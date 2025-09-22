Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ στην ίδια γραμμή - Ξανά μαζί στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ

Το μνημόσυνο για τον Τσάρλι Κέρκ, έφερε ξανά κοντά τους δύο άνδρες. Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μετά την πολύκροτη ρήξη τους.

Newsbomb

Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ στην ίδια γραμμή - Ξανά μαζί στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ

Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απρόσμενη επανένωση έλαβε χώρα στη μνημόσυνη τελετή για τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όταν ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Έλον Μασκ εμφανίστηκε δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κοινή τους παρουσία στο State Farm Stadium της Αριζόνα σηματοδότησε την πρώτη δημόσια συνάντησή τους μετά την έντονη ρήξη που είχαν νωρίτερα φέτος.

Ο Μασκ, εθεάθη αρχικά μόνος του στις εξέδρες, ανάμεσα σε περισσότερους από 200.000 παρευρισκόμενους που είχαν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν τον ιδρυτή της Turning Point USA.

Charlie Kirk Memorial

Λίγο αργότερα, βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειξαν τον Μασκ να κάθεται δίπλα στον Τραμπ.

Οι δυο τους αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν φιλικά, σε μια εικόνα που προκάλεσε αίσθηση, δεδομένων των προηγούμενων εντάσεων στη σχέση τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΕΠΕΚΕ - Μέτρο 23: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων – Από σήμερα υποβολή των ενστάσεων

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής»

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Επιδρομή ουκρανικών drones στη χερσόνησο της Κριμαίας – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 15 τραυματίες

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Πειραιά: Νεκρός ένας 40χρονος - Σοβαρά τραυματισμένη μια 33χρονη

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ στην ίδια γραμμή - Ξανά μαζί στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ

00:42ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

23:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Super League

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Παλαιστινιακές και ισραηλινές σημαίες προβάλλονται στον Πύργο του Άιφελ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Όχημα προσέκρουσε σε νησίδα - Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα

23:46LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: Κυριακάτικη βόλτα στο Ζάππειο με τους γιους της και τον σύντροφό της

23:37WHAT THE FACT

Είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ; - Ο αντίκτυπος στην υγεία μας

23:25LIFESTYLE

Matthew McConaughey: Το μυστικό του επιτυχημένου γάμου με τη σύζυγό του και ο κομβικός ρόλος του... κρεβατιού τους

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Δε νίκησε κανείς «μεγάλος», χαμένος ο Παναθηναϊκός

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Πειραιά: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνα - Δύο τραυματίες

23:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Κααμπί του πήρε την… μπουκιά από το στόμα στο 92ο λεπτό!

23:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα ηγηθεί της τελετής για τον Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Ρόδο: 83χρονος παππούς κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του - Τρομάζουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο χάρη... στον κομμωτή του

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ: Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στην Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν οι δικαστές, ο γιος μου είναι καλό παιδί» - Συγκλονίζει ο πατέρας των δύο αδελφών

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ: Το αδιαχώρητο στο στάδιο State Farm - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

15:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

23:25LIFESTYLE

Matthew McConaughey: Το μυστικό του επιτυχημένου γάμου με τη σύζυγό του και ο κομβικός ρόλος του... κρεβατιού τους

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Χάρις σε Τραμπ: Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία - Θα χρησιμοποιηθούν για τους νεο-οθωμανικούς στόχους

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στον Πειραιά: Νεκρός ένας 40χρονος - Σοβαρά τραυματισμένη μια 33χρονη

00:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Εμφάνισε άλλη γυναίκα ως μάνα της η 62χρονη - Πώς έφτασαν οι αρχές στην μακάβρια αποκάλυψη

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο: Πυροβόλησε την κόρη του και έτρεχε με την καραμπίνα στη Συγγρού

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως ένας από τους μεγαλύτερους πατριώτες της Αμερικής»

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνει τις δυνάμεις της με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ