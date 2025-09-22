Επιστρέφει την Τρίτη ο Τζίμι Κίμελ

Ο Τζίμι Κίμελ επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες, μετά τη διακοπή της εκπομπής του από το δίκτυο ABC την περασμένη εβδομάδα. Η Walt Disney Company, μητρική εταιρεία του ABC, ανακοίνωσε ότι το "Jimmy Kimmel Live!" θα επιστρέψει κανονικά στον αέρα την Τρίτη.

Η αναστολή της εκπομπής προέκυψε έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις για σχόλια του Κίμελ, τα οποία θεωρήθηκαν ανακριβή από συντηρητικούς κύκλους και έναν κορυφαίο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ. Ο παρουσιαστής είχε σχολιάσει τις πολιτικές πεποιθήσεις του άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας», ανέφερε η Walt Disney Company σε δήλωσή της. «Ήταν μια απόφαση που πήραμε επειδή νιώσαμε ότι κάποια από τα σχόλια ήταν άστοχα. Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες κάνοντας εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Τζίμι, και ύστερα από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη».

Η διακοπή της εκπομπής μετατράπηκε άμεσα σε πεδίο αντιπαράθεσης για την ελευθερία του λόγου στην Αμερική. Ο Μπρένταν Καρ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), είχε υποστηρίξει σε podcast ότι τα σχόλια του Κίμελ ήταν μέρος μιας «συντονισμένης προσπάθειας να ειπωθούν ψέματα στον αμερικανικό λαό».

Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι τηλεοπτικοί σταθμοί Nexstar και Sinclair — δύο μεγάλοι φορείς που διαθέτουν πολλές θυγατρικές του ABC — θα μεταδώσουν τα επεισόδια, καθώς είχαν προηγουμένως απειλήσει να μην προβάλουν την εκπομπή μετά τα σχόλια του Κίμελ.

*Με πληροφορίες από New York Times

Διαβάστε επίσης