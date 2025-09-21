Το Air Force One με τον Τραμπ φτάνει στην Αριζόνα - Βίντεο μέσα από το πιλοτήριο

Ο πρόεδρος προσγειώθηκε στην Αριζόνα για την τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ

Το Air Force One με τον Τραμπ φτάνει στην Αριζόνα - Βίντεο μέσα από το πιλοτήριο
Το Air Force One, που μετέφερε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση Luck στην Αριζόνα.

Μεταξύ των επιβατών ήταν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Mike Johnson και ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio.

Ο πρόεδρος κατευθύνεται στο στάδιο State Farm για να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο.

Ο γιος του Έρικ μοιράστηκε βίντεο από το πιλοτήριο του Air Force One

