Κηδεία Κερκ: Ο Τραμπ έφτασε στο στάδιο - Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες
Περισσότεροι από 200.000 έχουν συγκεντρωθεί για την κηδεία του δολοφονηθέντος Τσάρλι Κερκ, 31 ετών
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς έφτασαν στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα για να παραστούν στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ.
Οι δύο έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα και υπό τις επευφημίες του πλήθους που παρακολουθούσε έξω από το State Farm Stadium «ΗΠΑ! ΗΠΑ!».
Έφθασαν στην Αριζόνα με το Air Force One, το οποίο προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Luck.
Μεταξύ των επιβατών ήταν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Johnson και ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio.
Ο γιος του Έρικ μοιράστηκε βίντεο από το πιλοτήριο του Air Force One
