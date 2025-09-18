«Εξαίρετη είδηση για την Αμερική»: Ικανοποίηση Τραμπ για την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη διακοπή – την «ακύρωση», όπως εκτίμησε – της τηλεοπτικής εκπομπής "Jimmy Kimmel Live" του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, που αποτελεί έναν από τους σφοδρότερους και διασημότερους επικριτές του, αναφέροντας πως ειναι μια «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έγραψε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής διακόπηκε «επ’ αόριστον».

Ο Τζίμι Κίμελ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων μετά τα σχόλια που έκανε στον τηλεοπτικό του μονόλογο για τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή και προσωπικού φίλου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ. Ο παρουσιαστής, αντί να σταθεί στο τραγικό γεγονός, επέλεξε να επιτεθεί στους υποστηρικτές του κινήματος MAGA, λέγοντας πως «είδαμε νέα χαμηλά το Σαββατοκύριακο, με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτόν που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από αυτούς, κάνοντας ό,τι μπορούν για πολιτικά οφέλη».

Τα λόγια του χαρακτηρίστηκαν «προσβλητικά και αναίσθητα», με αποτέλεσμα το ABC να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του. Πολλοί επικριτές τονίζουν ότι ο Κίμελ, αντί να δείξει σεβασμό στη μνήμη του Κερκ, εργαλειοποίησε μια δολοφονία για να χτυπήσει πολιτικούς αντιπάλους, κάτι που θεωρείται απαράδεκτο από ένα πρόσωπο που βγαίνει σε εθνικό δίκτυο.