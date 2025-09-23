Γιατί η Sinclair Broadcast Group δεν θα προβάλλει το «Jimmy Kimmel Live»

Η Sinclair Broadcast Group αποκάλυψε ότι δεν θα προβάλλει το «Jimmy Kimmel Live!» στα θυγατρικά της κανάλια του ABC – παρά την απόφαση της Disney να επαναφέρει το βραδινό talk show από την Τρίτη.

«Από το βράδυ της Τρίτης, η Sinclair θα προβάλλει άλλο πρόγραμμα στη θέση του ‘Jimmy Kimmel Live!’ σε όλα τα κανάλια-θυγατρικές του ABC και θα το αντικαταστήσει με ειδησεογραφικό πρόγραμμα», ανέφερε η Sinclair, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό θυγατρικών σταθμών του δικτύου, σε ανάρτησή της στο X τη Δευτέρα.

Ο Kimmel, του οποίου η εκπομπή αποσύρθηκε έπειτα από τα αμφιλεγόμενα σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, διαπραγματεύτηκε την επιστροφή του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney Co., Bob Iger, και τη συν-πρόεδρο της Disney Entertainment, Dana Walden, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στη Post.

Ο παρουσιαστής της βραδινής εκπομπής, που αμείβεται με 15 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, θα αναφερθεί στα σχόλιά του κατά τη διάρκεια μονολόγου στην εκπομπή της επιστροφής του την Τρίτη· ωστόσο, δεν θα φτάσει στο σημείο να απολογηθεί για τις δηλώσεις του ότι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ήταν μέλος του «MAGA», σύμφωνα με τις πηγές.

Σε δήλωσή της τη Δευτέρα, η Disney ανέφερε ότι ανέστειλε τον Τζίμι Κίμελ την περασμένη Τετάρτη «για να αποφευχθεί η περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας», χαρακτηρίζοντας ορισμένα από τα σχόλιά του «άκαιρα και, συνεπώς, αναισθητικά».

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η Nexstar, που διαθέτει 32 θυγατρικά κανάλια του ABC, θα ακολουθήσει τα βήματα της Sinclair για να αντικαταστήσει το βραδινό talk show.