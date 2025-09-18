Τραμπ εναντίον Κίμελ: Το ιστορικό της κόντρας τους - Από την τελετή των Όσκαρ στο Οbamacare

Το δίκτυο ABC της Disney διέκοψε επ' αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ που μεταδίδεται αργά το βράδυ, εν μέσω διαμάχης για τα πρόσφατα σχόλιά του παρουσιαστή σχετικά με τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ. «Το Jimmy Kimmel Live θα ανασταλεί επ' αόριστον», δήλωσε εκπρόσωπος του ABC, αρνούμενος να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες αφότου ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, υπεύθυνος για την αδειοδότηση των τοπικών σταθμών του ABC, άσκησε δημόσια πιέσεις στην εταιρεία να τιμωρήσει τον Κίμελ. Ο Κίμελ μέσα από την εκπομπή του το βράδυ τη Δευτέρας κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συμμάχους του ότι «κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να τροφοδοτήσουν τις φλόγες» μετά τη δολοφονία του συντηρητικού influencer την περασμένη εβδομάδα.

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social. «Αυτό αφήνει τον Τζίμι (Φάλον) και τον Σεθ (Mέγιερς), δύο εντελώς χαμένους, στο Fake News NBC. Η τηλεθέαση τους είναι επίσης απαίσια. Κάντε το, NBC!!!»

Ο Τζίμι Κίμελ και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν ιστορικό διαμάχης και ανταλλαγής σχολίων.

Όταν ο Κίμελ παρουσίασε τα βραβεία Όσκαρ του 2024, ο Τραμπ έγραψε στο διαδίκτυο: «Υπήρξε ποτέ χειρότερος οικοδεσπότης από τον Τζίμι Κίμελ στα Όσκαρ; Η έναρξη ήταν ενός ανθρώπου κατώτερου από τον μέσο άνθρωπο που προσπαθεί πολύ σκληρά να γίνει κάτι που δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει».

Ο Κίμελ διάβασε την επιστολή κατά τη διάρκεια της τελετής και απάντησε λέγοντας ότι ήταν «έκπληκτος» που ο Τραμπ ήταν ακόμα ξύπνιος, ρωτώντας: «Δεν έχει περάσει ο χρόνος για να μπεις φυλακή;» αναφερόμενος στις πολυάριθμες υποθέσεις με κατηγορούμενο τον Αμερικανό πρόεδρο που τότε εκδικάζονταν από τα δικαστήρια.

Το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Κίμελ αναδείχθηκε ως ένας απίθανος υπέρμαχος στον αγώνα για τη διάσωση του Obamacare. Αφιέρωσε αρκετούς μονολόγους στο πρόγραμμά του στην αντίσταση κατά των προσπαθειών κατάργησης του Νόμου περί Προσιτής Φροντίδας Υγείας (ACA).

Αποκάλυψε σε μια δακρυσμένη ομιλία ότι ο γιος του, Μπίλι, είχε γεννηθεί με καρδιακό ελάττωμα και παραλίγο να πεθάνει. Ο Κίμελ είπε ότι χάρη στην κορυφαία υγειονομική περίθαλψη, η επέμβασή του ήταν επιτυχής.

