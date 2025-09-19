«Είμαστε όλοι Τζίμι Κίμελ»: Αμερικανοί παρουσιαστές σπεύδουν στο πλευρό του

Οι παρουσιαστές Στίβεν Κόλμπερτ, Τζον Στίουαρτ και Ντέβιντ Λέτερμαν εξέφρασαν την ανησυχία τους για την αυταρχική πορεία της χώρας, μετά την απόφαση του ABC να αναστείλει το late-night talk show του Τζίμι Κίμελ, υπό την πίεση της διοίκησης Τραμπ. Ο Κόλμπερτ χαρακτήρισε το μέτρο «ωμή λογοκρισία», υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο περιορισμού της ελευθερίας του λόγου.

Σε μονολόγο κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, ο Κόλμπερτ δήλωσε: «Απόψε όλοι είμαστε Τζίμι Κίμελ», καταγγέλλοντας την απόφαση του ABC να αφαιρέσει «επ’ αόριστον» το σόου του ως «καθαρή λογοκρισία». Προειδοποίησε ότι δεν πρέπει κανείς να υποχωρεί στον αυταρχισμό, σχολιάζοντας οτι αν το ABC πιστεύει ότι αυτό θα ικανοποιήσει το καθεστώς, είναι θλιβερά αφελές. Και σαφώς δεν έχουν διαβάσει ποτέ το παιδικό βιβλίο Αν Δώσεις σε ένα Ποντίκι ένα Κίμελ».

Παράλληλα, ο Τζον Στιούαρτ ξεκίνησε την εκπομπή του με ειρωνικό τόνο, παρουσιάζοντας το «εντελώς νέο, κυβερνητικά εγκεκριμένο 'Daily Show'» με τον εαυτό του ως «πατριωτικά υπάκουο παρουσιαστή». Ο Λέτερμαν σε ομιλία του στο Atlantic Festival στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι δεν μπορεί κάποιος να απολύεται από φόβο ή για να ευχαριστήσει μια αυταρχική κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τέτοιες πρακτικές ακατάλληλες σε μία δημοκρατία.

Ο Φάλον είπε στην εκπομπή «The Tonight Show», «Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και κανείς δεν ξέρει. Αλλά γνωρίζω τον Τζίμι Κίμελ, και είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος και στοργικός τύπος και ελπίζω να επιστρέψει».

Η απόφαση του ABC ήρθε μετά από τη δημόσια κριτική του Μπρένταν Καρ, προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), προς τον Kίμελ για σχόλια σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Καρ προειδοποίησε ότι η FCC θα μπορούσε να λάβει μέτρα κατά των συνεργατών του ABC, ασκώντας πίεση στο δίκτυο να αναστείλει το σόου.

Ο Κόλμπερτ χλεύασε τη δήλωση του σχετικά με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προγράμματα που δεν ανταποκρίνονται στις «κοινοτικές αξίες».«Λοιπόν, ξέρεις ποιες είναι οι κοινοτικές μου αξίες, νταή;» είπε ο Κόλμπερτ. «Η ελευθερία του λόγου»

«Άκουσα ότι η Γάζα είναι ωραία αυτή την εποχή»

Η αναστολή της δημοφιλούς εκπομπής έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε φιλελεύθερους κύκλους, που μιλούν για λογοκρισία και υποχώρηση σε πολιτικές πιέσεις. Στον αντίποδα, ο Γκρεγκ Γκάτφελντ του Fox News αμφισβήτησε ότι υπάρχει λογοκρισία, υποστηρίζοντας πως η αναστολή συνδέεται με τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης και το κόστος διατήρησης του σόου, ενώ ειρωνεύτηκε τον Kίμελ σχολιάζοντας πως μπορεί να συνεχίσει τις επιθέσεις του από κάποια άλλη τοποθεσία.

«Ενώ κάποιοι λένε ότι πρόκειται για επίθεση στην ελευθερία του λόγου, άλλοι πιστεύουν ότι είναι μια δικαιολογία για να απαλλάξουν τον Τζίμι από τις χαμηλές τηλεθεάσεις του και το κόστος για να τον κρατήσουν στην τηλεόραση», είπε.

«Αλλά ο Κίμελ δεν λογοκρίνεται», πρόσθεσε. «Μπορεί ακόμα να λέει αστεία και να δυσφημεί τον Τσάρλι και να ψεύδεται για τον δολοφόνο του, απλώς πρέπει να βρει ένα άλλο μέρος για να το κάνει. Άκουσα ότι η Γάζα είναι ωραία αυτή την εποχή του χρόνου».

