Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής»

Με έντονη συγκίνηση αλλά και αιχμηρές πολιτικές αναφορές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τίμησε τη μνήμη του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ στη μνημόσυνη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο State Farm Stadium.

«Σήμερα η Αμερική είναι ένα έθνος σε θλίψη, ένα έθνος σε σοκ, ένα έθνος σε πένθος», είπε από το βήμα της τελετής ο πρόεδρος των ΗΠΑ , χαρακτηρίζοντας τον Κερκ «μάρτυρα» και «μεγαλύτερο υπερασπιστή της ελευθερίας». «Θα ζει για πάντα στα χρονικά των σπουδαιότερων πατριωτών της χώρας μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αποκάλυψε τα τελευταία λόγια που του απηύθυνε ο Κερκ: «Σας παρακαλώ, κύριε, σώστε το Σικάγο». Όπως τόνισε, η κυβέρνησή του σκοπεύει να αποστείλει ομοσπονδιακές δυνάμεις στην πόλη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Μοιράστηκε επίσης μια πιο προσωπική ιστορία: «Πολλές φορές με έπαιρνε τηλέφωνο και μου ζητούσε να πάω σε μια εκδήλωση, ακόμα και με λιγότερο από μια μέρα προειδοποίηση. Και μερικές φορές το έκανα!» σχολίασε, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη επιρροή που είχε ο Κερκ πάνω του.

Η στιγμή που έμαθε τη δολοφονία

Ο Τραμπ περιέγραψε και τη στιγμή που έμαθε για τη δολοφονία: «Ήμουν στη μέση μιας πολύ σημαντικής συζήτησης με μερικούς από τους σημαντικότερους ανθρώπους της χώρας. Και τους είπα: “Πρέπει να φύγετε τώρα. Αμέσως. Πρέπει να φύγετε.” Ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία. Τρομερή, πραγματικά τρομερή.»

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο γιατί πιστεύει ότι ο Κερκ στοχοποιήθηκε: «Ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε για έναν και μόνο λόγο: επειδή κέρδιζε. Κέρδιζε στα πανεπιστήμια, όταν έστηνε τα “Prove Me Wrong” τραπεζάκια του σε φιλελεύθερα — ή όπως τους αρέσει να λέγονται, προοδευτικά — campus, ανοίγοντας τον δρόμο για ανοιχτό διάλογο».

«Πυρά» από Τραμπ σε όσους δεν σεβάστηκαν τη μνήμη του Κερκ

Ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να εξαπολύσει σφοδρή κριτική σε όσους πανηγύρισαν για τον θάνατο του Κερκ. «Ξέρετε τα ονόματα,» είπε με νόημα. «Είναι μεγάλοι χαμένοι. Οι ίδιοι σχολιαστές που αυτή την εβδομάδα ουρλιάζουν “φασισμός” για την αναστολή ενός βραδινού παρουσιαστή που δεν είχε ούτε ταλέντο ούτε τηλεθέαση, ήταν οι ίδιοι που υπαινίσσονταν πως ο Τσάρλι Κερκ άξιζε αυτό που του συνέβη.» Με τη φράση αυτή, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή Jimmy Kimmel Live, προκαλώντας αποδοκιμασίες από το κοινό.

Κλείνοντας, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τη δύναμη που είχε ο Κερκ να συγκεντρώνει κόσμο γύρω του. «Πάντα μάζευε πλήθη, και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Κοιτάξτε γύρω σας, είναι σαν μια μεγάλη αναβίωση. Δείτε πόσος κόσμος ήρθε να τον τιμήσει», σημείωσε, αναφερόμενος και στις πολιτικές προσωπικότητες που έδωσαν το παρών.

Στη συγκέντρωση που ξεπέρασε σε διάρκεια τις πέντε ώρες, ο πρόεδρος Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια φράση που αποτύπωσε το κλίμα της ημέρας: «Ο Τσάρλι Κερκ αγάπησε την Αμερική με όλη του την ψυχή. Και όπως βλέπουμε σήμερα, η Αμερική τον αγάπησε το ίδιο. Είναι ένας αληθινός Αμερικανός ήρωας».

Καθώς το πλήθος χειροκροτούσε, ο πρόεδρος την ΗΠΑ πρόσθεσε: «God bless the United States of America» («Ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής»).

Λίγο μετά, κάλεσε στη σκηνή τη σύζυγο του Κερκ: «Θα μπορούσα να παρακαλέσω την Έρικα να βγει έξω;» Η χήρα του εκλιπόντος ανέβηκε συγκινημένη και οι δυο τους αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά, σε μια στιγμή που σφράγισε το τέλος της τελετής.