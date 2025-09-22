Τι φέρνει η συνάντηση Τραμπ - Μασκ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Στο κατάμεστο State Farm Stadium της Αριζόνα, όπου πραγματοποιήθηκε η νεκρώσιμη τελετή για τον δολοφονηθέντα influencer Τσάρλι Κερκ, έδωσε το «παρών» πλήθος κόσμου και κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες.

Στη νεκρώσιμη τελετή ήταν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ καθώς και ο Έλον Μασκ. Ο ισχυρός άνδρας της τεχνολογίας, που βοήθησε και στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε βίντεο από το στάδιο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κάθε θέση σε αυτό το γιγάντιο στάδιο που δεν είναι δεμένη με σκοινιά για λόγους ασφαλείας είναι γεμάτη μέχρι το ταβάνι. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Όλα για τον Τσάρλι Κερκ».

«Για τον Τσάρλι»: Η αινιγματική ανάρτηση του Έλον Μασκ

Βέβαια, το ενδιαφέρον δεν έμεινε μόνο στην τελετή για τον Τσάρλι Κερκ, αφού ο Έλον Μασκ είχε συνάντηση με τον πρώην φίλο και σύμμαχό του, Ντόναλντ Τραμπ. Οι δυο τους μάλιστα είχαν εκτός από μια χειραψία και συνομιλίες σε φιλικό επίπεδο.

Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά τη ρήξη τους τον Μάιο, όταν ο Έλον Μασκ αποχώρησε από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας του Λευκού Οίκου. Εκείνη την περίοδο μάλιστα είχε ασκήσει κριτική στο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ.

Η παρουσία των δύο ανδρών μαζί στη σουίτα και η φιλική ατμόσφαιρα της συνάντησής τους, ενισχύθηκε από την ανάρτηση του Μασκ στα κοινωνικά δίκτυα, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον Τραμπ και τη λεζάντα «Για τον Τσάρλι».

Αυτή η κίνηση προσφέρει έναν τόνο συμβολικής επανασύνδεσης, καθώς οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί στενά κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της προεδρίας Τραμπ, ειδικά στην εκστρατεία και την πολιτική στρατηγική.

Τι σηματοδοτεί η συνάντηση Τραμπ - Μασκ

Η επίσημη ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο, που κατέγραψε και το στιγμιότυπο της συνομιλίας Τραμπ - Μασκ, δίνει βαρύτητα στη συνάντηση. Είναι αρκετοί αυτοί μάλιστα που αναρωτιούνται αν πρόκειται να υπάρξει νέο κεφάλαιο στην πολιτική τους πορεία ή αν πρόκειται απλώς για μια στιγμή σεβασμού στον εκλιπόντα Τσάρλι Κερκ.

Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στις μελλοντικές τους κινήσεις και σχέσεις τους, κάτι που θα φανεί πολύ σύντομα.

