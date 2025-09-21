Κηδεία Κερκ: Ο Τραμπ έφτασε στο στάδιο - Έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς έφτασαν στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα για να παραστούν στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

You can see POTUS is fighting back tears. Trump is a warrior ??

pic.twitter.com/xGf1mCPtze — J (@JayTC53) September 21, 2025

President Trump has arrived to honor the life and legacy of Charlie Kirk

Οι δύο έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα και υπό τις επευφημίες του πλήθους που παρακολουθούσε έξω από το State Farm Stadium «ΗΠΑ! ΗΠΑ!».

Έφθασαν στην Αριζόνα με το Air Force One, το οποίο προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Luck.

President Donald Trump and VP JD Vance arrive at State Farm Stadium for Charlie Kirk's celebration of life.

Μεταξύ των επιβατών ήταν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Johnson και ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio.

Ο γιος του Έρικ μοιράστηκε βίντεο από το πιλοτήριο του Air Force One

We are all here Charlie! #TrumpForce1 has landed

