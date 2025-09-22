Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ στην ίδια γραμμή - Ξανά μαζί στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ

Μια απρόσμενη επανένωση έλαβε χώρα στη μνημόσυνη τελετή για τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όταν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ εμφανίστηκε δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κοινή τους παρουσία στο State Farm Stadium της Αριζόνα σηματοδότησε την πρώτη δημόσια συνάντησή τους μετά την έντονη ρήξη που είχαν νωρίτερα φέτος.

Ο Μασκ, εθεάθη αρχικά μόνος του στις εξέδρες, ανάμεσα σε περισσότερους από 200.000 παρευρισκόμενους που είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τον ιδρυτή της Turning Point USA.

Λίγο αργότερα, βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν τον Μασκ να κάθεται δίπλα στον Τραμπ.

Οι δυο τους αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν φιλικά, σε μια εικόνα που προκάλεσε αίσθηση, δεδομένων των προηγούμενων εντάσεων στη σχέση τους.