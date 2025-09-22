Τι φέρνει η συνάντηση Τραμπ - Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ είχαν φιλικές συνομιλίες στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ. Μπορεί, άραγε, τώρα να σπάσει ο «πάγος» στις σχέσεις τους και να συνεργαστούν ξανά; 

Newsbomb

Τι φέρνει η συνάντηση Τραμπ - Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ δίπλα δίπλα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο κατάμεστο State Farm Stadium της Αριζόνα, όπου πραγματοποιήθηκε η νεκρώσιμη τελετή για τον δολοφονηθέντα influencer Τσάρλι Κερκ, έδωσε το «παρών» πλήθος κόσμου και κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες.

Στη νεκρώσιμη τελετή ήταν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ καθώς και ο Έλον Μασκ. Ο ισχυρός άνδρας της τεχνολογίας, που βοήθησε και στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε βίντεο από το στάδιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κάθε θέση σε αυτό το γιγάντιο στάδιο που δεν είναι δεμένη με σκοινιά για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Όλα για τον Τσάρλι Κερκ».

«Για τον Τσάρλι»: Η αινιγματική ανάρτηση του Έλον Μασκ

Βέβαια, το ενδιαφέρον δεν έμεινε μόνο στην τελετή για τον Τσάρλι Κερκ, αφού ο Έλον Μασκ είχε συνάντηση με τον πρώην φίλο και σύμμαχό του, Ντόναλντ Τραμπ. Οι δυο τους μάλιστα είχαν εκτός από μια χειραψία και συνομιλίες σε φιλικό επίπεδο.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά τη ρήξη τους τον Μάιο, όταν ο Έλον Μασκ αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Λευκού Οίκου. Εκείνη την περίοδο μάλιστα είχε ασκήσει κριτική στο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η παρουσία των δύο ανδρών μαζί στη σουίτα και η φιλική ατμόσφαιρα της συνάντησής τους, ενισχύθηκε από την ανάρτηση του Μασκ στα κοινωνικά δίκτυα, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Τραμπ και τη λεζάντα «Για τον Τσάρλι».

Αυτή η κίνηση προσφέρει έναν τόνο συμβολικής επανασύνδεσης, καθώς οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί στενά κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της προεδρίας Τραμπ, ειδικά στην εκστρατεία και την πολιτική στρατηγική.

Τι σηματοδοτεί η συνάντηση Τραμπ - Μασκ

Η επίσημη ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο, που κατέγραψε και το στιγμιότυπο της συνομιλίας Τραμπ - Μασκ, δίνει βαρύτητα στη συνάντηση. Είναι αρκετοί αυτοί μάλιστα που αναρωτιούνται αν πρόκειται να υπάρξει νέο κεφάλαιο στην πολιτική τους πορεία ή αν πρόκειται απλώς για μια στιγμή σεβασμού στον εκλιπόντα Τσάρλι Κερκ.

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στις μελλοντικές τους κινήσεις και σχέσεις τους, κάτι που θα φανεί πολύ σύντομα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:40LIFESTYLE

Πένθος για τον Πυγμαλίων Δαδακαρίδη: Πέθανε η μητέρα του - «Ξεκουράσου μάνα μου, θα μου λείπεις»

08:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/09)

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλιούπολη: Απείλησαν περίπτερα με όπλο και κατσαβίδι - Του πήραν 200 ευρώ και έγιναν «καπνός»

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοποριακό πρόγραμμα στις φυλακές της Σκωτίας για κρατούμενους πατέρες για να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους

08:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Σήμερα κάνουν «πρεμιέρα» τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου

08:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Επίδομα για να φροντίζει τη νεκρή μητέρα της, έπαιρνε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ

08:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μίλησαν οι killers» στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (22/09)

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξαλλοι οδηγοί ξηλώνουν κάμερες ταχύτητας

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Εβδομάδα πληρωμών – Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή αυτοκινήτου στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Προληπτικά στο νοσοκομείο ο οδηγός αυτοκινήτου

07:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κολύμβηση: «Χάλκινος» ο Τσαπατάκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρακολύμβησης 2025!

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς δεν θα χάσετε την επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ - Τι πρέπει να κάνετε

07:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε 2,5 εκατ. δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 22 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου

07:22ΣΕΙΣΜΟΙ

«Είμαστε προβληματισμένοι, δεν ξέρουμε τι διαστάσεις έχει το ρήγμα», απαντά ο Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Έτοιμος για διάλογο με τις ΗΠΑ – Ο όρος που θέτει η Βόρεια Κορέα

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι φέρνει η συνάντηση Τραμπ - Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γκαζώνει» το ΠΑΣΟΚ με νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το σημείωμα και το τελευταίο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

08:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Επίδομα για να φροντίζει τη νεκρή μητέρα της, έπαιρνε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς δεν θα χάσετε την επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ - Τι πρέπει να κάνετε

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Στο πένθος οι ΗΠΑ: Συγκίνηση, δάκρυα και πολιτικά μηνύματα στο συγκλονιστικό μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

07:22ΣΕΙΣΜΟΙ

«Είμαστε προβληματισμένοι, δεν ξέρουμε τι διαστάσεις έχει το ρήγμα», απαντά ο Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία και επιστρέφει ο καλοκαιρινός καιρός – Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

06:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Στον «πάγο» οι περικοπές - Τα τρία σενάρια στο τραπέζι

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή αυτοκινήτου στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Προληπτικά στο νοσοκομείο ο οδηγός αυτοκινήτου

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Εντοπίστηκε τραυματίας σε είσοδο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

06:32LIFESTYLE

Τηλεπαιχνίδια και σειρές στην κούρσα της τηλεθέασης – Οι πρεμιέρες της εβδομάδας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τι φέρνει η συνάντηση Τραμπ - Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πικρός» ο καφές: Φτάνει τα 7,5 ευρώ όταν σερβίρεται σε κατάστημα - Στα ύψη το μηνιαίο κόστος

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ