον σύντροφό της

23:37WHAT THE FACT

Είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ; - Ο αντίκτυπος στην υγεία μας

23:25LIFESTYLE

Matthew McConaughey: Το μυστικό του επιτυχημένου γάμου με τη σύζυγό του και ο κομβικός ρόλος του... κρεβατιού τους

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

23:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα ηγηθεί της τελετής για τον Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Τρομάζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο χάρη... στον κομμωτή του

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στην Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν οι δικαστές, ο γιος μου είναι καλό παιδί» - Συγκλονίζει ο πατέρας των δύο αδελφών

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Το αδιαχώρητο στο στάδιο State Farm - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

23:25LIFESTYLE

Matthew McConaughey: Το μυστικό του επιτυχημένου γάμου με τη σύζυγό του και ο κομβικός ρόλος του... κρεβατιού τους

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Χάρις σε Τραμπ: Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία - Θα χρησιμοποιηθούν για τους νεο-οθωμανικούς στόχους

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Πειραιά: Νεκρός ένας 40χρονος - Σοβαρά τραυματισμένη μια 33χρονη

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Εμφάνισε άλλη γυναίκα ως μάνα της η 62χρονη - Πώς έφτασαν οι αρχές στην μακάβρια αποκάλυψη

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο: Πυροβόλησε την κόρη του και έτρεχε με την καραμπίνα στη Συγγρού

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής»

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ